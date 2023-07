Oppo en France : liquidation des stocks avant le grand départ

L'empire des smartphones subit un séisme en France. Oppo, le géant chinois, fait ses bagages, préparant sa potentielle sortie du marché français. Mais que signifie cette transition pour les consommateurs ? Alors que le crépuscule s'abat sur Oppo en France, une aubaine pour les chasseurs de bonnes affaires semble se profiler à l'horizon.

Il y a quelque chose de sombre dans l’air pour Oppo en France. L’entreprise, autrefois un colosse de l’industrie des smartphones, fait face à des vents contraires. Oppo, qui se trouve actuellement au centre d’un conflit juridique avec Nokia concernant des licences relatives à la 4G et à la 5G, semble préparer son retrait du marché français.

Un scénario qui ne présage rien de bon pour l’avenir de la marque sur le sol français. En effet, plusieurs indices laissent présager une conclusion imminente : arrêt des lancements de nouveaux produits, départ du directeur de l’entité française et d’une grande partie de l’équipe, témoignages de divers vendeurs affirmant qu’Oppo France est en train de faire ses valises.

Les stocks restants sont en cours de liquidation

Cela dit, l’entreprise n’a pas encore tiré le rideau sur tous ses produits. Les stocks restants sont en cours de liquidation, notamment pendant les périodes de soldes. À titre d’exemple, nous avons vu un Oppo A74 5G vendu à un prix défiant toute concurrence dans un Super U près de Nantes : 89,70 euros au lieu de 299 euros, une remise de plus de 70 %. À noter que ce même smartphone se vend encore à plus de 200 euros sur Amazon France.

Malgré la situation peu enviable d’Oppo en France, le support client et le support des produits seraient maintenus. Ceci est une affirmation d’Oppo elle-même, qui assure ainsi les clients de la pérennité de leurs achats. Oppo est, après tout, l’un des plus grands fabricants de smartphones au niveau mondial et continue de croître en dehors de l’hexagone. En ce qui concerne les mises à jour logicielles, il est presque certain que celles-ci seront fournies. Dans le cas du Oppo A74, c’est un bon plan étant donné la remise significative.

Cela soulève une question intéressante : y a-t-il une opportunité à saisir dans cette situation morose pour Oppo ? L’adage voulant qu’il faut toujours chercher le bon côté des choses, même quand elles vont mal, semble applicable ici. Profitez des soldes d’été pour jeter un œil aux offres Oppo. Plusieurs de leurs smartphones ont été testés par nos soins et beaucoup d’entre eux sont de qualité.

Il est peut-être temps pour les amateurs de technologie et les chasseurs de bonnes affaires de profiter des offres intéressantes sur les produits Oppo avant que le rideau ne tombe définitivement. Quel que soit le sort d’Oppo en France, ces smartphones peuvent s’avérer être une aubaine à ne pas manquer pour les consommateurs avisés.

