Realme GT Master Edition officialisé : un milieu de gamme avec de solides arguments

Realme annonce depuis plusieurs semaines l'arrivée de son nouveau Realme GT Master Edition, une version légèrement moins chère que le GT originel, mais qui ne manque pas non plus de puissance et d'arguments.

Le Realme GT Master Edition débarque en France dès ce lundi et il propose une fiche technique qui n’a rien à envier à la plupart de ses concurrents, avec un tarif légèrement inférieur au Realme GT. Il s’agit de l’un des premiers smartphones à embarquer le SoC Snapdragon 778G, aux côtés de modèles comme le Galaxy A52s ou le Motorola Edge 20.

Ce SoC est destiné à booster les smartphones de milieu de gamme, en particulier sur la photo et en jeu, tout en proposant des économies d’énergie non négligeables.

Pour aller plus loin

Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

Pour servir comme il se doit ce SoC, le Master Edition propose deux configurations somme toute assez classiques. L’une abrite 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’autre se munit de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Un design comme sur des roulettes

Realme est très fier du design de ce smartphone, conçu par le designer Naoto Fukasawa et récompensé, en particulier le dos du modèle Voyager Grey. Celui-ci adopte un dos avec « une texture en cuir végétal avec un relief qui rappelle celle des bagages cabine à roulettes ».

Realme GT Master Edition en Luna White. // Source : Realme Realme GT Master Edition en Cosmos Black. // Source : Realme

Deux autres modèles au design plus classique sont proposés, avec les coloris Cosmos Black et Luna White.

Charge et écran rapides

Sur le papier, la fiche technique du Realme GT s’avère vraiment alléchante pour un smartphone à 300 euros. On note par exemple la présence d’une charge rapide Super Dart 65 W qui, selon Realme, devrait permettre de charger à 100 % le smartphone en 33 minutes. Par ailleurs, la batterie du Realme GT Master Edition affiche 4300 mAh.

Un autre atout certain pourrait être la présence d’une dalle OLED de 6,43 pouces dotée d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le bloc photo propose les classiques modules grand-angle (64 mégapixels), ultra grand-angle (8 mégapixels) et macro (2 mégapixels). Pour terminer la fiche technique, mentionnons la compatibilité 5G, mais aussi Wifi 6 et NFC.

Prix et disponibilité du Realme GT Master Edition

Le Realme GT Master Edition est disponible à partir de ce lundi 6 septembre. Seul le modèle en Explorer Gray possède une coque en « cuir végétalien ».

Realme GT Master Edition en Explorer Gray. // Source : Realme Realme GT Master Edition en Explorer Gray. // Source : Realme

Le Realme GT Master Edition bénéficie en outre d’une offre de lancement assez intéressante. Jusqu’au 12 septembre, sa version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage est en vente sur le site de Realme, mais aussi chez Cdiscount et AliExpress pour 299 euros au lieu de 349 euros.

La version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage est quant à elle disponible à 399 euros. Une Watch 2 est par ailleurs offerte sur le site de Realme, ou encore une paire de Buds Air 2 sur le site d’Amazon, pour l’achat de ce smartphone.