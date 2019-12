Les 13 smartphones Samsung les plus populaires de 2019 sur Frandroid

Samsung a été une des marques les plus populaires sur Frandroid en 2019, aux côtés de Huawei et Xiaomi. Nous nous sommes donc intéressés aux modèles les plus populaires de l'année, et vous allez découvrir une flopée de Galaxy A.

Après notre série des 20 smartphones les plus populaires sur Frandroid puis des 10 smartphones Xiaomi, passons à la marque Samsung. Nous tenons à vous signaler que ce classement Samsung sera très proche de celui des 20 smartphones les plus populaires toutes marques confondues : la marque coréenne est très présente, ce qui semble normal étant donné que c’est leader sur le marché du smartphone.

Ce classement (de la 1re à la 13e place) est basé sur les audiences Frandroid des smartphones du 1er janvier au 31 décembre 2019. Notez que cela ne reflète pas les meilleurs smartphones de 2019, nous avons un guide d’achat dédié à ce sujet.

Samsung Galaxy A50

Officialisé pendant le Mobile World Congress 2019, le Galaxy A50 était dès le départ un smartphone très prometteur : un écran Super AMOLED, trois caméras à l’arrière, Samsung One UI sous Android Pie et un capteur optique sous l’écran.

Il a obtenu 8/10 dans notre test, « le Samsung Galaxy A50 est un smartphone complet qui jouit de trois grandes qualités : son autonomie, son écran et son interface One UI. Au-delà de ces belles qualités, il n’a aucun énorme défaut. Grâce à tout cela, il permet à l’utilisateur de profiter d’une expérience globale vraiment agréable. »

C’est le smartphone qui a été le plus consulté sur Frandroid, plus d’un million de visites sur ce seul appareil. En 9 mois, son prix est passé de 349 à 260 euros environ.

Samsung Galaxy A10

Le Galaxy A10 est le premier prix de Samsung cette année, et il a été une agréable surprise. 8/10 sur notre test, il lui manque certaines caractéristiques non essentielles, mais à ce prix-là… « « Étonnant ». Après une longue réflexion, c’est certainement le mot que j’utiliserais pour décrire le Samsung Galaxy A10 qui m’a surpris sur bien des aspects. Au premier abord il ne semble pas extraordinaire, surtout avec son écran vraiment très bleu et son haut-parleur de qualité moyenne, mais il surprend par son expérience utilisateur bien supérieure à ce que l’on attend pour ce prix.

Samsung Galaxy S10

Samsung a vraiment fait un bel effort avec ce Samsung Galaxy S10. Il se distingue nettement des Galaxy S8 et Galaxy S9. Cette dixième génération de Galaxy S a fait le pari d’un écran troué avec de la polyvalence du côté de la photographie : télézoom, ultra grand-angle… on apprécie surtout le design et les finitions exemplaires.

9/10 dans notre test, c’était mérité après la déception du Galaxy S9 dont les évolutions étaient trop peu nombreuses : Design et écran ? Sublimes ! Logiciel ? Parfait ! Photos ? Excellentes ! Son ? Épatant ! Connectivité ? Tout est là ! Alors oui, il est peut-être un peu cher pour valoir son 9/10, mais les prix ont d’ores et déjà commencé à baisser alors qu’il n’est disponible que depuis quelques jours, alors on anticipe un peu sur la note du rapport qualité/prix, parce que la qualité est clairement présente pour cette génération anniversaire… à condition bien sûr de ne pas avoir besoin de sessions trop longues.

Pour aller plus loin

Coques Samsung Galaxy S10 : notre sélection des meilleures...

Le prix a bien chuté depuis sa commercialisation : il est passé de 909 à 599 euros actuellement.

Samsung Galaxy A30

Après le A50 et le A10, voici le A30. Samsung a sorti énormément de produits cette année, plus de 20 modèles de smartphones !

Pour aller plus loin

Combien de smartphones différents les marques ont-elles sorti...

Nous étions un peu plus modérés sur ce A30, il obtenu 7/10 tout de même, mais c’est un succès pour la marque coréenne : « Samsung applique son savoir-faire, même pour un smartphone milieu de gamme tel que le A30. Cela se remarque dès le premier coup d’œil avec un design certes déjà vu, mais sublimé, mais surtout, par la présence d’une excellente dalle Super Amoled. Sa bonne endurance lui permet de se classer parmi les meilleurs de sa catégorie également ».



Commercialisé à 249 euros, on le trouve à 218 euros désormais.

Samsung Galaxy S10 Plus

La version Plus du Galaxy S10, 9/10 sur son test. Un plus grand écran et une édition Performance avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne. On est clairement dans la démesure, même l’autonomie est très importante par rapport au classique S10 : « Le gabarit du petit flagship de Samsung était un véritable coup de cœur, mais son autonomie anémique était un véritable problème. Sur le Galaxy S10+, la batterie n’est plus un problème du tout, mais le gabarit n’est plus aussi compact et impressionnant. L’effet « wahou » est moins là et son écran incurvé devient plus problématique au quotidien pour ceux qui n’habillent pas leur smartphone d’une coque ».

On trouve le S10 Plus à 699 euros désormais, contre 1009 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy A70

Il y a tellement de Galaxy A qu’il est difficile de bien les différencier. Le Galaxy A70 a pourtant des arguments solides plus lui, y compris un grand écran AMOLED de 6,7 pouces et une capacité de batterie de 4 400 mAh.

Il a obtenu 7/10 dans notre test, il a réussi à se hisser dans ce TOP, alors que l’on trouve mieux pour moins cher : « Le Samsung Galaxy A70 n’est pas un mauvais smartphone, très loin de là. C’est juste un smartphone qu’on aurait du mal à recommander compte tenu de la concurrence agressive. Certes, Samsung a fait des progrès avec sa nouvelle gamme Galaxy A, mais il faut croire que les Honor, Xiaomi et même Google ont toujours un an d’avance sur le constructeur coréen ».

Commercialisé à 409 euros, il est désormais vendu à 299 euros.

Samsung Galaxy S8 et S9

Les deux smartphones, très semblables d’un point de vue design, se sont hissés dans ce classement de 2019. C’est la stratégie de Samsung : garder en vie des anciens flagships pour inonder le marché. Et ça fonctionne ! On a donc pu retrouver les deux anciens smartphones à de super prix, le Galaxy S8 vers les 350 euros tandis que le Galaxy S9 autour de 500 euros.

L’année prochaine, on aura certainement encore les Galaxy S9 et S10 sur le marché aux côtés du futur Galaxy S11 (ou Galaxy S20).

Samsung Galaxy S10e

Et à la neuvième place, le Galaxy S10e ! C’était osé de la part de Samsung de commercialiser un smartphone un peu plus compact, avec un écran plat, qui reprenait les caractéristiques des S10 et S10 Plus.

Malheureusement, la compétition est plus importante autour de 500 à 600 euros, c’était plus difficile pour le S10e d’être aussi populaire que les Galaxy S10 et Galaxy S10+.

Samsung Galaxy A80

Le Samsung Galaxy A80, c’était un des smartphones Samsung les plus étranges de l’année. Autant vous montrer son étrangeté avec un GIF :

Le haut du smartphone vient en effet coulisser, un peu comme sur le Oppo Find X, et la caméra vient pivoter au même moment pour se retourner pour prendre un selfie. L’ensemble du mouvement prend environ une seconde.

Malheureusement, le A80 n’a pas été le succès que l’on pouvait attendre. Pour 100 euros de moins, on trouvait le OnePlus 7. Pour 150 euros de moins, on trouvait le Xiaomi Mi 9. Pour le même prix, l’Asus Zenfone 6. Tous plus performants que le modèle de Samsung.

Samsung Galaxy S7

Et un smartphone de… 2017 ! Oui, le Galaxy S7 date de 2017, ce smartphone est populaire depuis 3 ans. Il n’est plus commercialisé et nous vous déconseillons de l’adopter en 2020.

Samsung Galaxy Note 9

Le seul Galaxy Note de la liste est celui de 2018 : le Galaxy Note 9 (9/10 tout de même). Le Galaxy Note 10 est absent de ce classement, il est sorti au mois d’août 2019 à un tarif plus élevé que les Galaxy S10, c’est ce qui explique sûrement que sa popularité est aussi basse.

Le Galaxy Note 10 a bénéficié d‘une version spéciale Star Wars avec des Galaxy Buds rouges.

Samsung Galaxy A40

Terminons cette sélection avec le Galaxy A40. Officialisé en mars 2019, il reprend la formule des Galaxy A, nous lui avons mis 8/10 : Le Galaxy A40 est un smartphone convaincant, avec un rapport qualité/prix intéressant même s’il peut sembler moins clinquant que ses adversaires directs des clans Honor et Xiaomi.

Et la suite ?

Samsung ne s’est jamais arrêté cette année, et ça continue. Les Galaxy A51 et Galaxy A71 ont déjà été annoncés, ils sortiront en France, et nous attendons l’officialisation des Galaxy Note 10 Lite, et S10 Lite. Évidemment, les Galaxy S11 (ou S20) seront annoncés courant février comme chaque année.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S11 : design, caractéristiques, photo... tout ce...