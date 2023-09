Nouvelle Tesla Model 3 : faut-il craquer si vous avez l’ancienne version ? Voici notre avis

Avec l'arrivée de la nouvelle Tesla Model 3, certains propriétaires de la berline électrique peuvent avoir envie de changement. Faut-il revendre votre Model 3 actuelle pour prendre la nouvelle ? C'est ce que nous allons voir ensemble.

Entre véritable révolution et simple évolution, la nouvelle Tesla Model 3 est très tentante pour beaucoup de propriétaires des premières berlines électriques de la firme d’Elon Musk. Comme souvent avec la sortie d’un nouveau produit, il faut faire la part des choses entre la simple excitation de la nouveauté, et les réelles avancées proposées par la mise à jour matérielle.

Nous allons donc faire le tour des raisons valables qu’il peut y avoir de craquer pour la Tesla Model 3 améliorée (projet Highland) si vous êtes déjà propriétaire d’une Model 3.

Une vraie amélioration dans certains domaines

La nouvelle Tesla Model 3 possède de nombreuses nouveautés que n’a pas sa prédécesseure. Si la version de 2021 avait déjà apporté son lot d’améliorations, cette mouture de fin 2023 en offre encore plus. De prime abord, on peut essayer de se rassurer si l’on est propriétaire d’une Model 3 actuelle, mais force est de constater que la nouvelle a de sérieux arguments en sa faveur.

Il y avait de nombreux équipements manquants que l’on attendait plus chez Tesla, comme nous l’avons déjà rappelé dans ce dossier dédié. La nouvelle Model 3 vient corriger certains points noirs, en commençant par l’arrivée des sièges ventilés à l’avant.

Particulièrement sur l’intérieur noir, le revêtement des sièges peut devenir très chaud en été. Pour éviter de se brûler la peau ou tout simplement pour améliorer le confort, la ventilation des sièges est un atout de taille. Toujours sur l’intérieur, là où les Tesla Model 3 de 2019 et 2020 avaient des ajustements et des matériaux qui n’étaient pas les meilleurs, la version 2023 est de bien meilleure facture.

Des matériaux plus qualitatifs sont employés partout dans l’habitacle, et la praticité est, elle aussi, au rendez-vous. L’agencement de la console centrale a par exemple été modifié, pour cacher à la demande les porte-gobelets et dévoiler un profond rangement. Notons aussi l’amélioration drastique de l’isolement des bruits de roulement et extérieurs, qui était là encore un point noir des premiers modèles.

Enfin, si vous transportez fréquemment des passagers à l’arrière, l’écran au niveau de la console centrale pourra être un gros avantage pour consommer des médias ou régler la ventilation, par rapport à l’ancien modèle.

Plus d’autonomie et une consommation en baisse

Véritable nerf de la guerre de la voiture électrique, nous ne pouvons que saluer la prouesse que réalise Tesla avec cette nouvelle Model 3, qui gagne encore 12 % d’autonomie par rapport à la précédente. Nous n’avons pour le moment pas les détails exacts des batteries qui se situent sous le plancher, cependant nous connaissons les autonomies : 678 kilomètres WLTP pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie en jantes 18 pouces, et 554 kilomètres pour la version Propulsion.

À titre de comparaison, une Tesla Model 3 Grande Autonomie de 2019 affichait une autonomie WLTP de 560 kilomètres. C’est donc un bon en avant de 21 % en quatre ans seulement. Ces améliorations vont permettre à la nouvelle Tesla Model 3 de devenir sans aucun doute la reine des road trips, notamment grâce à l’intégration des Superchargeurs Tesla dans le planificateur embarqué.

Un design qui marque clairement un changement

Depuis 2017, à part le passage du chrome au noir pour les contours de portes et poignées, la Tesla Model 3 était inchangée. Par conséquent, voir des phares redessinés à l’avant comme à l’arrière, ainsi que quelques différences au niveau du logo appliqué sur le coffre arrière est un vent de fraicheur bienvenu.

Les goûts et les couleurs dépendent de chacun, cependant on ne peut nier que le constructeur souhaite marquer une rupture entre l’ancien et le nouveau modèle. À tel point que la Tesla Model Y pourrait paraître délaissée pour le moment, puisqu’elle conserve son design d’antan jusqu’à nouvel ordre.

Qui plus est, si les coloris proposés par Tesla ne sortaient pour l’instant pas de l’ordinaire, les deux nouvelles teintes (Rouge Ultra et Gris Stealth) permettent de se démarquer des nombreuses Tesla Model 3 que l’on connaît. Si l’on ajoute à cela le design intérieur revu ainsi que l’éclairage ambiant qui semble plaire aux premiers testeurs, c’est un combo gagnant qui devient presque irrésistible.

Une Tesla Model 3 qui n’a pas que des avantages

Nous avons déjà exposé un peu plus en détail ce qui cloche chez cette nouvelle Model 3, et ceci peut rebuter des acheteurs potentiels. En l’occurrence, est-elle destinée à des personnes qui ont déjà une Model 3 ancienne génération, ou plutôt pour les néophytes de la marque d’Elon Musk ?

Par exemple, les personnes étant habituées à utiliser leur Model 3 depuis plusieurs années vont-ils facilement se passer de commodos pour les clignotants, de capteurs à ultrasons et de radar à l’avant du véhicule ? Est-ce que cela vaut la peine, ou bien ce ne sont que des régressions qui deviennent de plus en plus difficiles à accepter ?

Seul le temps pourra permettre de voir si cette nouvelle mouture de la berline électrique suffit pour lui redonner de l’attraît face à la Tesla Model Y, qui semble avoir conquis la plupart des marchés, puisque c’était la voiture la plus vendue au premier semestre 2023.

En outre, les clients en quête de performance vont devoir s’armer de patience, puisque la Tesla Model 3 Performance a disparu du catalogue actuellement. Comme souvent avec Tesla, on en est encore à un stade où il reste beaucoup de questions en suspens, à l’aube des premières livraisons. Malheureusement pour les propriétaires de Tesla Model 3 actuelles, il y a fort à parier que le marché de l’occasion va rapidement s’effondrer, surtout s’ils sont beaucoup à sauter le pas vers la version restylée.

Cependant, avec les fins de trimestres — et à fortiori la fin de l’année —, il faut garder l’œil ouvert : si Tesla souhaite dépasser ses objectifs de vente, quelques bonnes affaires pourraient pointer le bout de leur capot. Dans de tels cas, passer d’une ancienne Tesla Model 3 à une nouvelle peut être une excellente opération financière. D’autant plus qu’il est possible que la fameuse nouvelle caméra avant fasse son apparition dans quelques temps.

Pour le moment, il apparaît donc urgent d’attendre vis-à-vis de cette Tesla Model 3 qui laisse encore beaucoup de questions en attente de réponses.

