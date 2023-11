NordVPN renouvelle ses tarifs pour le Black Friday : une chute de 69 %

La fin de l’année est toujours le bon moment pour s’abonner à un service de VPN. NordVPN applique ainsi une baisse de 69 % sur son abonnement de deux ans.

NordVPN vient d’actualiser temporairement ses tarifs pour afficher de belles promotions pour le Black Friday. La plus intéressante concerne sans conteste son offre de base, « l’Essentiel », qui bénéficie d’une réduction de 69 % sur l’abonnement de deux ans.

Dans le détail, l’offre propose un abonnement à la formule « Essentiel » pendant deux ans et trois mois, au prix de 2,99 euros par mois. Cela revient au total à 80,73 euros, ce qui est un très bon prix pour un service de VPN haut de gamme, et un prix en baisse par rapport à ce que NordVPN affichait il y a quelques semaines.

NordVPN propose également des réductions sur ses abonnements plus riches en fonctionnalités. C’est le cas des abonnements « Avancé » et « Premium ».

L’abonnement Avancé est un bundle comprenant NordVPN et NordPass pour 2 ans (+ 3 mois gratuits) à 3,99 euros par mois (-62 %)

L’abonnement Premium est un bundle comprenant NordVPN + NordPass + NordLocker pour 2 ans (+ 3 mois gratuits) à 4,99 euros par mois (-69 %).

Si ces offres affichent des prix plus élevés en cliquant sur ces liens, nous vous conseillons de les ouvrir dans une fenêtre de navigation privée.

Un service de VPN haut de gamme

Faut-il encore présenter NordVPN ? Si vous regardez YouTube, vous en avez déjà entendu parler. C’est aujourd’hui le premier fournisseur de VPN grand public dans le monde. Et un fournisseur qui n’usurpe pas sa réputation. Non seulement il propose des services fiables, accessibles et de qualité, mais c’est en plus une marque qui propose régulièrement des innovations.

Le plus grand atout de NordVPN, c’est tout simplement que « ça marche ». Vous lancez l’application NordVPN, vous cliquez sur le bouton « Connexion » ou sur un pays et vous voilà connecté en quelques secondes à un serveur VPN rapide, sécurisé et fiable.

Vous voulez regarder une série disponible uniquement aux États-Unis ? Un clic sur la ville de New York et il ne vous reste plus qu’à vous connecter à la bonne plateforme de streaming pour la regarder. Vous êtes en vacances à l’étranger et vous voulez regarder le dernier épisode de « Faites entrer l’accusé » ? Connectez-vous à un serveur VPN français et il ne vous reste plus qu’à accéder aux replays de RMC. L’avantage de NordVPN, c’est que vous n’avez pas à tâtonner pendant de longues minutes à la recherche du « bon » serveur. Un clic et ça fonctionne.

Derrière cette grande facilité d’utilisation se cache en fait une infrastructure de serveur solide, des équipes d’ingénieurs qui s’occupent de la sécurité et de la fiabilité des connexions et une grande expérience dans le domaine. Cela fait maintenant 11 ans que NordVPN existe et cela se ressent à l’utilisation.

La meilleure interface du marché

L’autre gros point fort de NordVPN, c’est son interface. Pour se connecter à un VPN, il faut télécharger avant tout son application. Celle-ci est disponible sur pratiquement n’importe quel appareil pouvant recevoir Internet : smartphone (Android ou iOS), ordinateur (Windows, macOS, Linux), tablette (Android, iPad), routeur, mais aussi téléviseur connecté.

Et sur chaque appareil, l’interface est la même. Une carte du monde qui affiche toutes les localisations des serveurs disponibles partout sur le globe, un moteur de recherche pour trouver une ville et un menu d’option très complet et parfaitement traduit en français. Que vous soyez un utilisateur novice ou confirmé, tout est pensé pour que tout le monde y trouve son compte.

Ajoutez à cela des options très pratiques comme le kill switch (pour couper la connexion en cas de coupure du serveur), le split tunneling (pour faire en sorte qu’une application utilise ou non le tunnel VPN), le choix du protocole de connexion ou encore le tout nouveau réseau Mesh, NordVPN est une application ultra complète.

Des services de cybersécurité en plus pour améliorer son hygiène numérique

Nord Security, la société derrière NordVPN ne se contente désormais plus de proposer un « simple » service de VPN. L’application est dorénavant pensée comme une application de cybersécurité à part entière.

Dès l’abonnement Essentiel à NordVPN, l’application embarque ainsi une protection anti-malware et un bloqueur de suivi et de publicités. L’objectif est que l’utilisateur qui désire améliorer la confidentialité de ses données avec un VPN puisse avoir l’assurance de mieux protéger sa navigation et les risques liés à celle-ci.

Dans les abonnements Avancé et Premium, NordVPN propose maintenant des bundles avec d’autres applications de cybersécurité développées chez Nord Security.

L’abonnement Avancé propose ainsi pour 1 euro de plus par mois d’avoir accès au gestionnaire de mots de passe NordPass. Un gestionnaire de mots de passe, c’est un coffre-fort qui renferme tous vos mots de passe et vos données les plus confidentielles (cartes bancaires, cartes d’identité) au sein d’une seule et même application. Celle-ci se synchronise automatiquement avec tous vos appareils sur lesquels elle est installée et se déverrouille à l’aide d’un mot de passe maître, le seul mot de passe (fort) que vous avez à connaître.

L’abonnement Premium comprend non seulement NordPass, mais ajoute un accès au service de cloud NordLocker. Il s’agit d’un service de stockage de fichiers dans le cloud dans lequel vous pouvez uploader jusqu’à 1 To de documents divers et variés. Une fois dans le cloud, ces fichiers sont chiffrés de telle façon que seuls vos appareils peuvent y accéder. Le meilleur moyen de mettre vos données à l’abri des pirates… et des principaux géants traditionnels des services de cloud.