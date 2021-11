Black Friday : voici les meilleures offres à moins de 50 € encore disponibles

Si vous êtes à la recherche de petites idées cadeaux Tech pour faire plaisir à vos proches pour Noël, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous avons sélectionné uniquement les meilleures offres à moins de 50 euros.

Pour cette dernière journée de Black Friday, on retrouve de très bons produits qui passent à moins de 50 euros. C’est l’occasion parfaite pour prévoir des cadeaux de noël Tech ou pour profiter des déstockages via les offres encore disponible. Voici notre sélection des offres Black Friday encore disponibles à moins de 50 euros.

Les meilleures offres à moins de 50 € du Black Friday

Sony Playstation Plus

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre à 39,99 euros sur Amazon.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon et sur Cdiscount. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre non ?

Google Chromecast avec Google TV

Si son Chromecast ne pouvait auparavant que diffuser du contenu via un smartphone, une tablette ou le navigateur ChromeOS, Google a drastiquement changé la philosophie de son nouveau Chromecast en intégré un véritable OS à l’intérieur. Le Chromecast avec Google TV est donc une solution idéale pour connecter votre TV ou remplacer la box de votre opérateur. Et aujourd’hui, il coûte 20 euros moins cher grâce aux promotions du Black Friday.

Au lieu de 69 euros habituellement, le Chromecast avec Google TV est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros chez la Fnac et Darty.

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essentiel

Vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées dans votre maison, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Dans ce cas, vous pouvez tout de suite oublier la marque Philips Hue, même si elle propose les meilleures références du marché. Pour les petits budgets, on conseille plutôt Xiaomi qui propose généralement des bons rapports qualité-prix pour ses produits, comme c’est le cas de sa Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est actuellement à moitié prix pour le Black Friday.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

Google Nest Mini

Lancée en 2019, la Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour celles et ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10 par nos soins, l’enceinte connectée de Google est un produit que nous recommandons chaudement, surtout quand son prix est encore plus mini grâce à 66 % de réduction pendant le Black Friday.

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est chute à seulement 19,99 euros chez Darty et chez Boulanger.

Huawei Band 6

Dernier né dans la gamme de bracelets de Huawei, le Band 6 se situe à mi-chemin entre un bracelet et une montre connectée. Son grand écran OLED de 1,47 pouce n’est pas étrangère à cette confusion. Il reste malgré tout moins cher qu’une montre connectée, et son prix baisse encore actuellement grâce à une promotion de 25 euros appliquée à l’occasion de la Black Friday Week.

Habituellement proposé à 59,99 euros, le Huawei Band 6 coûte en ce moment 34,99 euros chez Amazon.

Xiaomi Mi Smart Clock

Xiaomi est décidément sur tous les fronts. Smartphones, trottinettes, balances, caméras de vidéosurveillance, montres connectées… La marque chinoise dévoile constamment une foule de produits à des tarifs agressifs. Son réveil connecté, le Mi Smart Clock, s’inscrit dans cette volonté de proposer des appareils du quotidien abordables. Et si les réveils sont aujourd’hui un peu dépassés, leur version connectée reste quand même intéressante au quotidien.

Au lieu de 69,99 euros, le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock est désormais proposé à 39,99 euros chez Boulanger.

Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K

Smartphones, TV, et mêmes balances… Xiaomi est sur tous les fronts, y compris celui de la sécurité. La firme chinoise a en effet lancé plusieurs caméras de surveillance. Si certains modèles présents sur le marché affichent des prix plutôt élevés, ceux de Xiaomi sont beaucoup plus abordables, et ce, sans faire trop de concessions sur la fiche technique. À l’occasion du Black Friday, le prix de l’une de ses références phares, la Mi Home 360° Security Camera 2K, devient même plus intéressant encore grâce à une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K est actuellement disponible à 29,99 euros chez Darty.

Le modèle amélioré, soit la version pro, de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est elle aussi en promotion : son prix passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Apple AirTag

Le tout nouvel AirTag est un dispositif de suivi Bluetooth qui fonctionne avec l’application Find My. Jetez-en un dans un sac ou attachez-le à quelque chose, et vous pourrez suivre vos effets personnels les plus importants – même une voiture ou vélo – sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Nous avons eu l’occasion de tester les AirTags. La force de ce produit est son écosystème et ses millions d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière ultra-précise, bien au-delà des 100 m de localisation maximum habituels, et la puissance de sa puce U1 qui permet de détecter son AirTag façon boussole pour le localiser en un clin d’œil.

Au lieu de 35 euros habituellement, l’AirTag d’Apple est à 30 euros chez Amazon, soit 5 euros d’économie.

microSD SanDisk Ultra 256 Go

La marque SanDisk est une référence dans les systèmes de stockages externes et ses cartes mémoires en sont le parfait exemple. La gamme Ultra ne déroge pas à la règle et même si elles ne sont pas aussi performantes que les modèles « Extreme », elles offrent une porte d’entrée abordable pour augmenter tout en sécurité la mémoire interne de votre smartphone, tablette, ou Nintendo Switch. C’est davantage le cas avec le Black Friday, la version 256 Go perd 30 euros sur son prix d’origine.

Au lieu d’un prix barré à 60,99 euros, la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go est en ce moment à son meilleur sur Amazon. Elle est disponible en promotion à seulement 29,99 euros, soit plus de 50 % de remise immédiate.

Vous pouvez également trouver la version 512 Go qui profite de 50 % de réduction sur le site d’Amazon, et passe à 55,99 euros.

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition

Ce joystick sous licence Airbus est une référence, il est précis, la prise en main est bonne, vous avez un total de 16 boutons programmables. Si vous jouez à Flight Simulator, vous allez enfin réussir un atterrissage avec ça !

Il est à 39,99 euros au lieu de 55,85 euros, ça se passe sur Amazon.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday encore disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.