Xiaomi fait baisser le prix de son Redmi Note 10 Pro grâce à un code promo spécial

La nouvelle gamme Redmi Note a été officialisée, mais elle n'est pas encore arrivée en France. En attendant, vous pouvez très bien vous diriger vers le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui a de beaux arguments à faire valoir, surtout qu’il passe aujourd'hui à 259,90 euros contre 279,90 euros grâce au code promo "SPIDERMAN".

Il y a tout juste un mois, le géant Xiaomi a officialisé la nouvelle gamme Redmi Note 11, avec trois déclinaisons. Si ces smartphones sont très attendus en France, il reste encore l’excellent Redmi Note 10 Pro qui a encore de beaux jours devant lui. Noté 9/10 lors de notre test, ce smartphone reste très recommandable grâce à sa fiche technique digne d’un smartphone premium. Il a de quoi séduire surtout lorsque son prix vient à baisser grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Redmi Note 10 Pro

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 020 mAh

Son capteur principal de 108 mégapixels

Sa puce Snapdragon 732G performante

Lancé au prix de 279,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dans sa version 64 + 6 Go de RAM est désormais à 259,90 euros, grâce au code promo « SPIDERMAN » à utiliser sur le site officiel. Si vous voulez plus de stockage, la version 128 Go est elle aussi en promotion et passe à 279,90 euros en utilisant le même code.

Une solide référence à considérer

Grâce à ses caractéristiques quasi-premium, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est assez redoutable et fait face à de nombreux concurrents. Cependant, Xiaomi arrive à tirer son épingle du jeu et propose des prestations convaincantes. Le smartphone propose certes une face avant très classique, les finitions sont soignées et il dégage une certaine élégance. Avec son format de 6,67 pouces, le Note 10 Pro se montre assez imposant, mais la prise en main reste appréciable. Mais ce qu’on apprécie surtout, c’est la dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Encore mieux, Xiaomi propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

À l’arrière aussi le smartphone impressionne grâce à son module photo qui plaira à la plupart des amateurs de photos et vidéos. Le smartphone se montre très efficace et à l’aise en photo notamment avec son capteur principal de 108 mégapixels, qui offrira de beaux clichés bien détaillés, même de nuit grâce à un mode dédié performant. Ce n’est évidemment pas au même niveau que celle du Galaxy S21 Ultra — proposant également un capteur de 108 mégapixels — mais c’est déjà très convaincant pour cette tranche de prix. On trouve également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels pour faire vos plus beaux selfies.

Des performances qui tiennent la route

Rien n’est laissé de côté, même au niveau des performances le Redmi Note 10 Pro se montre très efficace. En s’équipant du Snapdragon 732G de Qualcomm avec 8 Go de RAM, le smartphone assure de bonnes performances au quotidien, mais aussi optimise la consommation énergétique. Malgré quelques conditions graphiques limitées, vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne actuellement sous Android 11 avec la dernière version de l’interface MIUI. On regrette tout de même l’absence de la comptabilité avec le réseau 5G.

Pour finir, l’un des grands atouts forts de ce téléphone c’est bien son autonomie. Avec son accumulateur de 5 020 mAh, le Redmi Note 10 Pro sera capable de tenir plus d’une journée sans difficulté et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Sachez tout de même que Xiaomi offre la possibilité de recharger à 100 % le smartphone en une demi-heure, grâce à la charge rapide 33 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

