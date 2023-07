Avec 150 € de réduction, le Realme 9 est le smartphone 5G le moins cher des soldes d’été

Grâce aux soldes d'été, il est possible de mettre la main sur de bons smartphones à tout petit prix, comme ce Realme 9 compatible avec la 5G, mais également assorti avec un bel écran et une batterie très endurante. Alors que son positionnement tarifaire était déjà intéressant, il l'est encore plus aujourd'hui étant donné que son prix passe de 279,99 euros à seulement 129,99 euros.

Il y a beau avoir quelques concessions sur ce Realme 9 5G, et c’est tout à fait compréhensible vu son prix. Toujours est-il que ce smartphone possède de beaux arguments tels que son écran fluide ou sa batterie particulièrement endurante. Déjà connu pour proposer des smartphones à un excellent rapport qualité-prix, le constructeur chinois frappe fort avec son Realme 9 5G. De plus, ce dernier profite d’une réduction de 150 euros sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été.

Le Realme 9 5G en bref

Un écran LCD en FHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 695 compatible avec la 5G

Une excellente autonomie

Au lieu de 279,99 euros habituellement, le Realme 9 5G (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Cdiscount.

Un écran maîtrisé pour ce tarif

Notez que pour moins de 120 euros, vous pouvez mettre la main sur un smartphone de 6,6 pouces fin et léger avec un poids de seulement 191 grammes et doté d’un écran LCD. Ce dernier est en définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous ne sommes pas sur de l’AMOLED, mais cela reste satisfaisant, la navigation, le visionnage de vidéos et le gaming seront agréables grâce à cet écran fluide.

Au dos, le module photo embarque trois capteurs, dont un capteur principal de 50 Mpx. On a là une première concession par rapport au modèle 4G doté d’un capteur principal de 108 Mpx, mais cela n’empêche pas le modèle 5G de délivrer des clichés corrects lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. On a ensuite un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx, plus anecdotiques. À l’avant, ce smartphone est équipé d’un capteur selfie de 16 Mpx.

Un bon SoC et une batterie très endurante

Pour inclure la compatibilité 5G, ce Realme 9 embarque un processeur un peu plus puissant, en l’occurrence, un Snapdragon 695 associé à 4 Go de RAM. Il s’agit d’un SoC d’entrée de gamme, il se peut que l’utilisation sur certaines applications un peu plus chargées en contenu ne soit pas dénuée de ralentissements. Bien entendu, faire tourner des jeux gourmands tels que Genshin Impact et Fortnite est tout simplement hors de question. Vous bénéficiez au moins de la compatibilité 5G pour une connexion et des chargements ultra rapides.

Concluons sur ce qui est probablement le meilleur atout du Realme 9 5G : son autonomie. Ce smartphone embarque une batterie de 5000 mAh, alliée à un SoC peu énergivore, il est capable de tenir facilement deux journées. Vous pouvez même pousser jusqu’à la fin de la troisième journée avec une utilisation modérée. Point noir au tableau : la recharge qui s’élève à seulement 18 W, une autre concession sur le modèle 4G qui est compatible avec la recharge à 33 W.

Pour vous faire une idée sur le Realme 9 5G, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Realme 9 4G.

