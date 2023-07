Avec une réduction de 350 €, l’Oppo Reno 8 est l’un des meilleurs deals des soldes d’été

Si Samsung domine le segment du haut de gamme du marché des smartphones et Xiaomi celui de l'entrée de gamme, Oppo essaye de se tailler la part du lion dans le milieu de gamme avec ses Reno. Ces smartphones ont des caractéristiques proches du premium tout en tirant les prix vers le bas, permettant aux plus aisés de faire attention à leurs dépenses et aux plus modestes de se faire plaisir. Durant les soldes, c'est l'Oppo Reno 8 qui est en promotion à 249 euros au lieu de 599 euros.

La gamme des Reno 8 a été commercialisée l’année dernière et c’est l’Oppo Reno 8 qui s’est clairement démarqué, nos testeurs lui ont d’ailleurs attribué la note de 8/10, et un 8,5/10 aurait même été possible si notre système de notation acceptait les virgules. Par sa polyvalence, l’Oppo Reno 8 peut convenir à n’importe quel utilisateur, qu’il soit travailleur, gamer ou photographe en herbe. Et c’est durant cette dernière démarque des soldes d’été que vous pouvez l’obtenir pour pas cher avec cette réduction de 350 euros chez RED by SFR.

Notez au passage que, même si Oppo est tout prêt de la sortie en France, les smartphones de la marque resteront mis à jour normalement.

Ce que nous propose l’Oppo Reno 8

Une dalle AMOLED en FHD+ et rafraîchie à 90 Hz

Les performances impeccables de la MediaTek Dimensity 1300

Une belle autonomie et une charge rapide à 80 W

Au lieu de 599 euros habituellement, l’Oppo Reno 8 est maintenant disponible en promotion à 249 euros (sans forfait) chez RED by SFR, et à 209 euros avec un forfait sans engagement de 5 Go à 4,99 euros par mois. Si vous cherchez moins cher encore, l’Oppo Reno 8 Lite est également disponible en promotion à 199 euros (sans forfait) au lieu de 449 euros habituellement, et à 159 euros avec un forfait sans engagement de 5 Go à 4,99 euros par mois.

Un milieu de gamme qui ressemble à un smartphone premium

L’Oppo Reno 8 est un smartphone au design séduisant, en effet, le constructeur chinois a ici fait le choix de conserver le look de ses modèles premium Find pour l’appliquer à son milieu de gamme. On a sur la face avant des contours bien marqués ainsi qu’un poinçon dans le coin supérieur gauche, l’arrière accueille le module photo légèrement en relief. Il a beau afficher une certification IP54 et être protégé par du Corning Gorilla Glass 5, on sent bien sous les doigts les finitions cheap en plastique.

Pour ce qui est de l’écran de 6,43 pouces, nous avons une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est pas mal pour ce prix mais on a tout de même des concurrents qui arrive à proposer du 120 Hz pour le même tarif. L’Oppo Reno 8 embarque également une batterie de 4500 mAh capable de tenir environ une journée et demie selon notre protocole de test Viser, mais le meilleur réside dans la recharge de 80 W capable de récupérer 90 % de la batterie en à peine 30 minutes.

Des performances convaincantes avec MediaTek

L’Oppo Reno 8 tourne avec un SoC à huit cœurs du milieu de gamme, un MediaTek Dimensity 1300 associé à 8 Go de RAM. Dans un usage normal, ce processeur se montre fluide et étonnamment performant dans le traitement photo, la gestion thermique, mais également dans les jeux 3D. Vous pouvez par exemple profiter de Genshin Impact en graphismes moyens à 45 FPS, ce qui n’est pas donné à tous les smartphones du milieu de gamme. Le Reno 8 peut également compter sur un espace de stockage de 256 Go.

Vient enfin l’appareil photo qui se débrouille pas mal du tout au vu du positionnement tarifaire de ce smartphone. On a un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8) avec stabilisateur optique et autofocus multidirectionnel, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Histoire d’aller droit au but, ce dernier est inutile. L’ultra grand-angle, lui, se débrouille seulement quand les bonnes conditions de luminosité sont réunies. Le capteur principal est quant à lui excellent avec des couleurs fidèles à la réalité mais assure un peu moins bien la nuit ou avec des sujets en mouvement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Oppo Reno 8.

