Backbone One : la manette ultime pour smartphone est à prix cassé pour le Black Friday

Si le gaming nomade vous intéresse, la manette pour smartphone Backbone One pourrait bien vous convenir. Elle est en plus moins chère pendant le Black Friday, et ce, dans toutes ses versions (USB-C ou Lightning) : sur Amazon, ces modèles sont affichés à 89,99 euros au lieu de 119,99 euros.

L’émergence du cloud gaming a permis aux détenteurs de smartphone de jouer à leurs titres favoris sur leur appareil, où qu’ils soient. Mais la maniabilité sur un écran tactile n’étant vraiment pas idéale, l’utilisation d’une manette efficace pour smartphone est vite devenue indispensable pour jouer dans les meilleures conditions. Parmi les références que l’on recommande, figure la Backbone One, qui se décline en plusieurs versions (USB-C, Lightning, USB-C PlayStation Edition, Lightning PlayStation Edition). Pendant le Black Friday, toutes sont affichées à moins de 90 euros.

Pourquoi on recommande la Backbone One

Elle est ergonomique et pratique

Sa version USB-C est compatible avec l’iPhone 15

Elle fonctionne avec une foule de services de cloud gaming

Initialement proposées à 119,99 euros, les différentes versions de la manette Backbone One (USB-C, USB-C PlayStation Edition, Lightning, Lightning PlayStation Edition) sont désormais affichées à 89,99 euros sur Amazon.

Une manette confortable compatible avec une foule d’appareils

La Backbone One est une manette qui se fait d’abord remarquer par son ergonomie. Avec ses 9 centimètres de haut pour 17 cm de large (repliée), ainsi que son poids de 138 grammes, cet accessoire a l’avantage d’être particulièrement facile à prendre en main et ne sera pas trop lourd, y compris quand un smartphone y sera inséré. Autrement, sur le corps de la manette, on retrouve des gâchettes analogiques suffisamment réactives, des boutons d’action et des sticks analogiques cliquables, comme sur une vraie manette de jeu, en somme. Mention spéciale pour les modèles PlayStation Edition, qui rappellent les manettes DualSense de Sony avec leur robe blanche.

La Backbone One se décline par ailleurs en plusieurs versions : le modèle Lightning, l’originel qui n’était donc réservé qu’aux iPhone jusqu’au 14, et le modèle USB-C, qui est donc compatible avec les smartphones Android, mais aussi avec le récent iPhone 15, doté d’un port USB-C en lieu et place du sempiternel port Lightning des précédents modèles. Un port mini jack de 3,5 mm est aussi présent pour brancher un casque audio. La version USB-C dispose également d’un port USB-C sur le bas de la manette pour pouvoir charger son téléphone pendant une session de jeu ou la connecter à un PC, tandis que la version Lightning est équipée d’un port Lightning pour recharger son iPhone, ou même y brancher un iPad ou un Mac.

Un accès facile au cloud gaming

Une fois le smartphone inséré dans la manette, vous pourrez avoir accès à l’application Backbone, qui regroupe tous vos jeux et toutes les plateformes, et permet même de se connecter avec des amis et d’enregistrer son écran. La manette peut aussi fonctionner avec les services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass, le Nvidia GeForce Now ou encore Amazon Luna et Steam. Sur la version PlayStation, l’application PlayStation Remote Play est disponible pour que les abonnés PS Plus puissent jouer en streaming.

Pour jouer à tous les titres de son choix, une bonne connexion internet est indispensable. La latence sera d’ailleurs totalement absente puisque le smartphone est directement connecté à la manette, donc pas de connectivité sans fil ici. Côté autonomie, la Backbone One ne dispose pas de batterie interne, la manette consomme ainsi le minimum syndical grâce à la batterie du smartphone. Pas de recharge nécessaire, donc.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

