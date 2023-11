On a jamais vu un prix aussi bas pour un laptop gaming doté d’une RTX 4060, merci le Black Friday et le Cyber Monday

Que diriez-vous de profiter du Black Friday pour enfin changer votre laptop vieillissant. Les promos de ce type s'enchaînent avec notamment ce modèle Victus 15 de chez HP qui passe de 899 euros à 789 euros.

Les PC portables sont à l’honneur en cette semaine de Black Friday et de Cyber Monday, et HP est une marque bien active en proposant ses laptop gamer à prix réduits. C’est le cas de ce HP Victus 15 équipé d’une RTX 4060 et d’un i5 de 12e génération qui est listé avec 100 euros de moins.

Les caractéristiques du PC portable HP Victus 15-fa1019nf

L’écran 15 pouces Full HD à 144Hz

La config Intel Core i5-12500H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6 et Bluetooth 5.3

Au lieu de 899 euros, ce qui est le prix le plus bas sur les 30 derniers jours, le laptop gamer HP Victus 15 (fa1019nf) est en promotion à 789 euros chez Cdiscount avec le code 10DES99.

En alternative, il existe aussi le Acer Nitro 5 AN515-58-57GF équipé de la même configuration (avec un CPU Intel Core i5-12450H) à 899,99 euros au lieu d’un prix barré de 1 399,99 chez la Fnac.

Un Laptop sérieux et bien construit

En utilisant les codes visuels de la gamme Victus de chez HP, ce modèle arbore un châssis discret et anguleux recouvert d’un noir mat affichant le logo bien évidence. L’écran IPS full HD de 15,6 pouces adopte une fréquence de 144Hz garantissant une meilleure fluidité dans les jeux. Il dispose également d’une connectique complète à base de deux ports USB 3.2, d’un port USB Type C 3.2 et d’un port HDMI 2.1.

De la puissance à revendre

Sous le capot, tout s’articule autour d’un CPU Intel Core i5-12500H qui n’est certes pas de dernière génération, mais dont la puissance est certaine avec ses 12 cœurs (16 Threads) cadencés à 2,2 Ghz de base et jusqu’à 4,5 Ghz en mode boost. Le tout est couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR4. Il se montre très efficace pour les créateurs de contenu, et même dans les applications les plus gourmandes en ressources.

La star du show reste bien évidemment la fameuse RTX 4060 au format ) pouvant délivrer une puissance de calcul graphique largement suffisante pour tous les jeux du moment et à un niveau de détail très satisfaisant. Attention cependant à la chauffe, même si HP a prévu le coup en incorporant un système de ventilation efficace. Enfin, le SSD NVME de 512 Go est là pour assurer une vitesse hors norme, et ainsi lancer vos programmes et le système d’exploitation presque instantanément.

Côté réseau, Il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth (en version 5.3) mais pas de port Ethernet. Pour finir, la batterie délivre jusqu’à 7 heures en utilisation normale selon le constructeur, il faudra toutefois prévoir bien moins de temps en jeu ou dans des conditions plus poussées.Â

