Le nouvel iPhone 15 est déjà 250 € moins cher durant le Black Friday

Les produits en promotion lors du Black Friday sont souvent ceux des années précédentes : ils peuvent même être presque dépassés. Ce n'est pas le cas de cette offre : l'iPhone 15 sorti il y a deux mois est déjà en promotion ! Son prix passe de 969 euros à seulement 719 euros.

Si vous vous dites que le Black Friday n’est pas fait pour vous parce que vous voulez le dernier smartphone, vous vous trompez ? C’est même cette offre qui le dit : l’iPhone 15, le dernier iPhone en date, est disponible à seulement 719 euros chez Rakuten, soit une réduction 150 euros.

L’iPhone 15, c’est quoi ?

Le dernier smartphone d’Apple ;

Le premier iPhone en USB-C ;

Le design avec le poinçon Dynamic Island et toutes les fonctions qui vont avec ;

Un très bon capteur photo principal.

À sa sortie en septembre dernier, l’iPhone 15 (128 Go) était proposé à 969 euros. Durant le Black Friday, son prix baisse de 150 euros : le téléphone d’Apple est vendu à seulement 719 euros chez Rakuten. Pour en profiter, pensez à rentrer le code promo BLACK40 lors de votre achat.

Dans le même temps, l’iPhone 15 Pro Max est à seulement 1399 euros sur Rakuten également, uniquement durant quelques jours.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 15. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 au meilleur prix ?

iPhone 15 NOUVEAU : louez l’iPhone 15 sans engagement À partir de 42,99 €/mois

Ce qu’a à offrir l’iPhone 15 par rapport aux autres iPhone

Ce qui change surtout sur l’iPhone 15, par rapport à l’iPhone 14 notamment, c’est l’arrivée tant attendue de l’USB-C. Cela permet de le recharger avec n’importe quel câble : celui de vos écouteurs sans-fil, de votre ordinateur portable, etc. Néanmoins, même en passant dessus, la charge reste limitée à 20 W, ce qui demande pas mal de temps pour effectuer un cycle. En termes d’autonomie, comptez jusqu’à deux jours si votre usage est peu consommateur, ou une journée et demie sans vraiment se restreindre.

L’autre changement et pas des moindres : l’apparence. Finie la fameuse encoche qui avait fait l’identité de l’iPhone, Apple a changé la donne. C’est désormais à la « Dynamic Island » de faire son entrée : un poinçon en forme de pilule, contenant l’objectif selfie ainsi que les capteurs pour faire fonctionner Face ID. De quoi avoir des notifications interactives, pour suivre le cours d’un match, sa livraison de courses, etc. C’était jusqu’à maintenant réservé aux iPhone 14 Pro et Pro Max, ce n’est plus le cas avec l’iPhone 15.

Un bon capteur principal, beaucoup de mises à jour et de belles performances

Le capteur photo principal est passé à 48 Mpx, afin d’avoir une définition plus grande et ainsi simuler un zoom x2 (qui est tout de même numérique). une partie photo complétée par un ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi que par un capteur selfie de 12 Mpx également. Le premier capteur est vraiment efficace, son faux zoom x2 aussi. L’ultra-grand-angle est correct lui aussi, mais peut pêcher en basse lumière.

L’iPhone 15, c’est aussi iOS 17 et les nombreuses mises à jour que le smartphone devrait recevoir. Le système d’exploitation d’Apple offre sécurité, ergonomie, personnalisation. Les widgets sont désormais interactifs, de quoi éviter d’ouvrir les applications et de s’y perdre.

Enfin, c’est la puce A16 Bionic qui est embarqué dans cet iPhone. Elle dispose de 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU et 16 cœurs dédiés à l’IA. Si l’iPhone 15 n’est pas le smartphone le plus performant, il peut facilement faire tourner des jeux vidéo en 3D à 60 FPS sans trop de problèmes. Attention tout de même, il peut grandement chauffer ors des longues sessions.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test de l’iPhone 15.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs iPhone du moment : notre sélection en 2023

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.