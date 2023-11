Le célèbre Nothing Phone (1) est presque à moitié prix pour le Black Friday (-42 %)

Une très belle offre pour ce jour de Black Friday : le Nothing Phone (1) passe de 499 euros à 289 euros seulement sur Rakuten. Nous ne parlons pas de la version avec 128 Go de stockage, mais de celle avec 256 Go ! Ce qui revient à 42% moins cher que le prix de base du premier smartphone de Sony

Le Nothing Phone (1) est indéniablement un smartphone sexy, par son design qui se différencie de nombre d’autres smartphones. Solide sur tous les points, il est encore plus intéressant durant le Black Friday. En effet, son prix passe de 499 euros dans sa version avec 256 Go de stockage à seulement 289 euros sur Rakuten.

Le Nothing Phone (1) en quelques points

Un bel écran 120 Hz ;

De la puissance à revendre ;

Une interface claire et agréable ;

Le Glyphe, un système de LED original.

À sa sortie en juillet 2022, le premier smartphone de Nothing était proposé à 499 euros dans sa version avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. C’est cette même version qui est en promotion : le Nothing Phone (1) est à seulement 289 euros sur Rakuten durant le Black Friday. Pensez à renseigner le code promo FR50 lors de votre achat pour bénéficier de la réduction.

Le Glyphe du Nothing Phone (1) : ce qui le différencie des autres smartphones

Au dos du smartphone se trouve le Glyphe : il s’agit d’un module de LED qui peut s’éclairer à certains moments. Sa forme résolument futuriste en fait un smartphone qui se différencie des autres. D’autant plus que le dos se veut « transparent » en montrant (pas entièrement) les composants de l’appareil. Il peut s’éclairer de différentes manières lorsque vous recevez des notifications. Un retour à la LED de notification qu’on trouvait sur certains smartphones il y a quelques années. Le Glyphe se remplit d’ailleurs petit à petit au fur et à mesure que vous chargez le smartphone.

Le Nothing Phone (1), c’est aussi une interface simple avec NothingOS 2.0, basée sur Android 13. Si la surcouche est claire, épurée, elle propose son propre style, futuriste comme le design du smartphone. On a droit à quelques widgets sur l’écran d’accueil et de verrouillage proposant des fonctionnalités bien senties. Le smartphone sera mis à jour vers Android 15 maximum, et aura encore trois ans de patchs de sécurité.

Un modèle solide, tant sur l’écran que sur les performances

Côté écran, le Nothing Phone (1) propose une belle dalle Oled de 6,55 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si la luminosité est relativement basse, les couleurs sont plutôt jolies et fidèles. En clair, vous ne devriez pas être déçu de son écran, surtout à moins de 300 euros.

Quant aux performances, on trouve sur ce modèle la puce Snapdragon 778G+ de Qualcomm, couplée à 8 Go de RAM. Les applications se lancent rapidement et on peut jouer à des jeux vidéo en 3D à 60 FPS, à condition de baisser les paramètres graphiques pour les plus gourmands. Le tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh, qui permet de tenir une journée complète, voire une journée et demie. La charge sur ce smartphone milieu de gamme est de 33 W maximum, ce qui est relativement lent.

Enfin côté photo, on trouve trois capteurs photo : un principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’un capteur selfie. Les résultats sont globalement satisfaisants, surtout au niveau du HDR et du mode portrait. D’ailleurs, le Nothing Phone (1) a un petit avantage en photo : son Glyphe. En l’éclairant à fond, on peut illuminer un objet, voire une scène, pour gagner un peu en luminosité.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du Nothing Phone (1).

