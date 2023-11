Sony WH-1000XM5 : super prix du Black Friday pour cette référence des casques sans fil premium

Vous voulez « All I want for Christmas is you » à fond dans les oreilles, mais avec la meilleure qualité possible pour entendre Mariah Carey comme si elle était à côté de vous ? C'est possible, et ce, pour seulement 284 euros : le Sony WH-1000XM5 est à -32% durant le Black Friday.

Et si sous le sapin cette année, il y avait un beau casque audio ? Ce pourrait être possible grâce au Black Friday. Durant cette période exceptionnelle, le Sony WH-1000XM5 voit son prix passer de 420 euros à seulement 284 euros chez Rakuten, soit 32% de réduction.

Le Sony WH-1000XM5, c’est quoi (à part son nom bizarre) ?

Une très bonne réduction de bruit active ;

Une excellente qualité audio ;

Du Bluetooth multipoint ;

Une application compagnon complète.

En temps normal, ce casque audio est vendu à 420 euros. À l’occasion du Black Friday 2023, son prix est en baisse de 32% : le Sony WH-1000XM5 est disponible sur Rakuten pour seulement 284 euros. Pensez à renseigner le code promo BLACK15 lors de votre achat pour profiter de la réduction.

À noter que le casque est également disponible sur Amazon à 299 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony WH-1000XM5. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony WH-1000XM5 au meilleur prix ?

Excellente qualité audio et réduction de bruit active efficace

Dans chaque oreillette se trouve un transducteur de 30 mm de diamètre, ce qui est assez petit et atténue les graves. Heureusement, Sony a prévu le coup en changeant le matériau desdits transducteurs : ils sont en fibre de carbone, ce qui leur permet d’être légers pour appuyer les basses. En pratique, ce sont les graves qui sont très mis en avant, avec des voix et des hauts médiums qui peuvent être en retrait, mais pas trop. Ce n’est pas nécessairement le casque audio Bluetooth le plus fidèle, mais tout est bien détaillé.

Côté codecs audio, le Sony WH-1000XM5 a droit à l’AAC, au SBS ainsi qu’au LDAC. De quoi proposer une réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz et d’assurer une certification Hi-Res Audio Wireless. Une fréquence qui peut être élargie légèrement en filaire avec une réponse en fréquence de 4 à 40 000 Hz.

Quant à la réduction de bruit active (ANC), c’est l’une des meilleures du marché : Sony est reconnu pour cela depuis des années. Le WH-1000XM5 ne déroge pas à la règle et fait même mieux que ses prédécesseurs. Avec ses huit microphones et son système de double processeur de réduction de bruit, tout y est. S’il réduit extrêmement bien les bruits les plus graves (moteurs, etc.), il arrive aussi à réduire très bien les voix dans certaines conditions (sauf les plus aiguës).

Le Sony WH-1000XM5, c’est aussi : Bluetooth multipoint, application compagnon complète et bonne autonomie

Ce casque audio signé Sony propose le Bluetooth multipoint. Cela signifie que l’appareil peut être connecté simultanément à deux appareils. Par exemple, vous pouvez le connecter à votre ordinateur et à votre smartphone. Si vous écoutez de la musique sur le premier et que vous recevez un appel sur le second, vous pouvez passer de votre musique à votre appel sans rien faire.

Avec le Sony WH-1000XM5, il y a aussi l’application Sony Headphones Connect. Elle permet de paramétrer le casque, notamment pour qu’il active l’assistant vocal lorsque vous l’appeler. On peut aussi utiliser la géolocalisation changer les modes de réduction de bruit, et modifier l’égaliseur. Une application complète et bien finie, qui donne envie de l’utiliser pour profiter à fond du casque.

Quant à l’autonomie, comptez trente heures avec l’ANC et jusqu’à quarante heures sans. Une autonomie dans la moyenne, mais qui reste bonne car respectée par le constructeur. De quoi en profiter tout au long de la semaine sans vraiment penser à la batterie restante dedans. Et pour la recharge, comptez 1h30 pour un cycle complet : 3 minutes de charge suffisent pour récupérer 3 heures d’écoute maximum.

Pour en savoir plus sur ce casque, nous vous invitons à lire notre test du Sony WH-1000XM5.

