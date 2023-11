L’offre masterclass du Black Friday : le meilleur TV Oled de Samsung à -40 %

C'est le Black Friday et les offres ont tendance à vite partir ! Heureusement, il reste de grosses réductions sur les téléviseurs, y compris les plus haut de gamme. C'est le cas du SAMSUNG TQ55S95C, dont le prix passe de 2390 euros à seulement 1489 euros.

Alors alors, comment se déroulent vos emplettes du Black Friday ? Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur pour remplacer l’ancien ou celui qui a cassé il y a quelques jours, peut-être que ce SAMSUNG TQ55S95C vous séduira. Enfin, c’est surtout son offre qui devrait vous séduire : son prix est en baisse de 900 euros, puisque le SAMSUNG TQ55S95C est disponible chez Son-Vidéo pour seulement 1489 euros.

Le SAMSUNG TQ55S95C, c’est quoi

Un nombre compliqué, mais pour un joli modèle de 2023 ;

Une dalle 4K UHD de 55 pouces ;

Tout ce qu’il faut pour le gaming : 144 Hz, HDMI 2.1, Gaming Hub ;

Du QD Oled : Quantum Dots + Oled.

Ce Samsung TQ55S95C est vendu en temps normal au tarif de 2390 euros. À l'occasion du Black Friday, son prix chute brusquement : ce téléviseur Samsung est à seulement 1489 euros chez Son-Vidéo.

Un téléviseur avec une image colorée, lumineuse et sans reflets

Dans ce téléviseur 4K Oled, on trouve une dalle de la deuxième génération QD-OLED de Samsung, avec un système de trois sous-pixels en triangle. L’avantage de la technologie Quantum Dots, c’est qu’elle propose de grands angles de vision, plus que les dalles LCD ou Oled, en conservant un maximum de la colorimétrie et du contraste de base. Elle offre aussi des couleurs plus pures que l’Oled de base et ce sur toute la dalle. Ne vous y trompez pas, la qualité d’image proposée est sublime sur ce téléviseur. En même temps vu son prix, c’était forcément le cas.

Le Samsung TQ55S95C, c’est aussi de l’upscaling grâce au nouveau processeur Neural Quantum Processor 4K intégré. De quoi passer les contenus SD en haute définition, avec des détails fins et précis, tout en réduisant le bruit numérique. Seule chose qui manque à l’appel, le Dolby Vision.

L’audio est tout aussi important, voire plus, que l’image lorsqu’on regarde la télévision. À l’intérieur du Samsung TQ55S95C, un système 4.2.2 canaux crachant jusqu’à 70 W. Il est composé de quatre haut-parleurs avec deux woofers et deux haut-parleurs vers le haut. Avec la technologie Q-Symphony 2.0, on peut l’utiliser en tant qu’enceinte centrale dans un système audio Samsung. Le Dolby Atmos est logiquement présent sur ce produit. Le tout offre un rendu ample, mais précis, sans trop de graves, mais avec des dialogues très clairs.

Un Samsung TQ55S95C parfait pour le gaming

Avec son taux de rafraîchissement pouvant monter à 144 Hz, le Samsung TQ55S95C est aussi conçu pour les propriétaires de consoles de jeux vidéo qui veulent jouer à des titres compétitifs. Et pour connecter sa console justement, pas moins de quatre ports HDMI 2.1 sont disponibles, pour profiter des 144 Hz en 4K. Un téléviseur optimisé, puisqu’on trouve différentes technologies : le VRR, l’ALLM, le FreeSync Premium d’AMD ou encore le G-Sync de Nvidia. Quant à l’input lag, il est de seulement 9,3 ms : c’est excellent pour un téléviseur (disponible via le mode Jeu du produit).

Côté interface, c’est à Tizen 7 que l’on a droit ici. Un OS très réactif sur ce téléviseur et qui offre l’accès à toutes les applications de streaming vidéo et de streaming audio, mais aussi aux services de cloud gaming, comme le Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass Ultimate.

Pour en savoir plus sur ce téléviseur, nous vous invitons à lire notre test du Samsung TQ55S95C.

