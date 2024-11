AirPods 4 : les nouveaux écouteurs sans fil pas chers d’Apple baissent aussi leur prix pour la Black Week

Alors qu’ils sont commercialisĂ©s depuis deux mois seulement, les derniers Ă©couteurs AirPods 4 d’Apple sont dĂ©jĂ en promotion grâce Ă la BLack Friday Week. On les trouve en ce moment Ă 114 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount, pour le modèle sans rĂ©duction de bruit active.

Aux cĂ´tĂ©s de l’iPhone 16 et de l’Apple Watch 16, la marque Ă la Pomme a Ă©galement sorti les AirPods 4, de nouveaux Ă©couteurs Bluetooth, avec ou sans ANC. Reconnaissables de loin avec leur design blanc immaculĂ©, et leur boitier de charge similaire, ils sont disponibles en promo avec 35 euros de rĂ©duction pour la Black Friday Week.

Ce qui caractérise les AirPods 4

Ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Depuis leur sortie, les AirPods 4 (sans rĂ©duction de bruit) sont vendus 149 euros un peu partout. Mais aujourd’hui, sur Cdiscount, vous pouvez les obtenir Ă seulement 114 euros avec le code promo 15DES129.

Apple a fait des progrès depuis les AirPods 3

Les Apple AirPods 4 sont dont la dernière gĂ©nĂ©ration en date d’Ă©couteurs sans-fil. Ils existent en deux versions : avec et sans rĂ©duction de bruit active. Ici, il s’agit de la version sans, qui est donc vendue moins cher et reste un très bon choix si vous possĂ©dez un iPhone et que vous cherchez les Ă©couteurs qui vont avec.

Par rapport aux AirPods 3, Apple a fait des progrès sur quelques points. DĂ©jĂ , la forme des tiges a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e pour mieux tenir dans l’oreille et proposer un meilleur ajustement. Le boitier est, lui aussi, plus petit et intègre maintenant un port USB-C. Bye bye le connecteur Lightning.

La puce Apple H2 fait une entrée fracassante

L’ajout principal sur ces Ă©couteurs est la puce H2 que l’on retrouvait jusque-lĂ uniquement dans les AirPods Pro 2. Ça permet de profiter de l’audio spatial, c’est-Ă -dire qu’il y a un suivi dynamique du son si vous bougez la tĂŞte. Vous recevez un appel ? Faites « oui » de la tĂŞte pour dĂ©crocher, « non » pour refuser l’appel. La fonction Adaptive EQ ajuste automatiquement la frĂ©quence en fonction de la morphologie de votre oreille.

Concernant l’autonomie, Apple n’a pas vraiment fait de progrès et vous bĂ©nĂ©ficiez de 5h d’autonomie avec un cycle de charge, 30h grâce au boitier. Notez que le port Lightning disparaĂ®t au profit d’un port USB-C.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les AirPods 4, vous pouvez consulter le test disponible chez nos confrères de Numerama.

N’hĂ©sitez pas Ă lire notre guide comparatif des meilleurs casques Bluetooth de 2024 si vous cherchez de quoi profiter de vos contenus audio dans de bonnes conditions.

