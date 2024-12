Carrefour propose la meilleure offre pour les AirPods 4, les écouteurs abordables d’Apple

Envie d’AirPods pas trop cher pour accompagner votre nouvel iPhone reçu Ă NoĂ«l ? En ce moment, les AirPods 4 d’Apple sans ANC bĂ©nĂ©ficient d’une petite promotion : 134 euros au lieu de 149 euros.

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Les AirPods 4 sont les derniers Ă©couteurs sans fils d’Apple. Ils gardent le format Open Fit, mais se dĂ©clinent avec ou sans rĂ©duction de bruit. Si vous souhaitez renouveler vos Ă©couteurs, ou ĂŞtes simplement rĂ©ticent au format intra, ce modèle pourrait bien vous plaire. D’ailleurs, le modèle sans ANC est en ce moment la rĂ©fĂ©rence la plus abordable pour des Ă©couteurs de la marque Ă la Pomme. Alors mĂŞme si on a connu moins cher, aujourd’hui, on les retrouve avec 15 euros de moins.

Les forces des AirPods 4

Ce sont des Ă©couteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Les AirPods 4 sans ANC sont sortis au prix de 149 euros, mais en ce moment, il est possible de les obtenir Ă 134 euros chez Carrefour.

Apple a fait des progrès depuis les AirPods 3

Les Apple AirPods 4 sont dont la dernière gĂ©nĂ©ration en date d’Ă©couteurs sans-fil. Ils existent en deux versions : avec et sans rĂ©duction de bruit active. Ici, il s’agit de la version sans, qui est donc vendue moins cher et reste un très bon choix si vous possĂ©dez un iPhone et que vous cherchez les Ă©couteurs qui vont avec.

Par rapport aux AirPods 3, Apple a fait des progrès sur quelques points. DĂ©jĂ , la forme des tiges a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e pour mieux tenir dans l’oreille et proposer un meilleur ajustement. Le boitier est, lui aussi, plus petit et intègre maintenant un port USB-C. Bye bye le connecteur Lightning.

La puce Apple H2 fait une entrée fracassante

L’ajout principal sur ces Ă©couteurs est la puce H2 que l’on retrouvait jusque-lĂ uniquement dans les AirPods Pro 2. Ça permet de profiter de l’audio spatial, c’est-Ă -dire qu’il y a un suivi dynamique du son si vous bougez la tĂŞte. Vous recevez un appel ? Faites « oui » de la tĂŞte pour dĂ©crocher, « non » pour refuser l’appel. La fonction Adaptive EQ ajuste automatiquement la frĂ©quence en fonction de la morphologie de votre oreille.

Concernant l’autonomie, Apple n’a pas vraiment fait de progrès et vous bĂ©nĂ©ficiez de 5h d’autonomie avec un cycle de charge, 30h grâce au boitier. Notez que le port Lightning disparaĂ®t au profit d’un port USB-C.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les AirPods 4, vous pouvez consulter notre test.

