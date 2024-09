Cowboy Cross : ce récent VAE tout chemin a droit à 500 € de réduction pendant les French Days

Le Cowboy Cross est un vélo électrique idéal pour les trajets urbains, mais également pour les balades en forêt grâce à de nouveaux composants. Un modèle polyvalent que l’on trouve actuellement affiché à 3 499 euros au lieu de 3 999 euros sur le site de la marque pendant les French Days.

C’est en mars dernier que la marque belge Cowboy a levé le voile sur un nouveau vélo électrique qui diffère assez des autres modèles de son catalogue : le Cowboy Cross. Ce dernier appartient à la famille des vélos tout chemin et n’est donc pas réservé aux trajets urbains, comme le sont les autres références du fabricant, car il peut aussi s’aventurer en forêt ou autres petits chemins moins stables qu’en ville. Nous avons eu l’occasion de tester très rapidement ce Cowboy Cross, et il nous a donné une très bonne impression. On l’apprécie encore plus quand il est en promotion (-500 euros !), comme actuellement pendant les French Days.

Les points forts du Cowboy Cross

Un VAE robuste

De larges pneus et une fourche suspendue réconfortants

Un moteur avec 45 Nm de couple

Les Live Challenges, plutôt sympathiques

Au lieu de 3 999 euros, le Cowboy Cross est aujourd’hui disponible en promotion à 3 499 euros sur le site de Cowboy. N’oubliez pas que vous avez aussi droit à des aides de l’État, différentes en fonction de votre localisation sur le territoire national.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Cowboy Cross. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VAE tout chemin bien robuste

Le Cowboy Cross est un nouveau VAE qui conserve la philosophie esthétique de la marque belge. C’est-à-dire qu’il est sobre, élégant et épuré comme ses congénères ; bref, un vélo électrique qui a du caractère et qui se démarque franchement de la concurrence pour cela. Le Cowboy Cross se révèle toutefois bien plus robuste que les autres références du fabricant, puisqu’il appartient à la gamme des vélos tout chemin et se doit donc de proposer une meilleure solidité pour circuler sur des routes peu stables. Il est par exemple doté de pneus imposants (et donc rassurants) de 60 mm de largeur, qui promettent en pratique une meilleure adhérence et un confort supplémentaire sur la route. Cette robustesse a toutefois un désavantage : le Cowboy Cross est assez lourd. Il pèse 27,9 kg, ce qui pourrait nettement compliquer son transport.

Sur ce VTC, on trouve par ailleurs une fourche avant suspendue inversée, qui offre un débattement modeste de 40 mm, qui devrait tout à fait suffire pour des balades sur piste et améliore considérablement le confort de conduite grâce au filtrage efficace des aspérités de la route. La selle est elle aussi suspendue, ce qui renforce le confort de l’ensemble. Le guidon est de son côté assez large, ce qui permet, selon la marque, de moins fatiguer le haut de son corps sur la route. Mais gardez en tête qu’en raison de cette conception, le vélo est moins passe-partout et il faudra pas mal de dextérité pour circuler entre des voitures, par exemple.

De belles performances sur route

Le Cowboy Cross est par ailleurs équipé d’un moteur arrière capable de délivrer un couple de 45 Nm. Sur la route, ce VTC promet une conduite dynamique, naturelle et linéaire en termes d’accélération. Concernant les freins à disque hydrauliques Tektro, ceux-ci ne sont malheureusement pas assez mordants, comme nous l’avons remarqué lors de notre prise en main. Attention donc aux freinages d’urgence. En outre, le vélo embarque aussi la technologie AdaptivePower, qui lui permet de s’adapter de façon instantanée à chaque type de route et de grimper plus facilement les pentes, même raides, sans nous contraindre à pédaler davantage.

Passons désormais au volet connecté du vélo et à ses nombreuses fonctionnalités dont on peut profiter depuis son smartphone, que l’on peut d’ailleurs arrimer au vélo. Notons par exemple une nouveauté logicielle, Check My Bike, qui permet de surveiller les performances du vélo et de diagnostiquer d’éventuels couacs. On compte aussi les Live Challenges, soit des défis en direct avec de courts exercices plus ou moins intenses pour mesurer sa performance. À ne pas enchaîner en ville, bien sûr, où la prudence est de mise… Enfin, côté autonomie, le Cowboy Cross intègre une batterie de 540 Wh, pour une autonomie allant de 60 à 120 km selon le mode d’assistance choisi.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Cowboy Cross.

