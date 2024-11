Black Friday TV : laquelle de ces 21 meilleures offres sur les écrans 4K et les vidéoprojecteurs va finir sous le sapin de Noël ?

Cinéphile, binge-watcher, fans de matchs sur grand écran et gamers, ne serait-ce pas l’heure de s’offrir un TV 4K flambant neuf ? La Black Friday Week fait pleuvoir des promos aussi éblouissantes que ces écrans, mais aussi sur les vidéoprojecteurs pour avoir sa salle de projection personnelle. Voici notre sélection du mercredi 27 novembre.

Envie de faire plaisir à sa petite famille ou simplement à soi-même avec un TV 4K dernier cri ? C’est que le marché regorge de références et que les promotions sont tout aussi nombreuses durant cette Black Friday Week. Dans cette sélection des meilleures offres, il y en a pour toutes les diagonales, toutes les technologies d’affichage et tous les budgets. Bref, il y en a pour tout le monde !

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs de la Black Friday Week

Si vous ne trouvez pas ici votre bonheur, vous pouvez également jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs. Il y a, par exemple, le guide des meilleurs TV QLED et OLED testés par notre rédaction, ou encore les meilleurs TV gaming pour les heureux propriétaires d’une console dernière génération.

Samsung TQ65S95D

La meilleure TV du marché est en promotion lors de la Black Friday Week. La Samsung TQ65S95D propose une belle dalle QD-OLED offrant un pic de luminosité accru. Celle-ci dispose d’un filtre antireflet pour ne pas être gêné par la lumière extérieure. Le modèle se révèle être excellent dans toutes les situations.

Les points forts de la Samsung TQ65S95D

Le pic de luminosité accru

Le filtre antireflet exceptionnel

Le meilleur téléviseur disponible

Sur le site de la Fnac, la Samsung TQ65S95D est au prix de 2 190 euros au lieu des 2 990 euros chez Darty..

Hisense 75U8NQ

Sortie ce printemps, la gamme U8NQ de Hisense regroupe des TV haut de gamme avec dalle QLED et rétroéclairage Mini LED, avec support du HDR10+, de Dolby Vision IQ, du Dolby Atmos ou encore du VRR pour du gaming haute qualité. Testé et approuvé par nos soins, ce TV a la particularité de proposer un haut pic de luminosité et un rapport de contraste qui n’est pas pour déplaire. Pendant cette Black Friday Week, c’est la version de 75 pouces qui se retrouve à prix réduit.

Les points forts du Hisense 75U8NQ

Une dalle QLED-Mini LED avec une très forte luminosité

Le gaming en 4K 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Le design avec un pied pratique pour le cable management

Au lieu de 1 990 euros, le Hisense 75U8NQ est aujourd’hui disponible en promotion à 1 390 euros sur Son-Vidéo.com.

Hisense 65E79KQ Pro

La TV Hisense 65E79KQ Pro se distingue de la concurrence par son excellent rapport qualité/prix. Le principal atout de ce modèle se loge dans la partie gaming. Vous avez droit à toutes les technologies d’optimisation disponibles ainsi que le Dolby Vision Gaming en 120 Hz.

Les points forts de la Hisense 65E79KQ Pro

De belles performances en gaming

Le logiciel réactif

Mise à l’échelle des images

La TV Hisense 65E79KQ Pro est en promotion à 599 euros au lieu de 699 euros sur Rue du Commerce.

LG OLED55C4

Les téléviseurs C4 de chez LG ont été dévoilés lors du CES 2024, en janvier précisément. Avec eux, il y avait les modèles M4, G4 ou encore B4. Durant la Black Friday Week, Boulanger baisse le prix de nombreuses références, surtout le OLED55C4 et le OLED48C4, deux modèles respectivement affichés avec 800 euros et 300 euros de réduction.

Les points forts du LG OLED55C4

Une dalle OLED evo 4K rafraîchie à 144 Hz

Une luminosité accrue grâce à Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

Au lieu de 1 990 euros, le LG OLED55C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 190 euros sur Boulanger.

Sachez que la version de 48 pouces est elle aussi disponible en promotion chez le même marchand. Au lieu de 1 590 euros, le LG OLED48C4 est disponible en promotion à 999 euros.

Samsung TQ65QN85D

Neo QLED, Mini-LED, Quantum Matrix… Avec toutes ces technologies d’affichage, le Samsung TQ65QN85D devrait proposer une image impeccable. Pour mater les séries tendances, les derniers films, les championnats de sport ou encore les parties en 4K 120 FPS sur PS5 ou Xbox Series X, on devrait y trouver notre compte.

Les points forts du Samsung TQ65QN85D

Une dalle de 65 pouces en 4K avec Neo QLED

Du gaming en 4K 120 FPS avec le VRR et l’ALLM

Tizen 8.0 avec 5 ans de MAJ de l’OS

Lancé à 2 390 euros, puis proposé à 1 499 euros actuellement, le Samsung TQ65QN85D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 163 euros chez Ubaldi.

Nvidia Shield TV

Vous êtes à la recherche d’une box TV pour améliorer votre expérience utilisateur ? Lors de la Black Friday Week, la Nvidia Shield TV est l’un des meilleurs produits disponibles. Il s’agit d’un compagnon de choix pour vous offrir des applications efficaces ou même de jouer en ligne.

Les points forts de la Nvidia Shield TV

Upscaling natif efficace

Format compact

Très puissant

Le Nvidia Shield TV est en promotion sur le site d’Amazon. Il est possible d’acheter la box TV à 129 euros au lieu de 159 euros.

Sachez également que la version plus avancée de ce boîtier multimédia, le Nvidia Shield TV Pro, est en promotion. Au lieu de 219,99 euros, il est aujourd’hui disponible à 184 euros sur Darty.

Xiaomi Mi 4K Laser

Après avoir sorti le Mi Laser Projector, la firme chinoise répondant au nom de Xiaomi renouvelle son produit et propose une définition se rapprochant de la 4K. En général assez coûteux, ce vidéoprojecteur à ultra-courte focale est toutefois plus abordable en ce moment grâce à une réduction de 1 000 euros sur son prix initial.

Les points forts du Xiaomi Mi 4K Laser

Une image en quasi 4K jusqu’à 150 pouces

Avec des haut-parleurs stéréo intégrés

Android TV

Au lieu de 2 499 euros, le Xiaomi Mi 4K Laser est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros sur la Fnac.

Xgimi Horizon Ultra 4K

Le principal point fort de cet Horizon Ultra 4K est la qualité d’image proposée. Celui-ci se distingue au premier abord par une simplicité d’installation avec la possibilité de corriger automatiquement l’image. La luminosité mise en place permet au vidéoprojecteur d’être utilisable n’importe où.

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra 4K

Qualité d’image et Dolby Vision

L’installation et la correction automatique de l’image

Une forte luminosité

Lors de sa sortie, le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra 4K était lancé à 1 899 euros. Pour la Black Friday Week, celui-ci est disponible à 1 549 euros.

Trop cher mais toujours intéressé par un vidéoprojecteur de Xgimi ? Le MoGo 2 Pro est aussi en promotion en boutique officielle. Au lieu de 599 euros, il est disponible à 369 euros.

Sony XR-65A95L

Ce téléviseur Oled Sony propose au premier abord une qualité d’image exceptionnelle. Avec d’excellentes dispositions mises en avant, elle est aussi pertinente en affichage Cinéma qu’en gaming.

Les points forts du Sony XR-65A95L

Qualité d’image Cinéma

Les menus Sony et Google TV

La polyvalence

La version 65 pouces du téléviseur Sony est sortie à 3 490 euros. Lors de la Black Friday Week, celle-ci est au prix de 2 790 euros sur la Fnac.

LG 75QNED87T

Envie d’un très grand écran pour regarder les matchs de rugby ou pour les futures parties sur PS5 Pro ? Ce TV de 75 pouces avec sa dalle NanoCell Plus et sa technologie QLED saura combler tous vos désirs. Cette belle qualité d’affichage est rehaussée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum, de quoi profiter de sessions de gaming fluides, notamment avec le VRR et l’ALLM.

Les points forts du LG 75QNED87T

Une dalle QNED 4K de 75 pouces rafraîchie à 120 Hz max

eARC, VRR et ALLM avec les ports HDMI 2.1

WebOS 24 mis à jour pendant cinq ans

Au lieu de 1 799 euros, le LG 75QNED87T est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur la Fnac.

Idem pour la version de 65 pouces, elle aussi en promotion sur la Fnac. Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, elle est aujourd’hui disponible à 849 euros.

Dans la même série, mais en un peu plus bas de gamme, nous avons le LG 75QNED85T, lui aussi en promotion chez Carrefour. Il propose quasiment la même fiche technique (QNED, 120 Hz, HDMI 2.1, WebOS 24…) et est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros au lieu d’un prix barré de 1 499,99 euros.

Hisense PL1

Le Hisense PL1 est un vidéoprojecteur connecté capable d’afficher de la 4K, avec une focale ultra courte. En gros, c’est le cinéma à la maison. Il suffit d’avoir un mur blanc ou tendre une toile lisse pour afficher une image d’une taille maximale de 120 pouces, un format qui n’existe pas côté téléviseur. Donc si vous aimez les soirées ciné pop-corn à la maison, c’est le top du top.

Les points forts du Hisense PL1

Un affichage en 4K avec une luminosité de 2100 lumens

Il suffit de 45 cm de recul pour projeter du 120 pouces

Les haut-parleurs intégrés de 20 W RMS font bien leur travail

Lancé il y a quasiment deux ans à 2 790 euros, puis proposé aujourd’hui à 1 790 euros, le Hisense PL1 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 490 euros chez Boulanger.

Samsung TQ65Q80D

En matière de TV QLED, Samsung reste une référence absolue. La marque lance chaque année des gammes de téléviseurs complets et bien calibrés, comme la série Q80D de 2024. Ce modèle de 65 pouces est ce qui nous intéresse, non seulement en raison de sa fiche technique qui devrait ravir les gamers et les amateurs de cinéma, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 1 000 euros pendant la période de la Black Friday Week.

Les points forts du Samsung TQ65Q80D

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Support du HDR10+ et du Dolby Atmos sans fil

Au lieu de 1 699 euros à son lancement, le Samsung TQ65Q80D est aujourd’hui disponible en promotion à 990 euros sur Rue du Commerce.

Idem pour la version de 55 pouces qui est elle aussi en promotion sur Boulanger. Au lieu de 1 299 euros lors de son lancement, le Samsung TQ55Q80D est disponible à 749 euros.

Xiaomi TV S Mini LED 2025

On s’attend à voir le nom de Xiaomi dans quasiment tous les domaines de la high-tech mais pas forcément dans celui des TV 4K. Récemment, le constructeur chinois a dévoilé ses TV S Mini LED 2025, des TV 4K avec dalle QLED, rétroéclairage Mini LED, une fiche technique qui a des arguments et surtout à un prix doux. Pendant la Black Friday Week, le modèle de 55 pouces est disponible dans un bundle en réduction.

Les points forts du Xiaomi TV S Mini LED 2025

Une dalle Mini-LED QLED de 55 pouces à 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Xiaomi propose un bundle avec son TV de 55 pouces ainsi qu’une bande LED pour apporter plus de couleurs, le tout à 599 euros au lieu de 698,99 euros.

TCL 55C75B

Commercialisé cet été, le TCL 55C75B profite d’une des dernières technologies en matière d’affichage QLED, la QLED Pro. Pour l’instant présente sur certains TV TCL et Thomson, la QLED Pro est censée améliorer la pureté des couleurs. Ce TV en promotion peut ainsi restituer dans les 95 % de couleurs de la gamme DCI-P3, vraiment pas mal pour un TV à moins de 500 euros.

Les points forts du TCL 55C75B

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Le gaming jusqu’à 144 Hz avec les ports HDMI 2.1

Un système audio Onkyo en 2.1 de 45 W RMS

Au lieu de 749 euros, le TCL 55C75B est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur la Fnac, en partie grâce à une offre de remboursement de 50 euros.

Philips NeoPix 200

Depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de vidéoprojecteurs. Ces appareils ont l’avantage d’être plus mobiles et d’afficher l’image sur une plus grande surface, mais les modèles d’entrée de gamme comme ce Philips NeoPix 200 doivent généralement composer avec une moins bonne définition et une luminosité plus faible. À 150 euros, ce vidéoprojecteur reste un bon deal.

Les points forts du Philips NeoPix 200

Une image en Full HD jusque sur 80 pouces

Avec mise au point manuelle et correction trapézoïdale

Fonctionne sur Android TV

Au lieu de 249 euros, le Philips NeoPix 200 est aujourd’hui disponible en promotion à 147,99 euros sur Boulanger.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.