La Samsung Galaxy Watch 7, avec toutes ses fonctions pour le sport, est déjà en promotion pour la Black Friday Week

La Samsung Galaxy Watch 7 est la dernière montre connectée en date de la marque, avec son lot de nouveautés, que vous retrouvez à 289 euros au lieu de 319 euros chez Alltricks pendant la Black Friday Week.

Avec la Samsung Galaxy Watch 7, vous avez au poignet un concentré de technologie avec des capteurs à tout va. Il s’agit d’une véritable extension de votre smartphone, où vous retrouvez vos messages, vos notifications et vos appels, et pouvez même y répondre. Sans oublier toutes les fonctions de suivi de santé et d’activités sportives à votre disposition. Elle est disponible depuis mi-juillet 2024 avec 30 euros de réduction chez Alltricks pendant la Black Friday Week.

Les avantages de la Samsung Galaxy Watch 7

Le nouveau capteur BioActive est efficace

Elle utilise un score d’énergie simple à comprendre

L’écran, le design et le bracelet sont de belle facture

Comme nous l’avons dit plus haut, la Samsung Galaxy Watch 7 est disponible depuis le 13 juillet 2024 au tarif de 319 euros. Mais la Black Friday Week est passée par là chez Alltricks, où vous pouvez la commander pour 289 euros.

Une belle avancée par rapport à la Samsung Galaxy Watch 6

Comme chaque année, Samsung sort ses nouvelles gammes de produits, dont, les montres connectées. Avec la Samsung Galaxy Watch 7, la marque propose des modifications subtiles, mais belles et bien présentes, surtout au niveau logiciel. Côté design, si vous connaissez les Samsung Galaxy Watch, vous ne serez pas dépaysé : un écran rond Super AMOLED qui affiche 480 x 480 pixels, un fonctionnement sous Wear OS… Bref, rien de bien neuf sous le soleil.

Le bracelet a changé, quand même : c’est un modèle en silicone avec des petites vaguelettes et, point positif, vous pouvez le changer avec n’importe quel bracelet au format 20 mm de largeur avec un système standard de pompe à relâchement rapide. Là où ça change c’est au niveau des composants et des capteurs, notamment le nouveau capteur cardiaque BioActive. Il est plus large et intègre 13 LEDs au lieu de 5, ce qui permet d’avoir des mesures beaucoup plus précises.

Une montre qui fait de l’œil à tous les sportifs

Tous ces capteurs, l’accéléromètre, l’analyseur de sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque et le cardiofréquencemètre, sont là pour vous aider à suivre votre état de santé général et vos progrès lorsque vous faites du sport. L’une des nouveautés de cette version, c’est de proposer un système de score qui est calculé en fonction des données relevées. C’est rendu possible grâce à l’introduction de l’IA dans la montre, Galaxy AI.

L’app sur smartphone vous prodigue alors quelques conseils pour améliorer ce score en vous focalisant sur les points qui pêchent un peu. Samsung s’est un peu loupé sur le suivi GPS de cette montre, par contre, il faut le savoir parce qu’il a tendance à surestimer les distances parcourues. Côté autonomie, elle ne fait pas des miracles et reste dans la moyenne, avec 31 h d’utilisation en moyenne, et 1h35 pour la charger à 100 %. Ah, et aussi : elle est totalement incompatible avec iOS. Mais si vous possédez un smartphone Android, particulièrement un Samsung (pour profiter de l’ECG et du tensiomètre), vous en profiterez pleinement.

Pour en apprendre plus sur la Samsung Galaxy Watch 7 et tout ce qu’elle a à proposer, vous pouvez consulter notre test complet rédigé d’une main experte. Des deux mains, même.

Quelle smartwatch est faite pour vous ? Samsung, Apple, Google, Garmin ? De nombreuses références sont répertoriées dans notre guide d’achat.

