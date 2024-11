Black Friday Week : les offres à moins de 100 € pour se faire plaisir

Si vous n’avez pas beaucoup à investir pour profiter de la Black Friday Week 2024, ou souhaitez juste voir quels sont les prix les plus bas, nous avons pensé à vous. Vous trouverez ici rassemblés les meilleurs deals pas chers, à moins de 100 euros.

Si certains d’entre vous attendaient avec impatience la Black Friday Week pour acheter un smartphone ou un TV 4K flambant neuf, d’autres n’ont peut-être pas prévu de gros achats tech en particulier. C’est pourtant la période phare pour acheter les cadeaux de Noël ou renouveler son matériel. Qui sait ? Peut-être trouverez-vous dans ce bric-à-brac de bons plans abordables, à moins de 100 euros, le cadeau idéal pour un de vos proches… ou pour vous !

Les meilleures offres à moins de 100 € de la Black Friday Week

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Nous avons aussi des guides d’achat dédiés aux produits pas chers. Par exemple, ce guide sur les meilleurs smartphones à moins de 100 euros, ou encore à moins de 200 euros. Nous avons également un autre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 euros.

Manette Xbox sans fil

La manette Xbox est un classique pour les gamers. Utilisable sur tous les supports (Xbox Series, PC, smartphones…), elle est pratique, équilibrée, et sans fil. Son prix baisse rarement : c’est le cas cette semaine, profitez-en !

Les points forts de la manette Xbox

Manette sans fil (sur piles)

Compatibilité extensive

Sobre et solide

Au lieu de 59,99 euros, son prix habituel, la manette Xbox sans fil est disponible à 44,90 euros chez Amazon.

Backbone One USB-C

Les manettes comme la Backbone One se fixent directement sur votre smartphone et offre une prise en main inégalée pour jouer sur mobile, transformant votre téléphone en vraie petite console portable. Le modèle USB-C pour Android et iPhone 15 et 16 est en promo, ainsi que le modèle Lightning.

Backbone One USB-C // Source : Frandroid

Les points forts de la Backbone One 2nd Gen

Prise en main excellente

Vous pouvez la transporter facilement, pour jouer partout

Compatible avec de nombreux produits, même les derniers iPhone

La Backbone passe sous la barre des 90 euros à l’occasion de la Black Friday Week.

Prise connectée Meross

Une prise connectée telle que celle-ci permet de transformer un appareil classique en appareil connecté et donc de le contrôler à distance. Pratique, pas cher.

Les points forts de la prise connectée Meross

Une installation facile

Un contrôle à distance des appareils électriques

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Initialement proposée à 19,99 euros, la prise connectée Meross est aujourd’hui disponible en promotion à 10 euros sur Amazon.

Souris Logitech MX Anywhere 2S

Besoin d’une souris bureautique solide et durable ? Logitech est là, comme souvent, pour proposer sa petite souris sans fil Anywhere 2S. Elle fonctionne en Bluetooth et peut être connectée simultanément à 3 ordinateurs. Sa batterie lui permet de tenir jusqu’à 70 jours.

Les points fort de la MX Anywhere 2S

Souris multisurface

Compacte et légère

Molette à défilement rapide

Ce modèle de souris bureautique se trouve actuellement à 39,99 euros au lieu d’un prix habituel à 94,99 euros, soit 43% de réduction.

Station météo connectée Netatmo

Une station météo connectée, à quoi ça sert ? En plus de mesurer nombre de variables comme la température et l’humidité extérieure, cet objet connecté bardé de capteurs mesure aussi le niveau de pollution ou de nuisance sonore. Ce qui permet entre autres de savoir quand aérer son logement ou fermer ses fenêtres. Pour les personnes soucieuses de leur santé, il ne faut pas s’arrêter au sport ou à l’alimentation, prendre conscience de son environnement joue aussi, d’où l’intérêt de cette station météo.

Les points forts de la station météo connectée Netatmo

Une station météo élégante et bien finie

Une foule de capteurs (CO2, humidité, pression atmosphérique, température…)

La fiabilité des mesures

Au lieu de 169,99 euros, la station météo connectée de Netatmo est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Boulanger.

JBL Charge 4

La JBL Charge 4 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade partout avec eux. Avec son autonomie de plus de 20 heures, elle devient le parfait allié pour animer vos soirées.

Les points forts de la JBL Charge 4

Une enceinte robuste certifiée IPX7

Une autonomie d’une vingtaine d’heures

Avec le Bluetooth multipoint

Au lieu de 169 euros, la JBL Charge 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Boulanger.

Apple AirPods 2

Apple a deux grands écouteurs sans-fil, les AirPods Max ne comptant pas puisqu’il s’agit d’un casque. Vous avez les AirPods, dont la deuxième génération est à retrouver en promotion sous les 100 euros, et les AirPods Pro. La principale différence est la présence de la réduction de bruit active sur le modèle Pro. Alors si ceci n’est pas un critère pour vous, c’est l’occasion d’avoir des écouteurs de la marque à la pomme à prix bas.

Les points forts des Apple AirPods 2

Des écouteurs non-intra qui tiennent bien en place

Compatibles avec Siri et les appareils Android

24 heures d’autonomie avec le boîtier de recharge

Au lieu de 149 euros, les Apple AirPods 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 99 euros sur la Fnac.

Pack Amazon Ring

C’est bientôt l’heure de partir en vacances mais vous n’êtes pas serein à l’idée de laisser votre domicile sans surveillance. Il est aujourd’hui possible de trouver de nombreux packs de sécurité connectée et Amazon en propose également via sa sous-marque Ring. Dans ce pack qui perd 60 % de son prix pendant la Black Friday Week, on trouve une sonnette connectée ainsi qu’une caméra de surveillance extérieure.

Les points forts du pack Amazon Ring

Une sonnette connectée avec caméra et haut-parleur

Une caméra extérieure avec vision nocturne et détection des mouvements

Un ensemble sans fil facile à installer

Au lieu de 199,98 euros, le pack Amazon Ring est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

WD_Black SN850

Pour augmenter le stockage de sa PS5 ou redonner une seconde vie à son PC, les SSD sont la solution la plus fiable. Dans le premier cas, il faut faire attention à choisir un modèle aux dimensions adéquates et doté d’un débit d’au moins 5 500 Mo/s en lecture. Le WD_Black SN850 coche toutes les bonnes cases et avec son stockage de 1 To, y a de quoi stocker une bonne poignée de jeux supplémentaires.

Les points forts du WD_Black SN850

Un SSD PCIe 4.0 avec un stockage de 1 To

7 000 Mo/s en lecture et 5 300 Mo/s en écriture

Compatible avec la PS5

Au lieu de 219,99 euros, le WD_Black SN850 (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur la Fnac.

Pour les propriétaires d’une console portable du type Steam Deck, Asus ROG Ally ou MSI Claw, vous avez également ce SSD tout indiqué en promotion. Au lieu de 154,99 euros, le Crucial P310 (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 76,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

On en entend parler depuis quelques mois, les Air Fryer sont la dernière tendance dans nos cuisines. Promettant une cuisson plus saine et moins odorante des aliments, certains modèles comme ce Xiaomi Smart Air Fryer proposent plusieurs modes de préparation allant de la décongélation au séchage. Sans compter qu’il ne prend pas beaucoup de place.

Les points forts du Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Un Air Fryer de 6,5 litres capable de garder les plats au chaud

Plusieurs modes de cuisson sur une plage de 40° à 220°

Des fonctions connectées (recettes sur le cloud, planification des cuissons…)

Au lieu de 99 euros, le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L est aujourd’hui disponible en promotion à 64 euros en boutique officielle. Sachez également que les versions de 4,5 litres et de 5,5 litres sont elles aussi en promotion, respectivement à 49 euros et 59 euros.

Amazon Fire Stick TV 4K (2e gen)

Plus rapide et plus puissante, la nouvelle génération de clés HDMI d’Amazon promet une expérience multimédia d’envergure, surtout depuis que l’application Xbox y est disponible. Ces alternatives aux décodeurs TV fonctionnent avec leur propre système d’exploitation avec un énorme catalogue d’applications et ce modèle-ci est capable de streamer vos programmes en 4K 60 i/s.

Les points forts de l’Amazon Fire Stick TV 4K

Un processeur plus puissant et prise en charge du Wi-Fi 6

Diffuse en 4K 60 i/s avec HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Avec l’application Xbox

Au lieu de 69,99 euros, l’Amazon Fire Stick TV 4K (2e génération) est aujourd’hui disponible en promotion à 35,99 euros sur Amazon, son prix le plus bas.

Envie de plus de puissance ? D’une compatibilité Wi-Fi 6E ? De la fonction Écran dynamique ? Au lieu de 79,99 euros, l’Amazon Fire Stick TV 4k Max (2e génération) est aujourd’hui disponible en promotion à 51,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Dot (5e gen)

Les enceintes connectées sont les appareils connectés les plus répandus dans nos foyers, elles constituent après tout le cœur et le cerveau d’un écosystème domotique et se démarquent par leur polyvalence, ce sont un peu les couteaux suisses high-tech. Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité.

Les points forts de l’Amazon Echo Dot (5e gen)

Un meilleur rendu sonore

Un design toujours aussi séduisant

Fait aussi office de répéteur Wi-Fi

Au lieu de 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (5e génération) est aujourd’hui disponible en promotion à 25,99 euros sur Amazon.

Vous cherchez encore moins cher ? La petite Echo Pop est à 19,99 euros actuellement.

Sachez enfin que l’enceinte connectée d’Amazon avec écran tactile, l’Amazon Echo Show 8 (3e génération), profite aussi des remises de la Black Friday Week. Au lieu de 169,99 euros, elle est aujourd’hui disponible en promotion à 89,99 euros sur Amazon.

Razer Kishi V2

Les Razer Kishi sont des manettes spécialement pensées pour le jeu sur smartphone. La Kishi V2 offre une prise en main agréable, à la manière d’une Switch ou toute autre console portable. Votre téléphone devient ainsi une vraie console de jeu ! Le modèle en Lightning pour iPhone est en promo, de même que le modèle USB-C.

Les points forts de la Razer Kishi V2 pour iPhone

Une utilisation simplissime en mode plug and play

Elle n’empêche pas la recharge de l’iPhone en jouant

Si vous jouez déjà avec une manette, la prise en main est immédiate

Jusque-là vendue 119,99 euros, avec bien sûr quelques promos par-ci par-là, la Razer Kishi V2 pour iPhone atteint aujourd’hui des sommets en passant à seulement 49,99 euros chez Amazon.

Le modèle USB-C, qui marche pour tous les smartphones Android, ainsi que les iPhone à partir des iPhone 15, est aussi en réduction.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Proposer des appareils efficaces à un tarif agressif, c’est la politique de la gamme Redmi qui a commercialisé l’année dernière cette Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Malgré les concessions, cette montre connectée propose une fiche technique intéressante et peut s’avérer être une bonne porte d’entrée pour les personnes voulant s’essayer aux montres/bracelets connectés.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le rapport qualité-prix !

Un grand écran bien lisible, même en plein soleil

Une autonomie d’une douzaine de jours

Au lieu de 49,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 Active est aujourd’hui disponible en promotion à 25,99 euros sur Cdiscount.

Il est également possible de retrouver la Xiaomi Redmi Watch 3 Active dans un pack avec des écouteurs Xiaomi Redmi Buds 5, histoire d’avoir la panoplie complète de l’amateur de jogging. Au lieu de 99,98 euros, le pack Redmi connecté est disponible en promotion à 49,99 euros en boutique officielle.

