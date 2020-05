Profitez d’Android One avec le Xiaomi Mi A3 à moins de 200 euros pour les French Days

Le Xiaomi Mi A3 est un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix profitant d'Android One pour offrir une expérience de l'OS "stock" à moindre coût. Disponible d'habitude à 250 euros, Darty et la Fnac l'affichent à 199 euros pour les French Days.

Xiaomi s’est associé à Google pour faire partie du programme Android One. Cela signifie que ce Mi A3 recevra rapidement les dernières mises à jour majeures et de sécurité, tout en garantissant leur déploiement pendant 2 à 3 ans minimum. De plus, son excellent rapport qualité-prix en fait un smartphone encore plus intéressant. Il profite durant les French Days de 50 euros de réduction chez Darty et à la Fnac.

En bref

Android One installé

Le très bon SoC Snapdragon 665

Une autonomie de haute volée

Le smartphone Xiaomi Mi A3 est disponible à 199 euros au lieu de 249 chez Darty et à la Fnac. Le smartphone est disponible avec 64 Go de stockage interne dans ses trois coloris : Blanc, Noir et Bleu.

En savoir plus 👇

La principale caractéristique de ce Mi A3 est évidemment la présence d’Android One. Une version de l’OS de Google que l’on peut qualifier de « stock », sans fioritures, ce qui la rend très simple à utiliser tout en garantissant 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Son design n’invente rien et se contente de reprendre les traits « classiques » des smartphones de 2019, mais il le fait bien. L’encoche en forme de goutte d’eau à l’avant ne dérange pas et placer le capteur d’empreinte digitale sous l’écran est toujours une bonne idée.

Pour faire tourner le système, ce Xiaomi intègre le SoC Snapdragon 665, il propose d’excellentes performances pour cette gamme de prix permettant de jouer à certains jeux assez gourmands sans problèmes. Les 4 Go de mémoire vive permettent également de garder un bon nombre d’applications en arrière-plan.

Le gros défaut du smartphone est son écran 6 pouces HD. La dalle AMOLED nous laisse sur notre faim par sa gestion des couleurs qui est à revoir et sa luminosité maximale un peu trop faible.

Son autonomie est excellente, sa batterie de 4 030 mAh permet de tenir deux journées sans avoir à charger le téléphone. À noter que ce Mi A3 est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18W mais n’est livré qu’avec un chargeur 10W.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Xiaomi Mi A3.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi A3.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.