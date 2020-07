Le Xiaomi Mi Note 10 passe sous les 350 euros pour les soldes

Le Xiaomi Mi Note 10 est un excellent photophone et un très bon smartphone en général. Comme souvent avec les appareils de Xiaomi, il est proposé avec un prix au rabais chez Rakuten. Cette fois-ci, son prix passe de 550 à 350 euros. Une offre à ne pas manquer.

Xiaomi est l’expert des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, surtout pendant les soldes d’été 2020. Avec son Mi Note 10, il le prouve une nouvelle fois avec un appareil penché sur la photo pour moins de 350 euros.

En bref

Le bon écran AMOLED

La très bonne caméra

L’excellente autonomie

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 est disponible à 349 euros sur Rakuten au lieu de 549 euros dans sa version 6/128 Go. (Ce produit est un modèle importé, mais il est la version globale du smartphone et est compatible avec les bandes 4G françaises.)

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Note 10 mise un grande partie de sa force sur la photo avec un module photo contenant 5 capteurs :

capteur principal de 108 mégapixels, f/1,69, 1/1,33 pouce ;

ultra grand-angle de 20 mégapixels, f/2,2, 117 degrés ;

téléobjectif x2 de 12 mégapixels, f/2,0 ;

téléobjectif x5 de 5 mégapixels, f/2.0 ;

objectif macro de 2 mégapixels avec mise au point auto de 2 à 10 cm.

Le pari est réussi, le smartphone réalise d’excellents clichés, est très polyvalent, mais est tiré par le bas par l’application mal optimisée et une watermark « Shot on Xiaomi Mi Note 10 » sur chaque photo activée de base à enlever dans les paramètres.

Le reste du smartphone est également plutôt réussi, son design en verre est vu et revu, mais est toujours aussi joli à regarder. Xiaomi n’a pas pris de risques et s’est fortement inspiré du Huawei P30 Pro. Son écran AMOLED de 6,47 pouces FullHD est très bien calibré, la restitution des couleurs est presque irréprochable et, écran AMOLED oblige, les contrastes sont infinis.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve le SoC Snapdragon 730G avec 6 Go qui offrent des performances de qualité en utilisation classique. Quand on demande plus au smartphone, comme du gaming ou des tâches plus gourmandes, on commence à sentir les limites du SoC où un jeu comme Fortnite ne tournera qu’avec des paramètres graphiques bridés.

Cependant, ce SoC n’est pas gourmand en énergie et permet à l’autonomie d’être excellente. De plus, Xiaomi a décidé de mettre une batterie de 5260 mAh donc vous pouvez facilement imaginer dépasser les 2 journées d’utilisation sans avoir à recharger votre appareil.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Note 10.

