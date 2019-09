Depuis son lancement il y a quelques mois, le Honor View 20 n’a jamais été aussi abordable aujourd’hui. Le modèle 6+128 Go profite en effet d’une réduction de 200 euros sur Rue du Commerce, le faisant passer à 349 euros seulement. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Commercialisée à 549 euros à son lancement, la version 6+128 Go du Honor View 20 est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Rue du Commerce, soit une économie de 200 euros sur son prix d’origine. C’est tout simplement le moment idéal pour obtenir un smartphone quasi premium, mais à prix réduit.

En se positionnant sur le segment du haut de gamme abordable, le Honor View 20 profite d’une fiche technique tout simplement excellente, surtout à ce prix. Il embarque un Kirin 980 et 6 Go de mémoire vive, une configuration clairement haut de gamme qu’on retrouve d’ailleurs sur les modèles des modèles les plus premium comme les Huawei P30 et P30 Pro. Celle-ci assure une fluidité parfaite quelle que soit l’utilisation qu’il en est fait (navigation sur Internet, vidéos en Full HD, jeux gourmands, etc.).

Il est également très autonome pour vous accompagner en toute sérénité au quotidien. Grâce à sa batterie de 4 000 mAh, il peut tenir aisément deux journées entières avant d’éprouver une quelconque nécessité d’être branché à une prise électrique. De plus, il est compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet de passer de 0% à 100% en un peu plus d’une heure seulement.

Concernant sa partie photo, elle n’est pas non plus en reste avec son mono capteur de 48 mégapixels au format 1/2 pouce. Ce dernier s’en sort honorablement, quel que soit le contexte, avec des couleurs plutôt bien restituées dans l’ensemble. On regrette simplement le manque de polyvalence, bien que la qualité soit présente avec le capteur Sony IMX586 utilisant la technique du pixel binning. Un capteur ToF (Time of Flight) est également de la partie pour améliorer le rendu en mode Portrait.

Après une période de tensions entre Huawei et les USA, mieux vaut mettre les choses au clair : Honor a annoncé qu’il mettra à jour 4 de ses smartphones vers Android 10, dont le View 20. Voilà.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du smartphone Honor.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

La puissance des smartphones premium à prix réduit

Une autonomie plus que confortable au quotidien

Un mono capteur photo très efficace

Le modèle 6/128 Go du Honor View 20 est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Rue du Commerce, contre 549 euros à son lancement.

Retrouvez le Honor View 20 à 349 euros