La version 128 Go du Xiaomi Mi A3 passe à 167 euros avec ce code promo

Si vous recherchez un smartphone abordable et facile à utiliser, le Xiaomi Mi A3 sous Android One est une bonne solution. On trouve aujourd’hui sa version 128 Go à 167 euros sur Gearbest grâce à un code promo, soit 82 euros de réduction sur son prix d’origine.

Le combo Xiaomi + Android One est le meilleur moyen d’avoir un smartphone avec un bon rapport qualité/prix, tout en profitant d’un suivi logiciel exemplaire. Le Mi A3 est le dernier représentant chinois du label de Google et il profite aujourd’hui d’une réduction de plus de 80 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’interface épurée d’Android One, facile à utiliser

Le suivi des mises à jour sur le long terme

Un rapport performances/prix au top avec le Snapdragon 665

Une autonomie de deux jours, voire plus selon l’utilisation

Le Xiaomi Mi A3 (128 Go) passe aujourd’hui à 167 euros sur Gearbest en utilisant le code promo GBA312803, contre 249 euros habituellement. Le smartphone est disponible en blanc uniquement.

Expédition depuis la Chine sous 15 à 25 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos paiements avec PayPal. La plateforme permet en effet de faciliter le remboursement de la commande en cas de litige.

Le Xiaomi Mi A3 est la dernière référence du constructeur chinois à avoir rejoint les rangs du label Android One. Cette interface a la particularité de proposer une expérience utilisateur épurée et simplifiée, comme Google l’a conçu initialement, tout en garantissant 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Un argument qui fait la différence, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas attirés par l’interface MIUI et qui aimeraient tout de même bénéficier de l’excellent rapport qualité/prix propre à Xiaomi.

En comparaison du Mi A2 équipé d’un Snapdragon 660, ce nouveau modèle gagne en puissance grâce à la nouvelle puce Snapdragon 665. La différence entre les deux SoC est très légère, mais notre test a tout de même démontré de meilleures performances en jeu, tout en réduisant la consommation énergétique. Un bon point donc. Cependant, on peut facilement regretter le choix de l’écran. La dalle AMOLED proposant une définition HD+ de 1 560 x 720 pixels peine à convaincre avec une luminosité maximale assez faiblarde et des couleurs un peu fades. Pour être honnête, on aurait clairement préféré un LCD de bonne facture, d’autant plus qu’Android One ne permet pas d’optimiser le rendu de l’affichage depuis les paramètres. Ceci étant dit, il suffit de s’y habituer et cela n’empêche pas de jouer confortablement sur cette diagonale de 6 pouces.

En l’absence d’une version « Lite » cette année, Xiaomi n’a d’ailleurs pas voulu négliger l’autonomie de son Mi A3. Il gagne en effet en endurance avec sa batterie de 4 030 mAh (contre 3 000 mAh pour l’ancien modèle). Autant vous dire qu’entre la légèreté de l’OS et sa fiche technique peu gourmande, le Xiaomi Mi A3 peut aisément tenir deux journées consécutives, voire plus selon l’utilisation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A3.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres référence appartenant au label, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones sous Android One en 2019.