Forte baisse de prix pour l’excellent Xiaomi Mi 9T sur Cdiscount

Le Xiaomi Mi 9T est souvent plus abordable par le biais de l’importation, mais moins souvent par le biais de nos revendeurs français. Pourtant, Cdiscount le propose aujourd’hui au tarif réduit de 269 euros, soit presque 20 % de remise immédiate.

Lancé pendant l’été 2019, le Xiaomi Mi 9T est sans aucun doute encore l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme, même en 2020. Pour son prix contenu, il faut dire qu’il est bon dans tous les domaines, que ce soit au niveau du design, des performances, de l’autonomie et même de la photo. D’autant plus aujourd’hui avec une réduction de 60 euros.

Au lieu de 329 euros à sa sortie, la version 64 Go du Xiaomi Mi 9T est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Cdiscount. C’est un excellent prix pour un revendeur français, qui plus est avec une garantie constructeur de 2 ans.

À son lancement en 2019, le Xiaomi Mi 9T n’avait qu’un seul but en tête : faire de l’ombre à la concurrence de son segment. En 2020, force est de constater qu’il continue sur cette tendance avec ce genre de promotions alléchantes. Son rapport performances/prix devient alors aujourd’hui encore plus excellent qu’auparavant en intégrant un Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive. À titre de comparaison, d’autres smartphones Android sont équipés de cette configuration, comme le Samsung Galaxy A80 ou le nouveau Galaxy A71, mais pour presque deux – voire trois – fois plus cher.

Il ne fait d’ailleurs (presque) aucune concession sur le design, notamment avec son écran AMOLED de 6,39 pouces qui occupe quasi toute la façade avant du téléphone, où aucune encoche ni bulle ne vient gâcher le plaisir. Pour dissimuler la caméra dédiée aux selfies, on retrouve une caméra pop-up qui s’ouvre sur la tranche supérieure. Au dos, on aperçoit de beaux reflets, mais surtout son triple capteur de 48 + 13 + 8 mégapixels. Pour son prix, il faut dire que la partie photo est loin d’être décevante, même si le résultat à la nuit tombée n’est pas le plus convaincant. De plus, il apporte une polyvalence très appréciée, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle ou macro.

Il possède enfin une autonomie très généreuse avec sa batterie de 4 000 mAh. Il tient aisément deux jours sans broncher. Petit bonus : il intègre un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9T.

