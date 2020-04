Le Xiaomi Mi Note 10 passe sous les 400 euros sur Amazon

Si vous recherchez un excellent photophone à prix réduit, nous avons la solution : le Xiaomi Mi Note 10 est aujourd'hui disponible à 399 euros sur Amazon, contre 549 euros à son lancement.

Avec sa penta caméra (5 capteurs, dont un de 108 mégapixels), le Xiaomi Mi Note 10 fait tout simplement partie des meilleurs photophones du marché, surtout à ce prix. Il profite actuellement d’une réduction de 150 euros sur la plateforme du géant américain.

En bref

L’écran AMOLED bien calibré

L’appareil photo qui ne déçoit pas

L’autonomie au top avec une batterie de 5 260 mAh

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Note 10 est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros sur Amazon.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Note 10 est un terminal qui mise (presque) tout sur la photo. Pour cela, il embarque une « penta » caméra équipée de 5 capteurs, dont un de 108 mégapixels. Avant l’arrivée du Galaxy S20 Ultra, il s’agissait d’une grande première dans le monde des smartphones.

Il est alors capable de capturer des clichés ultras détaillés dans un format de 12 032 x 9 024 pixels. Il est aussi très polyvalent : mode portrait, ultra grand-angle, macro, zoom (de x2 à x50)… tout est là ! On retrouve également un mode nuit particulièrement efficace, un mode vlog et un même mode macro slow motion à 960 fps.

Le Mi Note 10 n’est pas seulement un bon photophone. Tout d’abord, il est également très autonome avec sa généreuse batterie d’une capacité de 5 260 mAh. Tenir deux jours avec lui n’est pas un problème, d’autant plus qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W. La charge sans fil n’est malheureusement pas de la partie. Ensuite, il embarque un écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Outre les contrastes infinis, la dalle est bien calibrée et propose une bonne luminosité maximale.

Il est enfin propulsé par le Snapdragon 730G de Qualcomm, une déclinaison « gaming » du Snapdragon 730. Épaulée par 6 Go de mémoire vive, la puce délivre une puissance capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store en toute tranquillité, même si l’on est loin du résultat des smartphones les plus premium du marché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Note 10.

