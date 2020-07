Le rapport qualité/prix du Xiaomi Mi Note 10 est imbattable avec cette promotion

Le Xiaomi Mi Note 10 est aujourd'hui en promotion sur Rakuten et son rapport qualité/prix a rarement été aussi bon. Il chute en effet à 317 euros grâce à un code promo, contre 549 à son lancement.

Avec pas moins de 5 appareils photo et une batterie à toute épreuve, le Xiaomi Mi Note 10 est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du constructeur chinois. Très polyvalent, il profite aujourd’hui d’un rapport qualité/prix qui devient clairement imbattable avec cette promotion.

En bref

Un très bon module photo

Une autonomie très confortable

Un bel écran AMOLED de 6,47 pouces

Au lieu de 549 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Note 10 passe aujourd’hui à 317 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez 34,80 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Si vous voulez un smartphone plus puissant avec un plus grand écran, mais aussi un peu plus lourd, le Poco F2 Pro est également à un très bon prix sur Rakuten. Il chute à 326 euros avec le code promo RAKUTEN30.

Pour en savoir plus 👇

Élégant, sobre et très bien fini, le Xiaomi Mi Note 10 a tout pour plaire. Pour près de 300 euros, on prend en main un smartphone qui a l’allure d’un haut de gamme. Il arbore un très bel écran AMOLED de 6,47 pouces avec une définition allant jusqu’au Full HD+, ce qui est parfait pour regarder des séries/films confortablement. On pourrait seulement lui reprocher un module photo mal agencé.

En même temps, il faut pouvoir les placer, ces 5 capteurs photo. Sur ce point, on peut dire que le Mi Note 10 est gâté. Il embarque :

un capteur principal de 108 mégapixels, f/1,69, 1/1,33 pouce ;

un ultra grand-angle de 20 mégapixels, f/2,2, 117 degrés ;

un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, f/2,0 ;

un téléobjectif x5 de 5 mégapixels, f/2,0 ;

un objectif macro de 2 mégapixels avec mise au point auto de 2 à 10 cm.

Pour son prix, le smartphone de Xiaomi peut se vanter de sa qualité d’image. La caméra principale est excellente et le mode portrait très bien maîtrisé. Les 5 capteurs offrent une polyvalence très appréciable pour développer sa créativité grâce aux nombreux modes disponibles (portrait, ultra grand-angle, zoom, macro, etc.). Par ailleurs, si l’application photo a pu être critiquée pour ses bugs, elle a connu des mises à jour améliorant amplement son utilisation.

Côté performances, le Mi Note 10 est propulsé par un SoC Snapdragon 730G accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Autrement dit, le smartphone est capable d’assurer les tâches quotidiennes sans problème. Il peut lancer la plupart des jeux 3D, mais il faudra parfois faire quelques concessions sur la qualité des graphismes pour gagner en fluidité.

Enfin, le point fort du Xiaomi Mi 10 est sans doute son excellente autonomie. Avec sa batterie de 5 260 mAh, le smartphone tient sans encombre 1 jour et demi, voire même 2 jours selon notre test. Notez que le smartphone se recharge via USB-C et est directement livré avec un chargeur 30 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi Note 10. Retrouvez aussi le test du Poco F2 Pro si vous souhaitez en savoir plus.

