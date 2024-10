Le top 3 de nos smartphones favoris d’octobre 2024

L’automne est bien installé. Les températures chutent, c’est donc le bon moment pour se réchauffer le cœur avec des produits d’exception. Bienvenue sur notre top 3 des smartphones du mois !

En plus de réchauffer nos petits cœurs d’aficionados de la tech, ces trois smartphones pourront aussi faire chauffer nos cartes bleues. Car ici, on parle du top du top de ce qui se fait actuellement : il s’agit de trois smartphones haut de gamme, qui dépassent tous allégrement les 1000 euros. Le mois de septembre a été, comme toujours, bien chargé sur les sorties de smartphones et nous n’avons pas chaumé sur les tests de produits.

Au menu, des écrans d’exception, des puces ultra puissantes et des capteurs photo affutés. C’est parti pour le top 3 de nos petits chouchous du mois, chez Apple, Google et Honor.

Apple iPhone 16 Pro Élégant et puissant

Nouvelle rentrée, nouveaux iPhone. L’iPhone 16 Pro amène quelques nouveautés, à commencer par une puce A18 Pro qui fait véritablement des merveilles et sera pérenne dans le temps, notamment pour l’IA (on attend cependant l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe). Le design est totalement maitrisé et l’écran Oled de 6,3 pouces profite d’une luminosité jamais vue. L’apport du nouveau bouton Camera Control sera très variable selon les utilisateurs. En dehors de cela, l’iPhone 16 Pro consolide et améliore ses acquis par rapport à la génération précédente : l’autonomie est encore meilleure, la photo s’améliore en basse lumière, et iOS est de plus en plus personnalisable.

On regrette surtout l’absence de la prometteuse IA d’Apple en Europe. Avec un prix d’entrée à 1 229 euros, on conseillera de patienter un peu avant de craquer pour un iPhone 16.

Google Pixel 9 Pro XL Le chef des photophones

Très attendue, la nouvelle gamme de Pixel est arrivée un peu en avance. Le modèle le plus poussé et le plus grand, le Pixel 9 Pro XL, a remporté un beau succès à nos yeux. Il reprend parfaitement ce que Google sait bien faire, à savoir des photos irréprochables, et des fonctionnalités IA intéressantes. Il innove sur son design, particulièrement réussi avec des tranches plates et une prise en main idéale. Belle progression aussi sur l’autonomie ainsi que la vitesse de charge (37 W), qui n’étaient auparavant pas les points forts de Google. Là où le bât blesse, c’est au niveau des performances brutes de la bête. La Tensor G4 n’est pas au niveau d’un téléphone à ce prix et surtout, des concurrents directs.

Reste que si ce n’est pas la puissance que vous recherchez, mais un photophone grand format durable, il sera parfait.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Honor Magic V3 Un pliant d’exception

Honor montre une nouvelle fois qu’elle a de l’ambition à revendre. Le créneau des smartphones pliables est particulièrement porteur en 2024, et la marque l’a bien compris.

Le Magic V3 incarne sans doute ce qui se fait de mieux en 2024 sur les pliables. Celui-ci peut d’ailleurs se targuer d’être le téléphone pliant le plus fin du marché : seulement 9,2 mm replié. Déplié, vous profiterez d’un grand écran de presque 8 pouces. Mais ce n’est pas sa seule force. Le téléphone intègre la puce Snapdragon 8 Gen 3 : les performances sont largement au rendez-vous (surtout en jeu), sans qu’il y ait de souci de chauffe. Sur le volet photo, il parvient à se démarquer par un style bien affirmé, tout en contrastes. Une autonomie correcte pour un pliant et une charge très rapide complètent ces belles performances. Pour ne rien gâcher, la pliure interne est très discrète.

Reste la douloureuse question de son prix qui touche les 2000 euros. Un téléphone d’exception que tout le monde ne peut pas s’offrir.

Honor Magic V3 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

