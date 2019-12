Que ce soit pour Noël qui approche à grands pas, ou pour une occasion comme un anniversaire et il est parfois compliqué de savoir quoi offrir à des amis ou de la famille. Ne vous inquiétez pas, on a regroupé pour vous les meilleurs cadeaux tech à moins de 50 euros !

Dans cet article nous allons récapituler les meilleurs cadeaux entre 20 et 50 euros pour éviter de se ruiner et de faire le mauvais choix pour un proche fan de nouvelles technologies !

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4

Le Xiaomi Mi Smart Band est le meilleur rapport qualité-prix pour un bracelet connecté / traqueur d’activités. Il possède de nombreuses fonctionnalités liés à la mise en forme et une autonomie de presque deux semaines ! Ce produit est donc un très bon compagnon pour les « sportifs du dimanche », et pas seulement.

Le Mi Band se lie à l’application Mi Fit disponible pour les smartphone iOS et Android connecté au bracelet. Cette application permet de retrouver ses statistiques de la journée mais aussi de la nuit, le bracelet analyse par exemple le sommeil de manière détaillée pour récapituler les phases de sommeil profond, le temps passé à dormir etc. Lorsque l’utilisateur est réveillé, le bracelet mesurera le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou bien le nombre de calories brûlées.

Le Xiaomi Mi Smart Band 4 en bref

Écran OLED en couleur

De nombreuses fonctionnalités pour sportifs

Une autonomie gigantesque

L’enceinte Bluetooth JBL Go 2

La JBL Go 2 est un classique dans le monde des petites enceintes Bluetooth. Compacte, elle est parfaite pour être mise dans une salle de bain puisqu’elle résiste aux éclaboussures ou dans une cuisine pour écouter des classiques musicaux comme les derniers albums d’Aya Nakamura ou de Jul.

La qualité sonore est satisfaisante et fait clairement ce qu’on attend d’elle dans cette gamme de prix. C’est-à-dire en tant qu’enceinte secondaire, ou pour partir en vacances. Disponible dans plusieurs coloris du noir classique à du vert kaki en passant par du bleu, il y a une JBL Go 2 en accord avec n’importe quelle décoration.

La JBL Go 2 en bref

Un design compact

Un son satisfaisant

De nombreux coloris

Le casque Bluetooth JBL T450BT

Si vous cherchez un casque Bluetooth pour pas trop cher, le JBL T450BT est clairement le meilleur rapport qualité-prix pour 50 euros. Sans-fil, il possède une autonomie annoncée de 11 heures par JBL. Il sont légers et facilement transportables grâce aux oreillettes pliables. La qualité sonore n’est pas exceptionnelle mais est très satisfaisante pour cette tranche de prix.

Il possède une prise micro-USB pour le charger et un port Jack 3,5mm pour le connecter à tout appareil qui n’a pas la connectivité Bluetooth. Comme pour la JBL Go 2, plusieurs coloris sont disponibles : noir, blanc ou bleu. Ils pourront donc eux aussi s’accorder avec tous les styles.

Le JBL T450BT en bref

Un casque simple, mais efficace

Avec ou sans-fil

Oreillettes repliables pour le transporter plus facilement

Les écouteurs true wireless Xiaomi Redmi Airdots

Le géant Xiaomi continue de proposer des produits au rapport qualité-prix presque parfait. Avec ses Airdots, il propose des écouteurs sans fil qui font un travail remarquable pour leur prix. Côté confort, ce sont des intra-auriculaires donc ils tiendront bien dans les oreilles et la boite de recharge est assez compacte pour rentrer dans une poche.

Pour l’autonomie, ils peuvent tenir environ trois heures sur une charge complète, la boite permet de les recharger près de 4 fois. Sur le côté, on a une surface tactile qui permet de mettre pause à une musique, de répondre à un appel, etc. Nous avons été franchement surpris par la qualité de ces écouteurs lors de notre prise en main des Xiaomi Redmi Airdots.

Les Xiaomi Redmi Airdots en bref

Des écouteurs sans aucun fil

Un boitier de recharge compact

Des performances excellentes pour son prix

Google Chromecast

Le Chromecast est depuis plusieurs années un incontournable des objets tech à moins de 50 euros grâce à son concept simple mais tellement efficace : streamer sur son téléviseur des contenus depuis une application sur son smartphone ou directement depuis le navigateur Google Chrome. Il suffit de connecter le Chromecast au Wi-Fi, d’ouvrir une application compatible et une icône vous proposera de diffuser le contenu directement depuis ce petit dongle.

La version de base est capable de diffuser du contenu jusqu’en 1080p avec 60 images par seconde. Il est alimenté via Micro-USB et ne nécessite pas beaucoup de puissance de pour fonctionner. On peut donc le brancher directement sur une prise USB du téléviseur pour éviter d’utiliser une prise électrique. Compatible avec Google Assistant, on peut également le contrôler avec la voix grâce à un Google Home ou tout autre enceinte connectée avec l’assistant intégré. Pour un peu plus de 50 euros, une version 4K est également disponible.

Le Google Chromecast en bref

Compact et facile à cacher derrière le téléviseur

Tout se gère depuis son smartphone

De nombreuses applications compatibles (Netflix, My Canal, YouTube, Molotov, etc.)

Amazon Fire TV Stick

L’Amazon Fire TV à l’air de ressembler au Chromecast, mais ce n’est pas vraiment un Chromecast. Cette fois-ci, pas de partage depuis son un smartphone ou un PC, on contrôle tout directement depuis l’interface du Stick. Une télécommande permet de naviguer entre les applications disponibles comme Netflix, Prime Video, YouTube, Molotov, Twitch, etc.

Comme le Chromecast, il supporte des contenus jusqu’en 1080p avec 60 images par seconde et est alimenté via Micro-USB. Vous pouvez également directement le brancher sur un port USB de votre TV pour tout les amoureux du cable management. Le système intègre Amazon Alexa pour contrôler la box à la voix depuis le micro de la télécommande ou depuis un produit Amazon Echo. Il existe également une version 4K, plus chère, tous les détails sont disponible dans notre test de la test du Fire TV 4K.

Le Amazon Fire TV Stick en bref

Un format compact

Tout se gère directement depuis la TV avec la télécommande

Le catalogue d’applications

Batterie externe Anker PowerCore 13 000 mAh

Pour éviter d’être en panne quand on en a le plus besoin, une batterie externe reste votre meilleure amie. La Anker PowerCore 13 000 mAh offre tout ce qu’on demande à bonne batterie externe. Une grande capacité, un format facilement transportable et une rapidité de charge. Elle possède d’ailleurs deux ports USB-A pour charger deux appareils simultanément.

Pour recharger la batterie en elle-même, il suffit d’un câble USB-C et quatre LED indiquent son niveau de charge. Avec sa capacité de 13 000 mAh, il peut recharger entièrement deux à trois fois un smartphone avec une batterie d’environ 3 500 mAh.

La Anker PowerCore 13 000 mAh en bref

Deux ports pour charger deux appareils

Une grande capacité

Un format compact

Manette sans-fil Xbox One

La manette de Xbox est une incontournable, sans aucun doute la reine des controllers avec la Dual Shock 4. Elle offre une très bonne prise en main pour un confort de jeu presque inégalable. Sans-fil, elle fonctionne en Bluetooth avec un PC ou un smartphone / tablette sous Android / iOS. La manette se charge via un câble micro-USB et peut aussi se brancher à un ordinateur par ce biais si celui-ci n’a pas la connectivité Bluetooth. La manette est disponible dans plusieurs coloris comme blanc, noir, rouge, bleu ou gris.

La manette Xbox One en bref

Une prise en main très agréable

Sans-fil via Bluetooth

Compatible avec ordinateurs, smartphones et tablettes

Pokémon Épée ou Bouclier

Le nouvel opus du jeu Pokémon sur Nintendo Switch est là ! Avec sa mécanique de jeu si légendaire, vous devrez combattre différents dresseurs, capturer et améliorer des Pokémon pour devenir le plus grand maître du monde.

Les deux éditions sont sensiblement similaires mais diffèrent par certains maîtres Pokémon et certains Pokémon à capturer et affronter. Un nouveau système de Gigamax qui pendant un court instant va rendre votre Pokémon gigantesque et encore plus puissant, il faudra l’utiliser intelligemment pour prendre l’avantage sur l’adversaire.

Pokémon Épée et Bouclier en bref

Un monde ouvert à explorer

Une multitude de créatures à découvrir

C’est un jeu Pokémon (oui c’est un argument valable)

Tile Mate

Le Tile Mate est le meilleur ami des têtes en l’air. Il s’attache à un porte-clé ou à n’importe quel autre objet que l’on cherche souvent et dès que celui-ci sera perdu, il suffira de prendre son téléphone, lancer l’application dédiée et le Tile se mettra à sonner pour pouvoir le retrouver plus facilement.

L’inverse est possible aussi, en appuyant deux fois sur le Tile Mate, le téléphone se mettra à sonner. Il est alimenté par une pile bouton CR1632 facilement remplaçable qui lui offre une autonomie d’environ un an.

Le Tile Mate en bref

Possibilité de l’accrocher à de nombreux objets

Petit et fin

Fonctionne avec Bluetooth sur une portée (théorique) de 80 mètres

