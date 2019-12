Pour trouver un bon cadeau tech, il faut avoir du courage tant ce marché est varié et possède de nombreux produits. Pas de soucis, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs objets à offrir pour moins de 100 euros !

Pour 100 euros et moins, de nombreux bons cadeaux tech sont disponibles. Nous avons trié le tout pour vous donner 10 idées cadeaux qui devraient à coup sûr faire mouche pour faire plaisir à votre proche (ou à vous).

Enceinte connectée Google Home et Google Home Mini

Les enceintes connectées deviennent de plus en plus présentes dans nos maisons et appartements. La Google Home et Google Home Mini sont deux des modèles les plus populaires du marché. Son design avec du tissu est très original et permet d’être « exposé » sans gâcher la décoration. Avec l’assistant Google intégré, ces enceintes pourront communiquer avec l’utilisateur grâce à la phrase magique « Ok Google ».

Programmer un rendez-vous dans l’agenda, jouer de la musique, connaitre la météo et l’état du trafic routier, etc. Voilà ce que peut faire le Google Home. Couplé à d’autres objets connectés comme des ampoules, un aspirateur robot ou une télévision, on agrandit encore plus le champ des possibles. Le Google Home classique est le modèle de base de la gamme tandis que le Google Home Mini est une version « bon marché » de l’enceinte, plus petite avec des haut-parleurs moins puissants.

Le Google Home en bref

Intégration de Google Assistant

Un design réussi

Compatibilité avec d’autres objets connectés

Retrouvez le Google Home à moins de 100 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Home à moins de 100 euros chez Darty

Retrouvez le Google Home Mini à moins de 60 euros à la Fnac

Retrouvez le Google Home Mini à moins de 60 euros chez Darty

Enceinte connectée Amazon Echo et Echo Dot

Si nous parlions du Google Home, il fallait parler de son plus gros concurrent : l’Amazon Echo. Lui aussi décliné en version mini avec l’Echo Dot, ces deux produits intègrent un autre assistant personnel vocal : Alexa, développé par Amazon. Le fonctionnement reste sensiblement similaire au Google Assistant, mais manque de l’intégration des services Google. Si cela ne vous dérange pas, vous n’aurez aucun problème avec cet assistant.

Le design du Amazon Echo et Echo Dot rappelle aussi le Google Home avec son revêtement en tissu et possède un anneau lumineux pour signifier quand l’enceinte écoute les requêtes grâce au mot « Alexa ». À partir de là, vous pouvez lui demander autant d’informations que le Google Assistant, faire des achats sur le géant du e-commerce et lier d’autres objets connectés pour les contrôler.

L’Amazon Echo et Echo Dot en bref

Intégration d’Alexa, une excellente alternative au Google Assistant

Un design réussi

Compatibilité avec de nombreux objets connectés

Retrouvez l'Amazon Echo à moins de 100 euros sur Amazon

Retrouvez l'Amazon Echo Dot à moins de 40 euros en promotion sur Amazon

Actuellement en promotion au moment où nous écrivons ces lignes, l’Echo Dot est présenté à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros, la fin de la promotion n’est pas précisée, nous mettrons à jour l’article lorsque ce sera le cas.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 3

Pour 100 euros, on peut trouver de bons produits sonores si on n’est pas des audiophiles confirmés, l’Ultimate Ears Boom 3 en fait partie. Ultimate Ears garde pour cette enceinte son design cylindrique avec les boutons de volume à l’avant de l’appareil tandis que le bouton On/Off, le bouton d’appairage et le « bouton magique » se situent sur le haut de l’appareil. Conçue pour résister à l’eau, elle est certifiée IP67 et peut rester jusqu’à 30 minutes dans l’eau (même si ça reste déconseillé) ce qui en fait une enceinte parfaite à mettre dans une salle de bain ou près d’une piscine l’été prochain.

Avec cette Boom 3, la qualité sonore tout à fait satisfaisante, mais sera pour sur une grande amélioration par rapport à des haut-parleurs de smartphone ou d’ordinateur portable. Son design cylindrique lui permet d’ailleurs de diffuser le son à 360 °. Elle se connecte en bluetooth ou par un câble Jack 3,5 mm. En mode sans-fil, elle possède une autonomie d’environ 20 heures et se charge via Micro-USB.

L’UE Boom 3 en bref

Un design cylindrique pour un son à 360 °

Résistante à l’eau

Une autonomie de 20 heures

Retrouvez l'Ultimate Ears Boom 3 à moins de 98 euros sur Amazon

Casque Bluetooth Sony WH-CH700N

Pour éviter d’entendre les bruits ambiants lorsque l’on porte un casque, il est fort pratique d’avoir de la réduction de bruit active intégrée. Avec le casque Sony WH-CH700N, vous pouvez profiter de la technologie de réduction de bruit active pour un prix doux. C’est un casque léger et agréable à porter grâce à ses coussinets assez épais et aux oreilles pivotantes qui s’accordent à la forme de la tête.

Bien qu’il ne soit pas au niveau des cadors comme le Sony WH-1000XM3 ou le Bose Headphones 700, il bénéficie du savoir-faire du japonais sur le son. Il prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX et même aptX HD pour offrir le meilleur rendu possible et peut durer environ 35 heures sur une seule charge selon Sony.

Le Sony WH-CH700N en bref

Un casque léger et agréable à porter

Une bonne réduction de bruit active

Le savoir-faire audio de Sony

Retrouvez le Sony WH-CH700N à moins de 100 euros sur Amazon

Retrouvez le Sony WH-CH700N à moins de 100 euros à la Fnac

Retrouvez le Sony WH-CH700N à moins de 100 euros chez Darty

Réveil connecté Lenovo Smart Clock

Le Lenovo Smart Clock est, comme son nom l’indique, un réveil intelligent. Il intègre en effet le système Smart Displays de Google. Ce réveil consiste en un petit écran de 4 pouces logé dans une coque au design grandement — et volontairement — similaire aux produits Google Home avec ce revêtement en tissu. Intégrant Google Assistant, il offre les même possibilités que les Google Home : programmation d’une alarme, de la consultation de son agenda, etc.

Ce réveil possède un haut-parleur aux performances acceptables ce qui permettra de diffuser un peu de musique dans la chambre. Le haut du produit est une zone tactile permettant d’augmenter ou de baisser le son ou de snoozer le réveil en tapotant dessus. L’écran s’adapte à l’environnement pour éviter de déranger l’utilisateur en pleine nuit. Par exemple, le soir, il deviendra noir et blanc pour ne pas faire mal aux yeux et ne pas gêner l’endormissement. Un petit produit qui nous a beaucoup plu à la rédaction, en témoigne notre test du Lenovo Smart Clock.

Le Lenovo Smart Clock en bref

Un design réussi s’accordant avec la gamme Google Home

Google Assistant intégré

Un écran qui s’adapte à son environnement

Retrouvez le Lenovo Smart Clock à moins de 60 euros à la Fnac

Retrouvez le Lenovo Smart Clock à moins de 60 euros chez Darty

Sega Mega Drive Mini

La mode du rétro gaming est de retour. Sega l’a bien compris avec sa Mega Drive Mini, imitant le concept de Nintendo avec sa NES Classic et SNES Classic qui ont connu un succès retentissant menant rapidement à des ruptures de stock.

Le concept de la console est simple, c’est un émulateur de la légendaire Mega Drive de Sega (c’est plus fort que toi) dans une réplique miniaturisée de la console de l’époque. Elle embarque 40 jeux préinstallés comme Sonic The Hedgehog (1 et 2) ou Ecco the Dolphin et 2 manettes, elles aussi répliques de l’époque. Que ce soit pour un joueur nostalgique ou pour faire découvrir à un petit nouveau le gaming de l’époque, cette mini console est le produit parfait.

La Sega Mega Drive Mini en bref

Réplique miniaturisée de la console de l’époque

Deux manettes incluses

42 jeux préinstallés

Retrouvez la Sega Mega Drive Mini en promotion à moins de 60 euros sur Amazon

Retrouvez la Sega Mega Drive Mini à moins de 80 euros à la Fnac

Actuellement en promotion sur Amazon, la Mega Drive est proposée à 20 euros de moins que d’habitude, nous mettrons à jour l’article lorsque l’offre sera terminée.

Les meilleures offres jeux vidéo

Les jeux des consoles actuelles comme la PlayStation 4, la Xbox One ou Nintendo Switch restent rarement à leur prix de départ de 70 euros après quelques semaines dans les rayons. De Call of Duty : Modern Warfare en passant par FIFA 20 ou Super Smash Bros, voici les meilleures offres pour les jeux de PS4, Xbox One ou Nintendo Switch.

Les meilleures offres de jeux pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Liseuse numérique Amazon Kindle

Plutôt que d’emporter plusieurs livres encombrants en voyage, pourquoi ne pas opter pour une liseuse numérique ? La Kindle d’Amazon est une des plus abordables et fait exactement ce qu’on lui demande : afficher des pages de livres. Son design compact (160 x 113 x 8,7 mm) lui permet de se ranger dans un sac ou une sacoche d’ordinateur. Son écran 6 pouces sans reflets est parfait pour lire que ce soit à l’intérieur ou sous le soleil et il peut facilement être tenu d’une seule main.

Profitant d’une connectivité Wi-Fi, il est possible d’acheter de nombreux livres depuis la boutique Kindle qui regorge de titres récents, classiques ou indépendants. Mais vous pouvez également transférer vos propres e-books sur la liseuse avec le câble micro-USB et un ordinateur. Côté autonomie, la liseuse peut tenir environ 4 semaines à raison de 30 minutes de lecture par jour selon Amazon. Avec 4 Go de stockage, vous pourrez stocker des centaines de livres et avoir toujours pas mal de place.

L’Amazon Kindle en bref

Écran sans reflet

Accès au store Kindle et à ses propres e-books

Une autonomie de plusieurs semaines

Il existe deux versions de la Kindle classique, une avec « offres spéciales » et une sans. Ces offres spéciales sont tout simplement des publicités qui seront affichées de temps en temps sur l’écran.

Retrouvez la Amazon Kindle avec offres spéciales à moins de 80 euros sur Amazon

Retrouvez la Amazon Kindle sans offres spéciales à moins de 90 euros sur Amazon

Fujifilm Instax Mini 9

Le Fujifilm Instax Mini 9 est le petit cadeau par excellence pour ceux qui aiment prendre des photos instantanées. Directement après la prise du cliché, la photo sera imprimée sur une feuille de pellicule qui sortira de l’appareil. Pratique pour prendre des photos entre amis pour les avoir toujours à ses côtés.

Disponible dans plusieurs coloris allant du bleu au blanc en passant par vert ou du rose, son fonctionnement est extrêmement simple. La photo est prise en 3 étapes : allumer l’appareil photo, régler la luminosité et appuyer sur le déclencheur. La photo va sortir de l’appareil quelques secondes plus tard. Pour les selfies, un petit miroir se trouve à côté de l’objectif pour être sur de bien cadrer.

Le Fujifilm Instax Mini 9 en bref

De nombreux coloris

Un fonctionnement simple

Un miroir dédié au cadrage de selfies

Retrouvez le Fujifilm Instax Mini 9 à moins de 60 euros sur Amazon

Retrouvez le Fujifilm Instax Mini 9 à moins de 60 euros à la Fnac

Les pellicules ne sont pas vendues avec l’appareil, il faudra donc se les procurer séparément pour environ 15 euros les 20 films.

Disque dur Toshiba Canvio Basics 2 ou 4 To

Pour sauvegarder ses données et avoir toujours une solution de secours en cas de perte d’un ordinateur ou d’un smartphone par exemple, avoir un disque dur externe avec une grande capacité de stockage est presque primordial. Le Toshiba Canvio Basics est clairement le candidat idéal grâce à son rapport qualité-prix. Pour moins de 100 euros, on peut accéder à une capacité de stockage montant à 4 To.

Compatible USB 3.0, le Canvio Basics offre une vitesse de transfert tout à fait dans la norme des disques durs actuels dans un format plutôt compact avec moins de 2 centimètres d’épaisseur. Il peut donc facilement se ranger dans une sacoche d’ordinateur. Avec ses capacités de stockage, vous devrez facilement pouvoir sauvegarder toutes vos données ou en faire une vidéothèque avec différents films que vous vous êtes procurés légalement.

Le Toshiba Canvio Basics en bref

Grande capacité de stockage

USB 3.0

Format compact

Retrouvez le disque dur Toshiba Canvio Basics 2 To à moins de 70 euros sur Amazon

Retrouvez le disque dur Toshiba Canvio Basics 2 To à moins de 70 euros à la Fnac

Retrouvez le disque dur Toshiba Canvio Basics 4 To à moins de 100 euros sur Amazon

Retrouvez le disque dur Toshiba Canvio Basics 4 To à moins de 100 euros à la Fnac

Nos autres guides

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur, nous avons de nombreux guides sur différents sujets pour vous aider à faire vos choix. Vous pouvez retrouver notre guide des meilleurs cadeaux tech à moins de 50 euros, ou nos idées de cadeaux pas chers, à moins de 20 euros.

Les guides de smartphones

Les guides audios

Les autres guides