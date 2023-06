iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini : quel smartphone compact d’Apple acheter en 2023 ?

Les smartphones d'Apple compacts, ça semble terminé : il n'y a pas eu d'iPhone 14 mini. Mais, avant que les précédents ne soient trop obsolètes, c'est peut-être le bon moment pour en acheter un.

Lors de l’arrivée des iPhone 14, nos craintes se sont vérifiées : il n’y a pas eu d’iPhone 14 mini. Bien que les smartphones compacts de la marque à la pomme aient eu un succès critique, il n’a pas été commercial. Ce qui a conduit la firme à arrêter après deux itérations seulement. Pourtant, les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini sont très bons sur plusieurs points et c’est peut-être le dernier moment pour les acheter. Pour vous éclairer dans votre choix, nous les avons comparés.

Les deux modèles comparés ont été testés sur Frandroid :

Pourquoi c’est le bon moment (et le dernier) pour acheter un iPhone mini

Officiellement, il ne reste que l’iPhone 13 mini sur la boutique d’Apple. Tout porte à croire qu’il disparaisse dans quelques mois, en septembre, lors de la présentation des iPhone 15. De plus, il ne devrait pas y avoir d’iPhone 15 mini non plus : les smartphones compacts chez Apple, c’est terminé (tout du moins pour le moment).

Dans les faits, on peut toujours acheter les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini. Malgré le fait qu’ils soient sortis respectivement il y a près de deux et trois ans, ils restent de bonnes affaires, notamment en reconditionné.

Première chose : ce sont les derniers modèles compacts d’Apple. Ils disposent d’une dalle de 5,4 pouces, plus petite que les 6,1 pouces de l’iPhone 14 par exemple. Parmi les rumeurs autour des iPhone 15, aucune ne mentionne le retour de la version mini dans la gamme. Si vous voulez profiter encore quelques années d’un iPhone compact, c’est peut-être le moment.

D’autant plus qu’acheter des iPhone d’il y a quelques années n’est pas forcément synonyme de se tirer une balle dans le pied. Apple est réputé pour son suivi logiciel, tant en termes de mises à jour que de patchs de sécurité. Les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini seront compatibles avec iOS 17 lors de sa sortie dans quelques mois. Au niveau des mises à jour d’iOS, ils ont encore quelques belles années devant eux, entre quatre et cinq.

Nos tests en vidéo

Le test de l’iPhone 12 mini

Le test de l’iPhone 13 mini

Les fiches techniques des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini

Modèle Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 13 mini Dimensions 6,42 cm x 13,15 cm x 7,4 mm 6,42 cm x 13,15 cm x 7,65 mm Taille de l'écran 5,4 pouces 5,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 476 ppp 476 ppp Technologie OLED OLED SoC Apple A14 Bionic Apple A15 Bionic Puce graphique Apple GPU Apple GPU Stockage interne 128 Go, 64 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 0 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 12 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.0 5.0 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Non Type de connecteur Lightning Lightning Capacité de la batterie N/C 2438 mAh Poids 133 g 140 g Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Rose Prix 354 € 679 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design

Sur le format, les deux smartphones d’Apple sont très similaires, mais on constate tout de même quelques différences. Tout d’abord, l’iPhone 13 mini est légèrement plus épais que son petit frère : 7,65 mm contre 7,4 mm. Dans les deux cas, c’est assez fin, et cette épaisseur plus imposante est justifié par une batterie un peu plus grosse. Cela se constate aussi sur le poids avec une différence de 6 grammes (140 grammes pour le 13 contre 134 pour le 12) : dans tous les cas, c’est très léger.

Sur le reste, ce sont visuellement les mêmes et leur petit écran permet d’utiliser ces appareils à une seule main, en arrivant à atteindre le haut de l’écran. Pour terminer, ces deux smartphones ont des designs soignés et d’excellentes finitions.

Écran

Ces deux modèles proposent un écran Oled de 5,4 pouces avec un format 18:9, pour une définition de 2340 par 1080 pixels et par conséquent une résolution de 476 PPP. Si l’écran est petit, sa résolution est très bonne, ce qui fait qu’on peut bien lire ce qui est écrit dessus. Ces deux modèles ne proposent qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, là où la concurrence fait bien mieux depuis longtemps.

Il y a néanmoins une différence notable entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini : la luminosité. Le premier n’atteint que 604 cd/m² tandis que le second a réussi à atteindre les 800 cd/m². Dans les deux cas, ce sont de très bons écrans, bien calibrés.

Logiciel : l’iPhone 13 mini logiquement devant

Sur iOS, il n’y a rien à dire : l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini ont la même interface, les mêmes fonctionnalités logicielles. iOS est réputé depuis des années et c’est l’une des raisons pour lesquelles Apple vend autant d’iPhone.

Cependant, l’iPhone 13 mini a un avantage pour lui sur le volet logiciel : il est sorti un an après. En toute logique, il profitera au moins d’une année de mise à jour et de patch de sécurité en plus.

Performances

En termes de performances pures, c’est bien sûr l’iPhone 13 mini qui prend les devants. L’explication simple, c’est qu’il embarque une puce plus récente (et par extension plus puissance) : l’A15 Bionic, quand l’iPhone 12 mini se contente de l’A14 Bionic. Côté mémoire vive, les deux modèles ont la même capacité, à savoir 4 Go.

Modèle Apple iPhone 12 mini Apple iPhone 13 mini AnTuTu 9 N/C 817107 AnTuTu 8 627849 N/C AnTuTu CPU 166169 205470 AnTuTu GPU 265181 352795 AnTuTu MEM 112033 131413 AnTuTu UX 92697 127429 3DMark Slingshot Extreme 5289 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6543 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 3165 N/C 3DMark Wild Life 6635 8971 3DMark Wild Life framerate moyen 39 FPS 53 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 83 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 53 / 65 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 154 FPS N/C

Sur le stockage, c’est là que ça peut piquer : l’iPhone 12 mini démarre à 64 Go de stockage, quand son grand frère dispose de 128 Go minimum. Si vous vous décidez pour le 12 mini, privilégiez plutôt 128 Go de stockage minimum, ce sera moins contraignant. Si vous pouvez avoir 256 Go sur l’un de ces modèles, c’est d’autant plus préférable.

Photo

Sur la photo, ce sont les mêmes, avec ces capteurs photo :

Un grand-angle 12 Mpx avec une ouverture de f/1,6, aidé d’une stabilisation mécanique ;

Un ultra grand-angle (x 0,5) de 12 Mpx avec une ouverture de f/2,4 et un champ de vision de 120° ;

À l’avant : camera TrueDepth 12 Mpx avec ouverture de f/2,2.

Ce n’est pas tant du côté de la fiche technique que la différence est de mise, mais plutôt du côté du traitement logiciel des photos et des vidéos. La puissance supplémentaire de l’iPhone 13 mini offre par exemple de un meilleur traitement photo de nuit, un mode cinématique pour la vidéo (qui permet de flouter l’arrière-plan en temps réel) et les styles photographiques (des préréglages de ton et de température).

Alors oui, l’iPhone 13 mini est meilleur en photo que l’iPhone 12 mini et c’est totalement logique.

Batterie

L’autonomie est peut-être l’un des uniques points noirs des versions mini des iPhone par rapport à leurs grands frères. Qui dit format compact dit batterie plus petite, et ça se ressent à l’usage.

L’iPhone 12 mini offre une journée d’autonomie en utilisation mixte (réseaux sociaux, messages, navigation, vidéo, jeux vidéo, etc.). Quant à l’iPhone 13 mini, il est un peu plus endurant, notamment sur les grosses journées d’utilisation. On peut même aller jusqu’à une journée et demie d’autonomie avant que la batterie ne tombe en rade. Après cela, il faut la recharger.

Recharge

Sur la puissance de charge, Apple n’est pas connu pour proposer de grandes performances. 20 W tant pour le 12 mini que pour le 13 mini, cela fait pâle figure au regard de la concurrence. Trente minutes de charge sur l’iPhone 12 mini permettent de récupérer 60 % de la batterie. Quant au 13 mini, comptez 1h30 pour une charge complète.

On a aussi droit à de la charge sans-fil avec le protocole MagSafe, un chargeur magnétique qui se colle à l’arrière du smartphone. On peut aller à une puissance de charge maximale de 15 W environ, et une limitation à 7,5 W avec un chargeur sans-fil Qi.

Réseau et communication

Ces deux smartphones sont compatibles 5G, aucun problème sur ce point. Chacun embarque un port nanoSIM ainsi que le support de l’eSIM (carte SIM dématérialisée). Il y a une différence sur ce point entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini : le second peut utiliser deux cartes eSIM simultanément (mais en désactivant la SIM physique), quand le premier ne peut se contenter que d’une SIM et d’une eSIM. À noter que l’on peut stocker jusqu’à huit cartes eSIM sur un iPhone.

Sur la réception du signal, les deux sont très bons. Quant au reste de la partie connectivité, on a droit sur les deux modèles à du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, du NFC, de l’Ultra Wideband et du GPS (GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou).

iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini : lequel choisir ?

Il n’y a pas réellement match entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini et c’est complètement logique : il y a une génération de différence. Le seul avantage important de l’iPhone 13 mini est son autonomie : grâce à une batterie plus grosse, son endurance se trouve améliorée. Un bénéfice de taille sur un modèle mini, puisque son autonomie est restreinte par son gabarit.

Reste la différence de tarif. Si nous prenons la version 128 Go pour les deux modèles, l’iPhone 13 mini est vendu à 809 euros sur le site d’Apple. Quant à l’iPhone 12 mini (en 128 Go), il n’apparaît plus sur le catalogue officiel. De plus, il ne paraît pas disponible à la vente en neuf : il faut se contenter de modèles reconditionnés. Si l’on accepte cette concession, il est possible de le trouver entre 400 et 475 euros. Quant à un iPhone 13 mini reconditionné, il est possible d’en trouver de 500 à 600 euros. Si vous souhaitez l’acheter sur le site d’Apple directement, c’est significativement plus cher : 689 euros. Ce n’est pas pour rien si on ne trouve presque que des iPhone sur le marché du reconditionné : leur OS est mis à jour, et ils sont bien conçus.

Au regard de tous ces tarifs, la décision est assez simple. Si vous ne voulez absolument pas de modèle reconditionné, vous n’avez pas d’autre choix que de vous tourner vers un iPhone 13 mini. Dans le cas où acheter en reconditionné ne vous fait pas peur, cela dépend de votre budget : s’il est très serré et que vous n’êtes pas un utilisateur intensif de votre smartphone, l’iPhone 12 mini peut vous convenir. Mais si vous comptez beaucoup l’utiliser et que vous pouvez vous permettre de rallonger votre budget, un iPhone 13 mini reconditionné apparaît comme le bon équilibre entre un modèle récent (et meilleur) et un tarif avantageux.

Dernier élément à considérer : la temporalité. Si c’est l’iPhone 13 mini neuf qui vous intéresse, vous devriez vous le procurer avant la sortie des iPhone 15 prévue pour mi/fin septembre. Après sa sortie, il est probable que les iPhone 13 disparaissent du catalogue d’Apple et qu’il soit de plus en plus compliqué de les trouver. Vous pouvez aussi attendre après les iPhone 15 pour acheter un iPhone mini reconditionné : généralement, les générations précédentes voient leur prix baisser après la sortie d’une nouvelle.

