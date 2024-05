On compare les prix des Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Dacia Spring et Peugeot e-208 électrique : quelle est la meilleure voiture électrique ?

On connaît enfin les prix de la Renault 5 E-Tech (R5 électrique) pour la France. C'est l'heure du match entre les citadines électriques concurrentes. Qui de la Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Dacia Spring ou Peugeot e-208 va l'emporter ? Voici notre comparaison de ces quatre voitures électriques.

Les tarifs de la Renault 5 E-Tech ont été révélés, et c’est donc le moment de la comparer à la concurrence qui est bien présente sur le segment des voitures électriques de petit gabarit. C’est d’ailleurs presque un comparatif entre constructeurs français, puisque la Peugeot e-208, la Citroën ë-C3 et la Dacia Spring (qui est fabriquée en Chine) sont celles que l’on va mettre en face de la nouvelle venue.

Bien entendu, l’un des points clés de ce segment reste le prix, mais ce n’est pas pour autant la seule manière de mettre face à face chaque voiture branchée. L’autonomie et la consommation semblent moins importantes sur des véhicules destinés à la ville, mais pour ceux qui souhaitent s’éloigner de leur maison, il reste important de savoir que c’est possible, quitte à recharger plus ou moins rapidement en cours de route.

Entre tarifs, habitabilité, design et technologies embarquées, voyons qui de la Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Dacia Spring ou Peugeot e-208 est faite pour vous.

Caractéristiques

Autonomie

La Renault 5 E-Tech est proposée en deux versions de batterie différentes, avec pour le moment seulement celle de 52 kWh — la plus grande — disponible à la commande. Elle assure une autonomie WLTP de 410 kilomètres. L’autre version qui ne sortira pas avant 2025 dispose d’une batterie de 40 kWh pour une autonomie promise de 300 kilomètres.

Dacia Spring Dacia Spring – Beige Safari, Preshow Dacia from February 12 to 16th 2024 at Aubervilliers, France – Photo Greg / DPPI Citroën ë-C3 // Source : Marie Lizak pour Frandroid Renault 5 E-Tech Electric // Source : DPPI

Pour la Citroën ë-C3, il n’y a qu’une batterie proposée aujourd’hui, qui est de 44 kWh et affiche une autonomie WLTP de 320 kilomètres. Plus modeste, la petite batterie de 27 kWh qui équipe la Dacia Spring n’offre que 220 kilomètres d’autonomie en une charge, montrant donc que celle qui était jusqu’à présent la moins chère des électriques ne joue plus dans la même cour que les autres.

Enfin, la Peugeot e-208 et sa batterie de 51 kWh atteint dans la meilleure configuration la même autonomie que la Renault 5 E-Tech avec 410 kilomètres WLTP. C’est donc un match nul entre les deux sur ce plan.

Voiture Autonomie WLTP Batterie Renault 5 E-Tech 300 - 410 km 40 - 52 kWh Citroën ë-C3 320 km 44 kWh Peugeot e-208 410 km 51 kWh Dacia Spring 220 km 27 kWh

Recharge

En 2024, certains constructeurs considèrent encore la charge rapide comme une option qui n’est pas indispensable, comme c’est le cas pour Renault sur l’entrée de gamme de la R5 E-Tech. En effet, si la version la plus onéreuse propose une charge en courant continu à une puissance maximale de 100 kW (15 % – 80 % annoncé en 30 minutes, soit 65 kW de moyenne), celle qui aura le prix le plus bas et la petite batterie se contentera d’une charge lente en courant alternatif uniquement. Ce n’est pas rhédibitoire pour ceux qui auront ce véhicule en tant que seconde voiture d’un foyer, mais c’est à garder en tête lorsque l’on souhaite parcourir de longues distances.

En termes de charge sur une wallbox à la maison, un chargeur de 11 kW embarqué permet de remplir intégralement la batterie en 5 heures environ pour la Renault 5 E-Tech. Du côté de la Citroën ë-C3, on retrouve peu ou prou les mêmes spécificités, avec une charge en courant continu à 100 kW au maximum (26 minutes pour passer de 20 % à 80 %, soit 60 kW de moyenne), et une charge en courant alternatif à 7 kW au maximum (un peu plus de 6 heures pour un remplissage intégral de la batterie).

La Dacia Spring de son côté dispose bien de la charge rapide aussi, mais plus modestement à une puissance maximale de 30 kW, et un 20 % à 80 % annoncé en 45 minutes (soit 20 kW de moyenne seulement). Le chargeur embarqué de 7 kW de son côté assurera un remplissage de la batterie en moins de 5 heures à la maison sur une borne adaptée.

Chez Peugeot, on ne fait pas l’impasse sur la charge rapide non plus sur l’e-208, avec 29 minutes pour passer de 10 % à 80 % de batterie (soit 72 kW de moyenne) sur une borne envoyant au moins 100 kW de puissance. Selon les options, un chargeur de 11 kW peut être intégré, assurant de faire une charge à 100 % en moins de 5 heures à la maison. C’est d’ailleurs la Peugeot e-208 qui l’emporte sur le plan des caractéristiques de recharge.

Voiture Charge Rapide Typique Puissance Moyenne Puissance Maximale Renault 5 E-Tech 15 % - 80 % : 30 min 65 kW 100 kW Citroën ë-C3 20 % - 80 % : 26 min 60 kW 100 kW Peugeot e-208 10 % - 80 % : 29 min 72 kW 100 kW Dacia Spring 20 % - 80 % : 45 min 20 kW 30 kW

Habitabilité et technologies embarquées

Avec un coffre de 326 litres malgré sa petite taille (3,92 mètres de long), la Renault 5 E-Tech reste une bonne alliée du quotidien pour pouvoir transporter quelques affaires sans encombre. C’est un peu mieux que la Citroën ë-C3 (310 litres pour 4,02 mètres de long) et largement devant la Dacia Spring et ses 288 litres de coffre (3,70 mètres de long).

La gagnante en termes de volume de coffre est toutefois la Peugeot e-208 avec 342 litres (309 litres sous la tablette) de volume de coffre pour 4,06 mètres de long. En termes d’habitabilité, c’est également la gagnante avec des places à l’arrière plus généreuses que nos autres concurrentes du jour.

En ce qui concerne les technologies embarquées, la Renault 5 E-Tech est plutôt très bien dotée, avec le système multimédia openRlink qui intègre les services Google (Android Automotive), compatible Apple CarPlay et Android Auto. Deux écrans sont de la partie avec la disposition classique derrière le volant et au centre de la planche de bord. Le planificateur d’itinéraires est bien présent, tout comme un régulateur de vitesse adaptatif.

La Peugeot e-208 de son côté fait un peu mieux en termes d’aides à la conduite avec un centrage dans la voie en plus du régulateur de vitesse adaptatif. Le système d’infodivertissement est quant à lui en deçà de l’offre de Renault, comme nous l’avions souligné dans notre essai en fin d’année 2023.

Pour la Dacia Spring, la version 2024 a fait peau neuve et embarque désormais un combiné d’instrumentalisation numérique derrière le volant sur toute la gamme, et un écran central de 10 pouces pour les versions haut de gamme. Pas de régulateur de vitesse adaptatif, mais seulement un régulateur et limiteur de vitesse tout ce qu’il y a de plus simple pour la Spring comme pour la Citroën ë-C3, qui ne font pas le poids face aux Peugeot et Renault sur le plan des aides à la conduite.

Pour terminer, la Citroën ë-C3 a une approche différente de l’infodivertissement, puisqu’il n’y a pour ainsi dire pas d’écran dans la version de base, et il faut prendre la finition Max pour bénéficier d’un écran de 10 pouces tactile situé au centre de la planche de bord. Nous donnons alors le point à la Renault 5 E-Tech pour l’habitabilité comme pour les technologies embarquées.

Prix

La Renault 5 E-Tech disponible à la commande est affichée à un tarif de 33 490 euros aujourd’hui, soit 29 490 euros à payer une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit. Pour la version moins onéreuse, attendue à 25 000 euros en 2025 hors bonus, il faudra s’armer de patience, et si vous souhaitez rouler en Renault 5 électrique au plus vite, ce sera plutôt autour de 30 000 euros à débourser.

23 300 euros est le prix de départ de la Citroën ë-C3, qui sera livrée dès le mois d’octobre 2024. En soustrayant le bonus écologique, elle revient donc à 19 300 euros, la plaçant 10 000 euros moins chère que la Renault 5 E-Tech. La version Max quant à elle débute à 27 800 euros, là encore hors bonus.

La Peugeot e-208 débute à 33 080 euros au moment d’écrire ces lignes, et la version la plus onéreuse est affichée à 38 130 euros. Là encore, 4 000 euros sont à retirer au titre du bonus écologique.

Enfin, coup de froid pour la Dacia Spring qui n’est pas éligible au bonus écologique en 2024 en raison de sa fabrication en Chine. Le prix de départ est de 18 900 euros, et la version Extreme est affichée à 19 900 euros. C’est comparable à la Citroën ë-C3 en termes de tarif, mais cette dernière est bien mieux équipée et affiche plus d’autonomie.

Quelle voiture privilégier ?

Au moment de faire le bilan entre les 4 véhicules du jour, il est important de rappeler que ce sont des voitures qui peuvent potentiellement être intéressantes à louer (LLD ou LOA) plutôt qu’à acheter, surtout pour les personnes éligibles au leasing social à 99 euros par mois. Pour les autres, le prix catalogue est certes une bonne indication, cependant les mensualités de location longue durée peuvent être décorrelées des tarifs d’achats dans certains cas. N’hésitez donc pas à regarder nos différents articles sur le sujet, pour la Renault 5 E-Tech, la Dacia Spring, la Citroën ë-C3 ou la Peugeot e-208.

Si l’on met le prix de côté, nous aurions tendance à donner l’avantage à la Renault 5 E-Tech qui fait le plein de bons points en termes de design intérieur et extérieur, infodivertissement et autonomie. Malheureusement, la version qui est proposée en 2024 semble trop onéreuse face à celle qui pourrait être la nouvelle référence des citadines électriques : la Citroën ë-C3.

Elle met KO la Dacia Spring, et la Peugeot e-208 qui ne proposent pas de prestations assez haut de gamme pour justifier l’écart colossal de prix. En attendant donc l’éventuelle mise sur le marché de la Renault 5 électrique à moins de 25 000 euros, la gagnante est bel et bien la Citroën ë-C3.