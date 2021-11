399 €, c’est aujourd’hui le prix fou du Realme GT doté du Snapdragon 888

Le Realme GT est un smartphone à la fiche technique premium qui mérite bien son titre de flagship killer, puisque son prix est très contenu. Il a tout pour plaire, mais particulièrement aujourd'hui avec son prix qui est en baisse sur Amazon. En effet, la version 128 + 8 Go de RAM est à 399 euros au lieu de 499 euros.

Face au géant Xiaomi, la marque chinoise Realme tente de s’imposer en proposant des smartphones à la fiche musclée sans faire flamber les prix. C’est le cas de son Realme GT, un smartphone qui peut répondre à tous vos besoins, que ce soit pour jouer à des jeux 3D, pour dévorer du contenu vidéo sur Netflix, ou encore pour naviguer sur les réseaux sociaux, sans ralentissements. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont intéressés, puisqu’il profite actuellement de sa meilleure offre depuis le lancement.

Ce smartphone est excellent pour son prix, car …

Il propose un écran Super AMOLED à 120 Hz

Embarque le puissant Snapdragon 888

Il dispose d’un module triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels

Ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh et de la charge rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 499 euros, le Realme GT dans sa version 8+128 Go est actuellement en promotion à 399 euros sur le site d’Amazon. On trouve également le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 499 euros au lieu de 599 euros.

Historique des prix pour le Realme GT 128 Go sur Amazon // Source : Keepa.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone au look sportif

Pour son tout nouveau fleuron, la marque chinoise a souhaité opter pour une apparence sportive. Rien que de son appellation, la marque annonce la couleur avec le terme « GT » : un smartphone rapide tel une voiture de course. Même au niveau du coloris, le choix du jaune racing, garni d’un bandeau noir qui descend du bloc photo évoque le look des bolides de courses.

D’ailleurs côté photo, il possède un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels. La partie photo n’est pas son domaine de prédilection, loin d’être le photophone de l’année, le Realme GT proposera tout même des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité. Pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 16 mégapixels qui réussit à bien conserver les détails du visage. Sachez qu’il est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Une fiche technique impressionnante pour son prix

En rappelant les voitures de course et leurs look, le constructeur chinois veut surtout montrer la vitesse et la puissance de son smartphone. On retrouve ainsi en face avant un écran super AMOLED de 6,43 pouces, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une agréable fluidité. Et sous le capot, là aussi Realme propose du lourd en choisissant le puissant Snapdragon 888, compatible 5G sur son modèle GT. Cette configuration est l’une des meilleures proposées sous Android, et délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Que ce soit pour du multitâche, des applications ainsi que les jeux gourmands sans problème.

Enfin au niveau de l’autonomie, le Realme GT embarque une batterie confortable de 4 500 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux, cela dépendra bien évidemment de votre utilisation. Pour éviter que vous soyez en rade de batterie, sachez que la firme Realme propose la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W. Une bonne nouvelle qui permettra en une trentaine de minutes de recharger votre smartphone complètement de 10 % à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT.

