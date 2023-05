C’est sur Amazon que le Mac Mini M2 2023 (SSD 512 Go ) est au meilleur prix

Disponible depuis quelques mois, le Mac Mini 2023 d'Apple est sans doute le meilleur moyen de profiter de la puissance de la puce M2 à un prix contenu. Si vous êtes intéressés par cette machine, sa version 512 Go passe de 929 euros à 859 euros, sur Amazon.

La puce M2 a été introduite sur le MacBook Air 2022, mais avec un prix de départ à 1 499 euros, la facture s’avère assez salée et peut en refroidir plus d’un. C’est pourquoi le Mac Mini 2023, le PC fixe d’Apple, est un très bon investissement. Certes, ce n’est pas une machine transportable, mais dans ses entrailles, on retrouve la puce M2. Ce Mac Mini est capable de faire des merveilles, et aujourd’hui, sa version 512 Go SSD devient plus abordable.

Ce qu’on apprécie du Mac Mini M2 2023 d’Apple

Un PC fixe au design compact et bien exécuté

Des performances de haute volée avec la puce M2

Une machine sous MacOS silencieuse

Proposée à 929 euros dans sa version 8 Go de RAM et 512 Go de SSD, l’Apple Mac Mini avec puce M2 est en ce moment en promotion à 859,01 euros sur Amazon.

Si la version 256 Go vous suffit, notez qu’on la trouve en ce moment au prix réduit de 664 euros au lieu de 699 euros grâce au code promo RAKUTEN15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Mac Mini M2 2023. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Mac Mini M2 2023 au meilleur prix ?

Une machine aux finitions exemplaires, facile à intégrer

Pour les personnes ne voulant pas particulièrement un laptop et privilégie plutôt une installation fixe à la maison, notamment pour travailler, le tout sans vider votre compte en banque, le Mac Mini M2 est la solution tout indiquée. Peu différent de son prédécesseur, la version 2023 se glisse partout sur un bureau (19,7 cm x 19,7 cm pour 3,58 cm et 1,18 kg) et pourra même être mis en avant tant son design est irréprochable avec son châssis en aluminium.

Niveau connectique, Apple se contentait de livrer des machines uniquement en USB-C, ici, on a un large choix de connecteurs : deux ports USB-A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm. On a également droit à deux ports Thunderbolt 4 USB-C. Seul bémol, on ne retrouve pas de port en façade qui pourrait faciliter le transfert de données depuis un périphérique comme une clé USB ou un disque dur externe. Ce n’est pas rédhibitoire, d’autant plus que son format compact facilite les choses pour connecter le périphérique à l’arrière.

À l’aise dans presque tous les domaines

À l’intérieur du PC fixe d’Apple, on trouve la puissante puce M2 accompagnée ici de 8 Go de mémoire vive, et un SSD de 512 Go. Avec cette configuration, le mini-ordinateur encaissera toutes les tâches sans broncher, allant de la bureautique, de la navigation sur le web, de la retouche photo, de la programmation ou même du montage vidéo, le tout dans un silence quasi absolu.

Pour le gaming en revanche, il ne faudra pas compter sur cet appareil, car le catalogue de jeux proposé par Apple est limité. Pour jouer, il faudra vous tourner vers une alternative comme le cloud gaming pour en profiter vraiment sur ce Mac. Lors de notre test, nous avons pu tout de même lancer les jeux comme Stardew Valley, Final Fantasy XIV ou Inscryption sans problèmes. Le système d’Apple permet en plus de gérer facilement les manettes de jeux. Et, si vous avez une utilisation professionnelle poussée comme du montage vidéo sur des vidéos 8K ou de la création 3D, il faudra plutôt vous diriger vers la version intégrant la puce M2 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Mac Mini M2 2023.

Si vous n’êtes pas convaincu par ce PC de bureau, Apple propose un catalogue assez complet. Pour retrouver votre bonheur, voici notre guide pour vous aider à choisir quel MacBook ou Mac choisir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.