Le Honor Magic 5 Lite est disponible avec 100 euros de remise pendant les soldes d’été sur Amazon

Le Honor Magic 5 Lite est un smartphone milieu de gamme avec une fiche technique très équilibrée. Aujourd’hui, il devient plus intéressant en passant sous les 300 euros sur Amazon.

La série des Magic chez Honor en est déjà à sa 5e itération et comme d’habitude, elle se compose de plusieurs modèles. La version Lite présentée dans ce bon plan est, certes, la plus modeste en termes de performances, mais elle est loin d’être à la traine vis-à-vis d’autres smartphones de cette gamme. C’est d’autant plus à considérer lorsque la baisse de prix est significative puisque le Magic 5 Lite est aujourd’hui proposé avec 100 euros en moins pour la version 256 Go sur Amazon pendant les soldes d’été.

Qu’attendre du Honor Magic 5 Lite ?

Un écran incurvé Amoled avec un taux de rafraichissement à 120 Hz

Charge rapide 40 W et bonne autonomie

Un SoC Qualcomm Snapdragon 695

Au lieu de 359 euros habituellement, le Honor Magic 5 Lite est maintenant disponible en promotion à 279 euros sur Amazon.

Design caractéristique tout en finesse

Si à l’avant, le Honor Magic 5 Lite embarque un agréable écran incurvé de 6,67 pouces aux bordures fines, ponctué par un poinçon, c’est au dos que se révèle tout le charme de ce smartphone. Le constructeur a opté pour un triple module photo en anneau et en verre plutôt réussi. La prise en main est bonne avec ses dimensions de 161,6 x 73,9 x 7,9 mm pour 175 grammes. Le smartphone est fin, relativement léger et se manipule facilement à une main.

Avec l’ambition de s’imposer sur le marché des smartphones du milieu de gamme avec son Magic 5 Lite, Honor le dote de différentes caractéristiques premium : connectivité 5G, taux de rafraichissement à 120 Hz, dalle Amoled, etc. L’association du SoC Snapdragon 695 avec le GPU Adreno 619 lui octroie toute la puissance nécessaire pour du multitâche, de la navigation, du streaming… sans chauffe ni ralentissement.

Une fiche technique avec juste ce qu’il faut

Honor part sur une dalle Amoled en définition Full HD+ pour une densité de 394 ppp. D’une luminosité de 800 nits, l’écran en verre renforcé reste lisible même en plein jour. Grâce à son rafraichissement à 120 Hz, vous allez apprécier vos sessions de jeu et de streaming sur ce smartphone. Sur le volet photo, son capteur principal de 64 Mpx s’en sort bien dans la plupart des conditions, tandis que le capteur frontal livre de bons selfies.

Malgré sa finesse, ce modèle dispose d’une grosse batterie de 5 100 mAh. Selon le fabricant, en usage modéré, elle vous tiendra deux jours contre une journée entière avec un usage intensif. Sa charge rapide 40 W lui permet de récupérer 50 % de batterie en une demi-heure. Enfin, on retrouve 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor Magic 5 Lite.

