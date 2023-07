Ce laptop bureautique sous Intel Core est à moins de 380 € durant les soldes d’été

Si vous avez besoin d'un nouveau PC portable pour la prochaine rentrée scolaire, alors autant profiter de la dernière démarque des soldes d'été pour mettre la main sur un laptop vraiment pas cher. Ce HP Laptop 15S est ce qu'il vous faut à partir du moment où vous vous cantonnez à une utilisation basique, avec un prix passant de 599,99 euros à 379,99 euros, il conviendra parfaitement aux étudiants et aux travailleurs avec un petit budget.

Un laptop à moins de 600 euros comme prix de départ, il est évident que vous ne ferez pas tout ce que vous voudrez, cela reste tout de même un bon compromis si vous avez un petit budget et si vous comptez rester sur une utilisation basique (navigation sur Internet, traitement de texte, visionnage de vidéos…). Avec les soldes d’été entrées dans leur dernière démarque, vous pouvez obtenir ce HP Laptop 15S pour beaucoup moins cher grâce à cette réduction de 220 euros.

Le HP Laptop 15S-FQ2071NF en quelques points

Un écran de 15,6 pouces en FHD

Un Intel Core i3 avec 8 Go de RAM DDR4

Un SSD NVMe de 256 Go

Au lieu de 599,99 euros habituellement, le HP Laptop 15S-FQ2071NF est maintenant disponible en promotion à 379,99 euros chez Darty et la Fnac.

Un châssis et un écran d’une grande simplicité

Ne vous attendez pas à quoi que ce soit d’extraordinaire avec le HP Laptop 15S-FQ2071NF, c’est un ordinateur portable conçu pour travailler et un peu de divertissement, c’est tout. Sa caractéristique la plus singulière serait ses finitions argentées et la finesse de son châssis, sur ce point, il y a une légère ressemblance avec un MacBook. Au niveau de la connectique, on a les bases : deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD et un port jack 3,5 mm.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle LED en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec de grands angles de vision de 178°. Le constructeur indique également que cet écran est à micro-bords pour améliorer le confort de visionnage. Vous avez ainsi une dalle appropriée pour une utilisation confortable, que ce soit pour la navigation et regarder des séries sur Netflix. Sachez que Windows 11 est déjà installé sur ce laptop, vous n’aurez donc pas à investir dans une licence.

Des performances basiques

Pour ses performances, le HP Laptop 15S-FQ2071NF utilise un processeur Intel Core i3-1125G4 doté de quatre cœurs, celui-ci est cadencé à 2 GHz et peut atteindre les 3,7 GHz en mode turbo boost. Ce processeur est associé à 8 Go de RAM DDR4, c’est bien assez pour assurer le multitâche en usage basique. Même s’il n’y a qu’un GPU Intel UHD G4 embarqué dans le Core i3, vous pouvez vous permettre de jouer à quelques jeux légers et de vous essayer au montage vidéo.

Au niveau du stockage, ce HP Laptop 15S embarque un SSD NVMe de 256 Go, c’est une bonne capacité de stockage pour ce type d’ordinateur portable et ce type de SSD permet d’exécuter les logiciels à une vitesse quasi instantanée. Au cas où vous auriez besoin de plus de stockage, il vous faudra utiliser un HDD ou un SSD externe. Enfin, ce laptop embarque une batterie à trois cellules de 41 Wh qui assure une autonomie de 6 heures.

