LG OLED55C3 : l’un des meilleurs TV 4K est à moitié prix pour le Black Friday

Et si vos films de Noël étaient en Dolby Atmos 4K HDR en naviguant via WebOS ? Beaucoup de mots compliqués pour un excellent téléviseur : le LG OLED C3. Sa version 55 pouces est actuellement en promotion durant le Black Friday : il n'est plus qu'à 1099 euros.

Le prix des téléviseurs Oled haut de gamme peut vite s’envoler et LG ne déroge pas à la règle. C’est là qu’on aime le Black Friday : c’est lors de cette période que les meilleures offres de l’année sont là. Pour preuve, le LG OLED 55C3 est à seulement 1099 euros chez la Fnac au lieu de 1999 euros en temps normal.

Le LG OLED 55C3 en quelques mots

Une qualité d’image de folie ;

Des fonctions gaming (VRR, ALLM)

L’interface WebOS ;

Un design sublime et élégant ;

Plein de codecs audio et vidéo.

En temps normal, ce téléviseur haut de gamme est vendu pour pas moins de 1999 euros (2000 euros quoi). Heureusement, durant le Black Friday, son prix baisse de 900 euros : le LG OLED 55C3 est disponible ces jours-ci seulement à 1099 euros chez la Fnac. Le LG C3 en version 55 pouces est d’ailleurs disponible au même prix chez Darty.

Et si vous voulez plus grand comme écran, le modèle 65 pouces est à 1499 euros seulement, sur la Fnac toujours.

Le LG OLED 55C3, c’est une excellente qualité d’image et un joli design

Ce téléviseur LG, c’est avant tout une dalle Oled Evo 10 bits de 55 pouces (soit 139 cm) avec une définition 4K UHD (3840 par 2160 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. En pratique, elle offre de larges angles de vision ainsi que de peu de reflets grâce à un filtre efficace et qui n’a pas de teinte spécifique. Le LG OLED 55C3 offre une qualité d’image sublime, avec des couleurs très fidèles. D’ailleurs, le mode Filmmaker permet de se rapprocher au plus de la colorimétrie voulue par certains réalisateurs. De quoi ravir les cinéphiles les plus tatillons sur ce point. Un téléviseur qui offre aussi une grande profondeur de champ et des teintes de peau réalistes. Côté codecs, on trouve la compatibilité avec le HDR (pas de HDR10+ malheureusement), WOW Orchestra, Dolby Atmos et DTS.

Un téléviseur, c’est aussi un élément entier du salon la plupart du temps. Heureusement, le design de ce LG C3 est soigné. Le modèle 55 pouces dispose d’un pied central plein, ce qui permet de le placer sur un meuble pas très long sans problème. Un pied qui surélève le téléviseur, afin de permettre de placer une barre de son devant pour ceux qui veulent un meilleur son. D’ailleurs, LG vend en option une barre de son qui s’harmonise parfaitement, la LG SC9 3.1.3 (400 W). Le cadre est quant à lui très fin : 6 mm d’épaisseur minimum tout en haut, et jusqu’à 5 cm en bas.

Un téléviseur avec des fonctionnalités gaming et l’interface WebOS

Si vous avez une console de jeux, vous allez pouvoir profiter à fond de votre tites préférés sur ce LG OLED 55C3. Il embarque pas moins de 4 entrées HDMI 2.1 à 48 Gbit/s. Pour les fréquences de rafraîchissement variables, la technologie VRR est de mise. Et pour les temps de réponse réduits, on a droit à l’ALLM. Il y a aussi les technologies FreeSync Premium, Nvidia G-Sync ou encore HGiG. En pratique, l’input lag est de 9,2 ms avec les paramètres d’optimisation de jeux. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est également adapté pour les jeux vidéo compétitifs (mais pas que), avec un Dolby Vision jusqu’à 120 Hz également.

L’interface WebOS est très complète et permet d’accéder à des plateformes de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now, Utomik ou encore Blacknut. Ergonomie, fluidité, elle propose toute la modernité qu’on peut demander à un appareil de cette gamme. WebOS permet bien sûr d’accéder à tout un tas d’applications, comme les services de SVoD, les chaînes de télévision, mais aussi des applications de productivité : toute la suite Google, Office 365, etc. Pour ces dernières, on peut utiliser la télécommande Magic Remote comme pointeur de souris pour naviguer plus aisément.

Pour en savoir plus à propos de ce téléviseur, nous vous invitons à consulter notre test du LG OLED 65C3 (la version 65 pouces de ce produit).

