Le chargeur MagSafe officiel d’Apple est à -30 % grâce au Black Friday

L'un des accessoires important avec l'iPhone, c'est le chargeur ! Depuis quelques années, il y a la technologie MagSafe : le chargeur sans-fil de base d'Apple n'est plus qu'à 35 euros durant le Black Friday !

Depuis les iPhone 12, il y a une nouvelle technologie de charge sans-fil chez Apple : MagSafe. Le chargeur de base est de base (je me répète) cher : 49 euros, rien que ça. Heureusement, le Black Friday 2023 est arrivé, avec son lot de promotions. Parmi elles, le chargeur MagSafe passe à seulement 35 euros sur Amazon !

Le chargeur MagSafe, ça consiste en quoi ?

Un chargeur sans-fil compatible avec les iPhone à partir des 12 ;

La charge sans-fil optimisée par rapport aux chargeurs à induction ;

Se branche en USB-C ;

Le prix habituel pour ce chargeur, c’est 49 euros. Durant le Black Friday, celui-ci est en baisse de pas moins de 29%, ce qui fait que le chargeur MagSafe d’Apple est à seulement 35 euros sur Amazon.

Un chargeur sans-fil taillé pour les iPhone

Ce chargeur sans-fil est compatible uniquement avec les iPhone, à partir des iPhone 12 et pour tous les modèles : Pro, Pro Max, mini. Cela comprend donc les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15. Notez que le dernier iPhone SE n’est pas compatible avec ce chargeur. Il permet de charger en sans-fil son appareil sans avoir à brancher un câble. Contrairement à la charge à induction, le chargeur MagSafe dispose d’un système d’aimants pour se fixer au dos du téléphone. C’est donc à mi-chemin entre la charge filaire et la charge à induction, qui offre un compromis entre praticité et puissance de charge.

Ce chargeur MagSafe offre une puissance de charge jusqu’à 15 W. Pour garantir cette puissance, il faut l’alimenter à l’aide du câble USB-C d’un mètre de longueur fourni dans la boîte. Pour cela, il faut délivrer une puissance d’au moins 20 W, par exemple avec un chargeur secteur USB-C. En plus des iPhone, vous pouvez même charger les boîtiers d’AirPods compatibles.

Comment fonctionne la technologie MagSafe

Cette technologie est propriétaire d’Apple : c’est-à-dire qu’elle n’est utilisée que par les produits de la marque. Certains accessoiristes peuvent toutefois commercialiser des produits de charge ou des accessoires à aimanter au dos des iPhone (batterie externe MagSafe, porte-cartes, etc.).

Il s’agit d’un système d’aimants intégré dans l’iPhone avec des aimants d’alignement et d’orientation, une puce NFC ainsi que la recharge à induction Qi. Cela permet de charge l’appareil, mais aussi de fixer une coque, un porte-carte, etc.

