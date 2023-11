iPad 9 : enfin une belle promotion côté Apple lors du Black Friday

L'iPad de 2021 continue de plaire pour son efficacité. Si son prix a été revu à la hausse depuis sa sortie, en ce moment, la tablette tombe à 339 euros au lieu de 439 euros pour le Black Friday.

On ne la présente plus, l’iPad 9 (2021) d’Apple est assurément la tablette la plus appréciée du marché. C’est d’ailleurs notre recommandation numéro une de tablette pas chère. Pour le Black Friday, on la trouve à un prix plus attrayant après 100 euros de remise.

Ce qu’on aime d’iPad 9 d’Apple

La qualité de l’écran

De bonnes performances sous iOS

L’autonomie

Sorti en 2021 au prix de 389 euros pour sa version 64 Go, l’iPad de 9ᵉ génération a depuis connu une hausse de prix et se vend désormais à 439 euros. Grâce au Black Friday, elle passe à 339 euros sur le site de la Fnac. Cette offre est aussi valable sur le site Darty.

Une référence qui vieillit bien…

Même avec son design un peu daté, l’iPad 9 (2021) rattrape le coup avec son écran Rétina. Il est agréable pour les yeux, surtout grâce à sa fonction True Tone, qui permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs. Facile à prendre en main, l’ardoise tactile peut être couplée avec n’importe quel appareil de l’écosystème de la marque, comme l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Sa puce n’est plus toute jeune, mais a encore de bons restes. Elle suffit pour consommer du contenu, surfer sur le web et rester en contact avec ses proches. Il est également possible de transformer la tablette en console de jeu, en connectant simplement via Bluetooth une manette Xbox, ou PlayStation.Sans oublier iPadOS, une interface plaisante à utiliser. Enfin, si vous n’êtes pas constamment dessus, et que vous avez plutôt une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mail), elle tiendra plusieurs jours avant d’être à plat.

Plus d’informations dans notre test sur l’iPad 9 (2021) d’Apple.

