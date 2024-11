Garmin Venu 3 : cette excellente montre pour le sport perd 150 € de son prix lors de la Black Friday Week

La Garmin Venu 3 est une montre connectée à utiliser au quotidien, mais où l’accent est mis sur les fonctions sportives. Elle est vraiment tentante avec 30 % de remise pendant la Black Friday Week.

La Garmin Venu 3 est une montre connectée moderne, elle date d’août 2023, et embarque logiquement tous les capteurs et les fonctions les plus utiles. Surveillance de santé, appels mains libres, paiement sans contact et surtout, suivi de vos activités sportives, de vos progrès, des conseils, etc. Elle s’adresse à tout le monde, avec un attrait un peu plus prononcé si vous faites un sport, peu importe votre niveau. Là, en plus, pendant la Black Friday Week, elle s’affiche avec 150 euros de réduction, une remise non négligeable.

Les atouts proposés par la Garmin Venu 3

L’écran AMOLED de 1,4″ est bien lumineux et très lisible

L’autonomie peut pousser jusqu’à 14 jours, pas mal !

Garmin a mis le paquet sur les capteurs, notamment de stress

Avant la Black Friday Week, la Garmin Venu 3 était vendue 499 euros, parfois en promo à 429 euros. Mais là, en ce moment chez Boulanger, vous pouvez la commander pour 349 euros.

Une montre pour tous les jours, surtout si vous faites du sport

Avec la Garmin Venu 3, vous avez une montre capable de concurrencer les Apple Watch, Google Pixel Watch et Galaxy Watch de Samsung. La marque a bien fait les choses pour proposer une montre à la fois esthétique et blindée de capteurs poussés pour assurer le suivi de vos données de santé et de progrès sportifs. Mais déjà, l’écran : c’est un modèle rond AMOLED de 1,4″, tactile (une rareté chez Garmin), qui affiche 454 x 454 pixels avec une bonne luminosité pour une utilisation en plein soleil.

Pour les capteurs, vous êtes gâté puisque vous retrouvez le capteur de fréquence cardiaque qui mesure les données liées aux battements du cœur. Il y a aussi un oxymètre de pouls pour récolter les informations nécessaires à la mesure du taux d’oxygénation sanguin (SpO2), un altimètre qui calcule le dénivelé parcouru lors d’une sortie en extérieur, le gyroscope qui améliore la précision de certaines fonctionnalités ou active l’écran lorsque l’utilisateur tourne le poignet. Enfin, vous retrouvez le thermomètre cutané pour suivre certains paramètres comme les cycles menstruels chez la femme.

Une smartwatch élégante avec 14 jours d’autonomie

Garmin ne se moque pas de ses utilisateurs avec une autonomie annoncée qui peut aller jusqu’à 14 jours. Dans les faits, si vous utilisez tous les capteurs et sollicitez pas mal la montre, celle-ci tourne plutôt autour d’une semaine. C’est moitié moins, mais même comme ça, ça reste mieux qu’une Apple Watch ou une Galaxy Watch qui doit repasser par la case chargeur tous les 1,5 jours.

On parle de montre lifestyle, mais il faut avouer que Garmin tente plutôt de faire de l’œil aux sportifs avec la Venu 3. On le sent clairement en parcourant les différents cadrans virtuels qui mettent bien en avant les mesures sportives. Même la navigation, avec les boutons physiques sur le côté et le feeling général fait très sport. Donc oui, la Garmin Venu 3 est une bonne montre brandée hybride sport/lifestyle, mais elle penche quand même du côté sportif de la Force.

La Garmin Venu 3 est passée sous l’œil expert de notre test maison qui a condensé son avis dans un test complet où, spoiler alert, elle a tout de même obtenu la note de 9/10.

