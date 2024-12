Cyber Monday gaming : les PS5, Xbox Series et consoles portables sont à l’honneur dans cette sélection des meilleures offres

Pour une PS5 ou une Xbox Series √† prix cass√© sous le sapin, il y a encore le Cyber Monday. Aujourd’hui est votre derni√®re chance de faire de bonnes affaires sur les consoles derni√®re g√©n√©ration, y compris les consoles portables de MSI, Lenovo ou encore Asus. Voici notre s√©lection des meilleures offres.

Trop ch√®re la PS5 Pro ? Si le prix de la derni√®re console de Sony est prohibitif, vous pouvez vous rabattre sur l’une de ces consoles en promotion pendant la derni√®re ligne droite du Cyber Monday. Des consoles, mais aussi des manettes, des casques et des souris pour les joueurs PC sont toujours √† prix r√©duit !

Les meilleures offres gaming du Cyber Monday

Avant de consid√©rer votre achat, nous vous conseillons de bien vous informer sur le sujet. C’est pourquoi nous vous envoyons vers notre guide d’achat des meilleures consoles disponibles. Nous avons √©galement une s√©lection des meilleures consoles portables.

Asus ROG Ally X

La nouvelle mouture de la console portable sous Windows d’Asus, aka la ROg Ally X, apporte quelques nouveaut√©s par rapport √† sa pr√©d√©cesseure, la ROG Ally Z1 Extreme et elle est d√©j√† en promotion pour le Cyber Monday.

Que retenir de l’Asus ROG Ally X ?

Autonomie record

Puissance record

Seul écran VRR du marché

Au lieu de 899,99 euros, l’Asus ROG Ally X est actuellement en promotion √† 849,99 euros sur la Fnac.

Logitech G502 Hero

Logitech demeure l‚Äôune des marques les fiables vers lesquelles les joueurs peuvent aller en mati√®re de p√©riph√©riques. On les conna√ģt notamment pour leurs excellentes souris parmi lesquelles se trouve la G502 Hero, un mod√®le souvent mis √† jour. Avec son capteur optique et son exp√©rience personnalisable via le logiciel, celle-ci s‚Äôest install√©e comme une vraie r√©f√©rence.

Que retenir de cette souris gaming ?

Un capteur optique Hero 25K

Un poids adaptable

11 boutons programmables

Au lieu de 89 euros au lancement, mais maintenant habituellement vendue une quarantaine d’euros, la Logitech G502 Hero trouve encore le moyen de baisser son prix pour le Black Friday et s’affiche d√©sormais √† seulement 29 euros gr√Ęce √† cette offre chez Boulanger.

Asus ROG Ally Z1 Extreme

La console de jeu portable Asus est capable de r√©pondre √† bien des besoins, notamment pour un usage nomade. L’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une version plus puissante de la gamme avec une bonne construction, l√©g√®re et simple √† prendre en main. Avec un bel √©cran 120 Hz, vous avez une belle fluidit√© dans l’affichage de chaque jeu.

Les points forts de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme

Console légère et simple à prendre en main

L’√©cran 120 Hz excellent

Une belle puissance déployée

La console Asus ROG Ally Z1 Extreme (512 Go) est en promotion à 489,99 euros au lieu de 549 euros sur le site de Rakuten (vendeur Boulanger) avec le code promo CYBER10.

Cette console est disponible √† ce prix aussi chez Cdiscount o√Ļ 3 mois au Game Pass Ultimate sont √©galement offerts.

Logitech G Pro

Aux c√īt√©s du¬†Steam Deck, de la¬†Nintendo Switch¬†ou encore de la¬†ROG Ally, on trouve aussi la Logitech G Cloud, une console portable lanc√©e en 2022, fruit d‚Äôun partenariat entre Logitech et Tencent. La marque souhaitait en faire une console taill√©e pour le cloud gaming, et force est de constater que le contrat est rempli. Quand bien m√™me ce mod√®le a plusieurs d√©fauts, il reste recommandable pendant ce Cyber Monday.

Les points forts du Logitech G Pro

Une console compacte et légère

Un format d’écran adapté au cloud gaming

Une excellente autonomie

Au lieu de 329,99 euros, la Logitech G Cloud est aujourd’hui disponible en promotion √† 279,99 euros chez la Fnac.

Pack Nintendo Switch Lite + Prince of Persia the Lost Crown + accessoires

Pour ceux √† la recherche d’une console Nintendo en promotion peuvent se tourner vers cet ensemble. La Switch Lite est accompagn√©e par le jeu Prince of Persia the Lost Crown, mais surtout plusieurs accessoires. C’est un pack pr√™t √† l’emploi imm√©diat.

Les points forts du pack Nintendo Switch Lite

Le bon rapport qualit√©/prix de l’ensemble

Un pack très complet

Le très bon Prince of Persia the Lost Crown

Pendant le Cyber Monday, le pack complet de la Nintendo Switch Lite est au prix de 199 euros au lieu de 244 euros sur le site de la Fnac.

Pack PS5 Pro

La toute nouvelle PlayStation 5 Pro est la derni√®re console de salon de Sony. Celle-ci ressemble trait pour trait √† la version standard et c’est au cŇďur de la machine que les diff√©rences se font. Plus puissante, la PS5 Pro introduit de nouvelles technologies en jeu comme le PSSR qui am√©liore les graphismes.

Les points forts du pack PS5 Pro + DualSense

De meilleures performances en jeu

2 To de stockage et Wi-Fi 7

DualSense et station de chargement

Sur le site de Cdiscount, le pack comprenant la PS5 Pro avec la manette DualSense et la station de charge est à 799 euros au lieu de 824 euros.

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et l√©g√®re de la PS5 de Sony. Au lieu de 549 euros, la PS5 Slim Standard est aujourd’hui disponible en promotion √† 474 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour).

La version numérique de la PS5 Slim est, elle aussi, en promotion. Au lieu de 449 euros, elle est disponible en promotion à 374 euros sur Cdiscount. Elle est aussi à 374 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour).

Xbox Series S

La Xbox Series S est la petite sŇďur de la Xbox Series X, la derni√®re console en date de Microsoft. C‚Äôest l‚Äô√©quivalent de la PS5 Digitale chez Sony, c‚Äôest-√†-dire une console sans lecteur physique. Pour jouer, il faut donc passer par le Store o√Ļ souscrire un abonnement au Game Pass qui permet de jouer √† de nombreux jeux moyennant quelques euros tous les mois.

Les points forts de la Xbox Series S

Elle est idéale pour utiliser le Game Pass

Le stockage est extensible avec un emplacement dédié

Son format compact plus séduisant que la Xbox Series X

Au lieu de 299,99 euros, la Xbox Series S est aujourd’hui disponible en promotion √† 229,99 euros sur la Fnac.

Il est aussi possible de choisir un pack comprenant console et jeu pour faire des économies et jouer immédiatement. Par exemple, le pack Xbox Series X avec le jeu Star Wars Outlaws est au prix de 499,99 euros au lieu de 628 euros sur le site de la Fnac.

Meta Quest 3

Ce casque VR, le Meta Quest 3, se veut √™tre un concurrent direct √† l’Apple Vision Pro et il y r√©ussit tr√®s bien avec un tarif beaucoup plus accessible. Plus confortable et plus performant que son pr√©d√©cesseur, ce casque VR est LA r√©f√©rence pour les adeptes du genre.

Les points forts du Meta Quest 3

La réalité virtuelle et mixte

Un confort amélioré (40 % plus fin que le Meta Quest 2)

Des performances élevées

Une compatibilité avec plus de 500 jeux

Au lieu de 699,99 euros, le Meta Quest 3 est aujourd’hui disponible en promotion √† 549,99 euros sur Amazon. De plus, le jeu Batman : Arkham Shadow est inclus, ainsi que 3 mois d’essai √† Meta Quest+.

Sony Pulse Explore

En mai dernier, Sony a pr√©sent√© des √©couteurs sans fil, les PlayStation Pulse Explore, destin√©s √† √™tre utilis√©s avec sa PlayStation 5 pour enrichir l‚Äôexp√©rience de jeu gr√Ęce √† quelques technologies efficaces. Compatibilit√© avec un PC, latence ultra faible et r√©duction de bruit active… ces √©couteurs gaming proposent l√† des caract√©ristiques all√©chantes.

Les points forts des Sony Pulse Explore

Des écouteurs sans fil circum-aural

Un bon rendu sonore gr√Ęce √† des transducteurs magn√©tiques planaires

Un adaptateur USB fourni qui promet une faible latence

Au lieu de 219,99 euros, les Sony Pulse Explore sont aujourd’hui disponibles en promotion √† 149,99 euros sur Micromania.

Manette Xbox

Ceux en qu√™te d’une manette suffisamment polyvalente peuvent se tourner vers le mod√®le de chez Xbox. En effet, celle-ci dispose d’une bonne connectivit√© lui permettant d’√™tre utilisable sur Android, PC ou bien m√™me Xbox.

Les points forts de la manette Xbox

Une belle ergonomie

Compatible sur plein de produits

De belles finitions

La manette Xbox Series X dans plusieurs coloris, dont le rouge est en promotion sur Cdiscount. Il est possible de l’acheter √† 39 euros au lieu de 59 euros.

Sony DualSense

La Sony DualSense est de retour avec une bien meilleure offre ! Privil√©gi√©e par les possesseurs d‚Äôune PlayStation 5, cette manette est aussi de plus en plus pris√©e par les joueurs PC. En grande partie gr√Ęce √† la plateforme Steam qui assure la compatibilit√© et qui √©toffe son catalogue avec de plus en plus de titres PS5.

Les points forts de la Sony DualSense V2

Une manette stylée et ergonomique

Les g√Ęchettes adaptatives et le retour haptique

Fonctionne aussi sur PC, Android, iOS et macOS

Au lieu de 74,99 euros, la Sony DualSense V2 est aujourd’hui disponible en promotion √† 54,90 euros sur Son-Vid√©o.

Sachez que sa grande sŇďur ¬ę¬†pro¬†¬Ľ est aussi en promotion ! Au lieu de 239,99 euros, la Sony DualSense Edge est aujourd’hui disponible en promotion √† 209,99 euros sur Cdiscount.

Backbone One 2nd Gen (USB-C)

Avec la mont√©e en fl√®che du gaming sur mobile et surtout l‚Äôav√®nement du cloud gaming, il n‚Äôa jamais √©t√© aussi facile de jouer √† de gros jeux n’importe o√Ļ. C‚Äôest pour √ßa que la Backbone One 2nd Gen est l√†, pour simplifier votre exp√©rience gaming sur mobile et son port USB-C la rend compatible m√™me avec les derniers iPhone.

Les points forts de la Backbone One 2nd Gen (USB-C)

Une manette ergonomique et pratique à brancher directement sur son smartphone

Compatible avec les smartphones Android et les derniers iPhone

Fonctionne avec plusieurs services de cloud gaming

Au lieu de 119,99 euros, la Backbone One 2nd Gen (USB-C) est aujourd’hui disponible en promotion √† 83,99 euros sur Amazon. Sachez aussi que celle au design PlayStation 5 est disponible au m√™me prix.

Lenovo Legion Go

La console portable Lenovo Legion Go se place en alternative des autres appareils du march√© gr√Ęce √† une polyvalence de tous les instants. Elle offre des performances de haut niveau quels que soient les modes sollicit√©s, avec m√™me une autonomie de grande qualit√©.

Les points forts de la Lenovo Legion Go

Polyvalence de tous les instants

De belles performances

Grosse autonomie

Au lieu de 799,99 euros habituellement, le Lenovo Legion Go (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 624,99 euros sur Amazon.

Pack volant et pédales Thrustmaster T248

Pour votre configuration de Simracing, il existe plusieurs packs combinants volant et pédales. Le Thrustmaster T248 dans cette version compatible PS4/ PS5 et PC propose une motorisation saine sans grand défaut et assez précis. Les réglages mis en place sont simples à paramétrer.

Les points forts du pack Thrustmaster T248

Une motorisation bien contr√īl√©e

3 niveaux de force pour toute la famille

Un pédalier 3 pédales réglables en résistance

Le pack volant et pédales de chez Thrustmaster passe à 229,99 euros chez Amazon au lieu de 349,99 euros.

