Cette caméra de surveillance connectée Xiaomi est à moins de 30 € pour le Black Friday

Xiaomi est une marque très forte sur les objets connectés avec de nombreuses références. Parmi eux, il y a la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera, une caméra de surveillance connectée qui passe sous les 30 euros durant le Black Friday !

La marque Xiaomi est toujours une valeur sûre du Black Friday et l’édition 2022 ne fait pas exception. Parmi les promotions intéressantes, il y a la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera qui profite d’une baisse de prix de 18%, puisqu’elle passe de 34,90 à seulement 28,49 euros sur Amazon durant le Black Friday.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera, c’est quoi ?

De la vidéosurveillance en 1080p

Une caméra de surveillance motorisée qui peut tourner à 360°

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement, elle est vendue au prix de 34,90 euros, mais à l’occasion du Black Friday, elle est disponible sur Amazon à 28,49 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une caméra de surveillance contrôlable à distance

Tout l’intérêt de cette caméra de surveillance connectée, c’est qu’elle peut, comme son nom l’indique, tourner à 360°. Si vous la placez au milieu d’une pièce, vous pouvez en théorie voir ce qu’il se passe partout, bien que la caméra ne puisse tourner à la verticale qu’à 108°. Grâce à sa base, on peut la poser sur un meuble, une fenêtre, mais aussi au mur ou au plafond. Rassurez-vous, elle est compacte puisqu’elle a des dimensions de ‎10,8 par 7,5 par 7,5 cm et un poids de 350 g.

On peut changer l’angle de vision à la verticale et/ou à l’horizontale à l’aide de l’application Xiaomi Home à laquelle on connecte cet objet connecté. Pour des questions de sécurité, cette version dispose d’une LED d’indication qui permet de savoir si la caméra est activée : cet indicateur peut être désactivé manuellement. On trouve aussi des LED infrarouges tout autour du capteur, pour améliorer la vision nocturne. On peut afficher ce que voit la caméra sur un objet connecté comme un Nest Hub ou un Echo Show puisqu’elle est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Le tout à l’aide de la voix uniquement.

Pour stocker les enregistrements, on peut utiliser une carte microSD (non fournie), passer par un serveur NAS ou utiliser le cloud Xiaomi. Pour ce dernier, il s’agit d’un abonnement payant, bien qu’un essai de sept jours soit offert à l’achat.

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera filme en 1080p

Cette caméra de surveillance connectée peut enregistrer des vidéos en 1920 par 1080p, une définition Full HD également disponible en mode de vision nocturne. On peut voir à tout moment le flux en direct sur trois appareils différents en simultané à l’aide de l’application Mi Home.

En plus de cela, on a droit à de la détection de mouvements grâce à une intelligence artificielle, qui peut filtrer les fausses alertes. Pour la brancher, il n’y a qu’un câble USB d’environ deux mètres fourni, il faudra penser à vous munir d’un adaptateur secteur pour l’alimenter. Aussi, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera dispose d’un microphone et d’un haut-parleur, on a donc droit à de la communication bidirectionnelle. On peut parler dans la pièce à travers la caméra, même si on ne s’y trouve pas ; de l’autre côté, on peut s’adresser à distance à quelqu’un via la caméra.

Pour en savoir plus sur cette caméra de surveillance connectée, nous vous invitons à lire notre test de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.