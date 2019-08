Le Samsung Galaxy Note 10 n’est pas encore sorti qu’il bénéficie déjà d’une belle promotion sur Rakuten. Au lieu des 959 euros normalement demandés, le smartphone coréen le plus « stylet » du marché s’affiche actuellement à 770 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15. Vous recevrez également 39,20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Dès le 23 août prochain, le nouveau Samsung Galaxy Note 10 reprendra le flambeau laissé par ses excellents prédécesseurs. Vous souhaitez l’acquérir, mais vous ne voulez pas payer le prix fort ? On vous entend : il est aujourd’hui disponible à 770 euros grâce au code promo RAKUTEN15, soit déjà près de 190 euros d’économie pour un smartphone même pas encore lancé officiellement.

Par rapport au Samsung Galaxy Note 9, ce successeur propose de nombreuses nouveautés, à commencer par le design. Les bordures autour de l’écran (Dynamic AMOLED de 6,3 pouces) sont plus fines, une bulle discrète vient se placer au centre pour dissimuler la caméra frontale (10 mégapixels). Comme sur les S10, le capteur d’empreintes (ultrasonique) se loge dorénavant sous la dalle et le module photo à l’arrière est de 12 + 12 + 16 mégapixels. Il s’aligne en revanche désormais à la verticale dans le coin supérieur gauche. De plus, son dos offre à la rétine de beaux reflets grâce à sa surface en verre.

Il promet par ailleurs d’être le plus puissant des smartphones coréens en intégrant le nouveau Exynos 9825 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Gravée en 7 nm, cette nouvelle puce promet surtout de réaliser des économies d’énergie, ce qui ne serait pas de refus pour aider sa petite batterie de 3 500 mAh à tenir sur la durée. Mais ce n’est pas tout, le Note 10 profite également d’un algorithme capable de mieux comprendre et gérer les ressources qu’il faut allouer à chaque tâche. Sur le papier, cette IA est censée donner un petit coup de boost quand le téléphone en aura le plus besoin, notamment en jeu.

L’autre nouveauté du Samsung Galaxy Note 10 vient de son stylet. Certes, son look a changé, mais ce n’est pas le plus important : il intègre surtout des fonctionnalités Bluetooth élargies par rapport à son prédécesseur. Plus qu’un objet pour prendre des notes ou des photos à distance, le nouveau S Pen est désormais capable d’interagir avec le téléphone sans toucher l’écran, un peu à la manière d’une télécommande avec détection de mouvement. À l’heure actuelle, seulement les applications Samsung sont compatibles, mais il y a fort à parier que d’autres applications tierces suivront le pas après la sortie.

En attendant notre test complet, nous vous invitons à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Note 10 pour obtenir plus d’informations.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Le nouveau design de la gamme Note

La promesse d’une puissance accrue

Les nouvelles fonctionnalités du S Pen

En état de précommande pour une livraison estimée à partir du 23 août prochain, le Samsung Galaxy Note 10 (coloris noir ou argent) est aujourd’hui disponible à 770 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15, contre un prix de lancement annoncé à 959 euros. N’oubliez d’ailleurs pas de rejoindre gratuitement le Club R afin de bénéficier des 39,30 euros offerts à faire valoir sur vos prochains achats.

Pour les intéressés, le Samsung Galaxy Note 10 Plus est également en promotion chez Rakuten. Il descend à 873 euros avec le même code promo, au lieu de 1 109 euros. Il embarque une plus grosse batterie de 4 300 mAh, 4 Go de mémoire vive en plus, un slot microSD, ainsi qu’un capteur ToF (Time of Flight) pour améliorer les clichés en mode portrait — utilisable également en vidéo.

