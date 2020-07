La version Snapdragon 855 du Samsung Galaxy Note 10 chute à 557 €

Le Galaxy Note 10 de Samsung n'a pas encore disparu, loin de là. L'excellent smartphone profite d'une baisse de près de 400 euros sur son prix d'origine dans sa version avec un Snapdragon 855. Rassurez-vous, il est parfaitement compatible avec le réseau français.

Avec leur grand écran et leur stylet, les smartphones de la gamme Galaxy Note sont les mieux taillés pour la productivité. Le Note 10 Lite était lui aussi une belle alternative à moindre prix. Seulement voilà, la version premium de ce smartphone est aujourd’hui moins chère grâce à cette promotion.

En bref

Un grand écran Super AMOLED magnifique

De hautes performances

Le S Pen embarqué

Au lieu de 959 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 est aujourd’hui disponible à 557 euros sur Cdiscount, soit une belle économie de près de 400 euros pour un smartphone toujours aussi actuel. Ce n’est pas une version européenne du fait de sa puce Snapdragon 855, mais elle est tout de même compatible avec les fréquences 4G françaises.

Si vous souhaitez rester sur une version européenne, un Note 10 propulsé par le SoC Exynos 9825 est disponible en promotion à 615 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Lancé en août 2019, le Samsung Galaxy Note 10 et le 10+ offraient un rafraîchissement à la gamme Note de Samsung. La version plus petite de la lignée arbore un design fin et très bien fini avec un écran Super AMOLED de 6,3 pouces compatible HDR10+ et d’une définition maximale Full HD+. Ce très bel écran est d’ailleurs très lumineux : jusqu’à 700 cd/m², parfait pour les jours ensoleillés. On retrouvera d’ailleurs sur cette dalle un poinçon centré en haut pour accueillir la caméra frontale.

Dans ce design très réussi se cache le S Pen, ce stylet qui fait la signature du Galaxy Note 10. Outre ses fonctionnalités de base que l’on pouvait aussi trouver sur le Note 9, le S Pen du Note 10 se dote que quelques possibilités supplémentaires. Il sera alors possible de prendre des photos à distance ou encore de contrôler le smartphone sans en toucher l’écran, seulement par des gestes du stylet.

S’il fonctionne aussi bien, c’est aussi grâce aux performances du Note 10. Ce dernier est en effet propulsé par un SoC Snapdragon 855 toujours aussi performant en 2020. Ce processeur est plus puissant que la version européenne et fera tourner n’importe quelle application sans broncher. Cela promet également une meilleure autonomie qu’avec une puce Exynos.

La partie photo est enfin très correcte. Pour cela, le Note 10 embarque trois capteurs, dont un principal principal de 12 mégapixels (f/1,5 à f/2,2), un ultra grand-angle de 123 degrés (f/2,2) de 16 mégapixels et un téléobjectif x2 (f/2,1) de 12 mégapixels. Autrement dit : la polyvalence et la qualité d’images sont au rendez-vous !

Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez notre test du Galaxy Note 10.

