L’IFA 2019 va ouvrir ses portes dans quelques heures et nous allons découvrir de nombreux produits à venir au second semestre. Voici donc ce qu’on peut attendre de l’Internationale Funkausstellung, le salon international de la radiodiffusion de Berlin.

Tous les ans, Berlin accueille l’IFA (ou Internationale Funkausstellung), le « salon international de la radiodiffusion ». Ce nom ne représente cependant plus très bien la pluralité des appareils qui peuvent être présents sur les stands de ce salon aux allures d’Ikea géant. TV, machines à laver, ordinateurs, smartphones, moniteurs, enceintes connectées, casques audio, aspirateurs… Osons le dire, avec son agencement un peu déroutant et ses nombreux produits, l’IFA est souvent un beau bazar.

S’il peut paraître difficile de s’y retrouver dans les nombreux halls et la pluie d’annonces du salon, voici une sélection de ce que l’on attend le plus devoir sur place entre deux currywürst, ce plat typique allemand à base de saucisse, de curry et souvent accompagné de frites.

Des téléviseurs (8K, QLED…)

L’IFA est généralement l’occasion pour les constructeurs de dévoiler leurs nouveaux téléviseurs qui feront les choux gras des commerçants en fin d’année. Là où le CES permet de dévoiler des technologies novatrices qui mettront souvent plusieurs mois, voire plusieurs années avant d’arriver sur le marché, l’IFA est bien plus immédiat. Préparez-vous donc à faire la liste des écrans qui vous intéressent pour Noël.

Ce devrait notamment être cette année la foire à la 8K. Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic et même TCL seront sur place et devraient donc nous en mettre plein les yeux avec des images ultras fines, que ce soit en OLED ou en QLED. Acteur tout jeune sur le marché, Huawei pourrait également y aller de son annonce avec de nouveaux téléviseurs dérivés du Honor Vision pour le marché européen, avec possiblement un écran 8 K.

Sharp devrait également présenter un téléviseur 8K de 120″ compatibles 5G. Une fonctionnalité qui lui permettra d’accéder à des flux sans avoir à passer par des box internet ou des décodeurs TV.

Les smartphones « traditionnels »

Vous nous connaissez, on aime les smartphones. Malheureusement, l’IFA n’est pas le MWC et depuis que Samsung n’y présente plus son Galaxy Note, le salon de Berlin n’accueille plus beaucoup de téléphones marquants. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y en a pas du tout.

Sony par exemple compte bien présenter le successeur de son Xperia 1. Le Xperia 2 devrait être équipé des dernières technologies et d’un écran de 6,1 pouces en 21:9. On peut également s’attendre à un certain Xperia 1R (qui pourrait bien être le Xperia 2 lui-même), avec un écran 5 K.

D’autres fabricants seront également sur place, que ce soit pour présenter en Europe des smartphones déjà annoncés, comme l’Asus Rogphone 2, ou une nouvelle gamme, comme Nokia (HMD). Y aura-t-il d’autres surprises ? Ce n’est pas impossible.

Les smartphones pliables

On les attend depuis 7 ans maintenant. Les smartphones pliables ont été annoncés que récemment et devaient sortir au premier semestre, mais les aléas du Samsung Galaxy Fold ont ralenti le processus et même le Huawei Mate X a été repoussé.

Après ce faux départ, les smartphones pliables devraient arriver dans les semaines ou les mois qui arrivent. Ceux qui seront à Berlin en fin de semaine devraient donc voir les versions définitives des deux modèles précités, mais aussi peut-être d’autres surprises. On attend un smartphone pliable à deux (ou trois) écrans chez LG et peut-être même pourquoi pas le Razr de Motorola.

Les ordinateurs

L’IFA est la grand-messe de l’informatique et on y croise de nombreux ordinateurs portables et autres moniteurs. Au rang des laptops, on attend notamment un nouvel ultrabook signé Razer, très fin et assez puissant pour faire tourner des jeux.

Cette puissance devrait être apportée par un processeur Intel de 10e génération, que l’on devrait également retrouver chez d’autres marques. Quant à ceux qui ont un budget plus serré, l’IFA est souvent l’occasion de découvrir de nouveaux Chromebook.

Du côté des écrans d’ordinateur, ce sera également pour les marques de présenter leurs dalles avec des temps de réponse très bas, ou avec des formats tout en longueur et incurvés.

Et bien d’autres

Parmi les autres éléments intéressants à rencontrer à l’IFA, on peut aussi citer les casques audio, souvent renouvelés (peut-être un Sony WH-1000xM4 pour concurrencer le Bose Headphones 700 ?), les écouteurs true wireless, les enceintes connectées sous toutes les formes (les modèles avec écran devenant plus populaires cette année) ou encore les barres de son.

L’équipe de FrAndroid sera bien évidemment sur place pour prendre en main un maximum de produits et découvrir les surprises que les constructeurs pourraient nous réserver. N’hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram pour suivre les trouvailles d’Omar et Geoffroy dans les allées de l’IFA 2019.