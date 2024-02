Le Honor Magic 6 Pro arrive en France : il se rêve en roi de la photo

Le coup d'envoi du MWC est lancé avec Honor et son Magic 6 Pro. Il s'agit de son nouveau smartphone haut de gamme, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Un modèle qui fait de grandes promesses en photo, face à des concurrents féroces.

Nous avions adoré le Honor Magic 5 Pro, alors c’est peut dire que nous attendions le Honor Magic 6 Pro. La marque vient de l’annoncer pour le marché européen à Barcelone à l’occasion du MWC, le plus grand salon dédié aux technologies mobiles du monde. Sur le salon, Honor présente aussi sa technologie de suivi oculaire qui permet de partiellement contrôler une voiture. La marque a également levé le voile sur sa nouvelle tablette tactile, la Honor Pad 9. Par ailleurs, notre test du Honor Magic 6 Pro est d’ores et déjà en ligne.

Écran et design au top

L’écran n’est rien de moins qu’une dalle Oled de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz LTPO. Elle propose une définition FHD+ de 2800 par 1280 pixels, pour une résolution de 453 ppp. La couverture du DCI-P3 est prévue, ainsi que la compatibilité HDR10+. Pour la luminosité maximale, on nous annonce un pic à 5000 cd/m² pour une luminosité maximale plus classique de 1600 cd/m².

Les dimensions du Honor Magic 6 Pro sont de 162,5 par 75,8 par 8,9 mm, pour un poids de 225 ou 229 grammes (pour les coloris vert et noir respectivement). Côté résistance, Honor précise avoir ajouté une couche de nitrure de silicium sur le verre du dos du smartphone. L’idée étant d’améliorer la résistance aux rayures. Par de Gorilla Glass cependant, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Enfin, ce modèle est certifié IP68, ce qui signifie qu’il peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre sous l’eau durant 30 minutes et qu’il est résistant à la poussière.

Un Honor Magic 6 Pro qui promet d’être puissant (et il y aura de l’IA)

Ce smartphone Honor s’annonce performant, puisqu’il embarque la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Un SoC gravé en 4 nm meilleur que le Snapdragon 8 Gen 2 qu’on trouvait notamment sur le Magic 5 Pro selon nos différents tests. Une puce épaulée par 12 Go de RAM (ainsi que par 8 Go de RAM virtuelle). Pour le stockage, on a droit à 512 Go non extensibles.

Contrairement au Honor Magic 6 Lite, la version Pro du Magic 6 est livrée d’emblée avec MagicOS 8.0, la surcouche du constructeur basée sur Android 14. Sur cette interface, Honor ajoute tout un tas de petites fonctionnalités « basées sur l’IA » = cela semble être le maître-mot de cette année 2024. Ainsi, Magic Portal permet d’identifier les adresses et lorsqu’on clique dessus, Google Maps s’ouvre. Une autre fonction de ce mode permet de retrouver des produits sur les plateformes de vente ou bien de partager des informations vers les réseaux sociaux. En somme, des fonctionnalités qu’on trouve parfois sur Android, mais aussi sur les smartphones Pixel. Cependant, Honor s’inspire aussi d’Apple puisqu’avec son poinçon en forme de pilule, MagicOS 8.0 vient chercher des animations comme la fonction Dynamic Island d’Apple.

Mais pour aller plus loin, Honor dit avoir travaillé avec Qualcomm pour intégrer LLaMA-2, un grand modèle de langage (LLM) sur le Magic 6 Pro. Dans son communiqué, la marque précise qu’« il est ainsi capable de gérer des tâches telles que les questions-réponses, la création de texte et la compréhension de la lecture, même lorsqu’il est hors ligne. » L’intérêt est de ne pas avoir besoin de connexion Internet : c’est la puce du téléphone qui fait le travail.

Pour alimenter le tout, le smartphone embarque une plutôt grosse batterie de 5600 mAh. De quoi tenir 10,9 heures « pour les usages intensifs ». Pour la recharge, on peut compter sur une puissance maximale de 80 W en filaire et de 66 W en sans-fil. Avec un câble, comptez donc sur 39 minutes pour un cycle complet. Le Honor Magic 6 Pro peut se targuer d’un score de batterie de 157 sur DXOMARK, ce qui le place en première position de ce classement.

Une partie photo aux petits oignons

Au total, ce sont quatre capteurs photo qu’on trouve sur le Honor Magic 6 Pro :

Un capteur principal de 50 Mpx à ouverture variable (f/1.4 et f/2.0), OIS, champ de vision de 90° ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx, f/2.0, EIS, champ de vision de 122° ;

Un téléobjectif périscopique de 180 Mpx, OIS, f/2.6, zoom optique x2,5 ;

Un capteur selfie de 50 Mpx, f/2.0.

L’ouverture variable du capteur principal se règle automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. On peut aussi la régler soi-même avant de privilégier ou non le flou d’arrière-plan. Le téléobjectif promet un zoom numérique jusqu’à x100. Le Honor Magic 6 Pro est capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips. Par ailleurs, le capteur ultra-grand-angle permet de prendre des photos en macro, en faisant la mise au point à 2,5 cm minimum.

Prix et disponibilité du Honor Magic 6 Pro

Le Honor Magic 6 Pro est disponible dès ce 25 février sur la boutique en ligne de Honor ainsi que chez certains distributeurs. Une configuration est en vente en deux coloris : vert ou noir, au prix de 1299, 99 euros. Jusqu’au 14 mars, Honor met en place une offre de lancement. Pour tout achat avant cette date, vous recevrez une tablette Honor Pad 9 annoncée également au MWC (d’une valeur de 399,99 euros) ainsi qu’une réduction de 130 euros avec le code de réduction A6PPR.