Une Tesla Model X pour le prix d’une Model Y : ce nouveau SUV électrique arrive en Europe mais oublie un élément essentiel

Le constructeur chinois Xpeng a fait le choix de supprimer le capteur LiDAR de son nouveau SUV G9 tout fraichement débarqué en Europe. Une stratégie permettant de réduire les coûts, et de rester dans la course face à Tesla qui a récemment opéré une importante baisse de ses prix. On vous explique ce que ça change dans la pratique.

Cela fait plus d’un mois que la guerre des prix sur la voiture électrique a été déclarée par Tesla et voilà qu’elle continue d’avoir un impact sur ses principaux rivaux. Et notamment sur la firme chinoise Xpeng, qui commence tout doucement à envahir le marché européen. Le constructeur, fondé en 2014 et basé à Canton a en effet opéré une importante baisse de prix sur ses P5 et P7 ainsi que sur son SUV G3. Mais il pourrait ne pas s’arrêter là.

Une fonctionnalité en moins

En effet, la firme chinoise, rivale de BYD ou encore Nio va également s’attaquer à son tout nouveau G9, un grand SUV électrique dévoilé en septembre dernier. Un nouvel arrivant dans le catalogue situé entre les Tesla Model Y et Model X en termes de gabarit et affichant un tarif plus élevé que le premier. Mais cela pourrait finalement changer, tout du mois, sur le marché européen.

En effet, les journalistes du site Automotive News nous informent que le nouveau G9 va finalement se passer de son capteur LiDAR dans sa version qui sera commercialisée sur le Vieux Continent. Une information confirmée par Martin Stegelmeier, responsable de la planification des produits pour l’Europe. Celui-ci affirme en effet que ce type de technologie est extrêmement coûteux.

Et pour cause, ce capteur, que l’on retrouve sur plusieurs modèles haut de gamme tels que les Mercedes EQS, Nio ET7, Lotus Eletre et autres Volvo EX90 coûte très cher. C’est pourquoi seuls les véhicules au positionnement premium, voire de luxe en sont dotés. Le porte-parole de la marque explique alors que « nous voulons être à la pointe des ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) pour les constructeurs automobiles européens, mais nous devons également proposer un prix compétitif. Avec le lidar, nous ne serions pas en mesure de le faire« .

Une stratégie facilement compréhensible, même si cela implique que le SUV électrique sera moins performant en termes de conduite autonome sur le Vieux Continent. Car pour l’heure, l’utilisation d’un LiDAR est quasiment indispensable pour atteindre le niveau 3, autorisé en Europe depuis l’été dernier. Pour l’heure, seul Mercedes propose cette technologie chez nous, alors que Tesla a doté ses modèles du FSD (full self-driving), encore en bêta-test aux États-Unis. Celui-ci se passe alors de LiDAR et reposera à terme sur des caméras et un radar avec le nouveau logiciel HW4.

Justement, en Chine, le Xpeng G9 dispose de la fonction NGP, concurrente du FSD de Tesla, permettant une conduite autonome en milieu urbain.

Vers une baisse de prix ?

Actuellement, le Xpeng P9 débute à partir de 57 990 euros aux Pays-Bas, alors qu’il n’a pas encore débuté sa commercialisation en France. Un tarif qui pourrait évoluer chez nous, en raison notamment de la fiscalité légèrement différente. Mais dans tous les cas, il ne devrait pas être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, uniquement réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.

Avec le retrait du LiDAR, il se peut toutefois que la marque profite de la baisse des coûts de production pour réduire le prix de son SUV. À moins qu’elle ne préfère faire comme Ford et plutôt augmenter ses profits à la place. Quoi qu’il en soit, ce G9 est toujours plus cher que le Tesla Model Y, qui débute pour rappel à partir de 46 990 euros. Ainsi, il peut de son côté prétendre à l’aide du gouvernement.

Mais le constructeur chinois n’est pas le seul à vouloir réduire le prix de ses véhicules depuis la baisse allant jusqu’à 13 000 euros opérée par Tesla. C’est également le cas de VinFast, Lucid, Ford ainsi que Nissan et Toyota en Chine. D’autres marques refusent quant à elles d’entrer dans ce petit jeu, comme Renault, qui explique ne pas avoir de marge de manœuvre pour réduire le prix de ses voitures sans faire chuter ses bénéfices. Cela devrait changer avec l’adoption de plus petites batteries.

Pour rappel, le Xpeng G9 laisse le choix entre des packs de 78 et 98 kWh, alors que le constructeur affirme qu’il est possible de passer de 10 à 80 % en 15 minutes seulement à une puissance de 300 kW grâce à une architecture 800 volts. Ainsi, il bat les Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et Hyundai Ioniq 6, qui demandent 18 minutes pour remplir la batterie jusqu’à 80 %. Le SUV électrique chinois revendique également une autonomie comprise entre 570 et 702 selon le cycle chinois CLTC, et jusqu’à 570 kilomètres sur le cycle WLTP.

