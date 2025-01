Qui a dit qu’on ne pouvait pas se faire plaisir pour moins de 50 € lors des soldes ? Voici le TOP 10 des offres 

Les soldes d’hiver touchent bientôt à leur fin, et encore plein de produits Tech sont disponibles en promotion. Dans cette dernière sélection, nous vous présentons les meilleures offres à moins de 50 euros pour les petits budgets qui souhaitent se faire plaisir pendant les soldes.

Vous avez un petit budget, mais vous souhaitez tout de même de profiter des soldes ? Pour vous aider à trouver la bonne affaire du moment, nous avons réuni pour vous les meilleures promotions à moins de 50 euros. On y trouve des écouteurs sans fil, enceinte Bluetooth, caméras et ampoules connectées… L’occasion d’acheter des produits Tech de qualité sans se ruiner.

Les meilleurs deals des soldes à moins de 50 euros

CMF by Nothing Buds

Nothing a élargi son catalogue de produits signés CMF en lançant ses Nothing CMF Buds, des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active pour un prix très abordable. C’est encore plus le cas pendant les soldes d’hiver puisque Amazon les propose à seulement 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Que proposent les Nothing Buds by CMF ?

Le design original du boîtier, avec une molette pour le volume

Une réduction de bruit active jusqu’à -42 dB

8 h d’autonomie, jusqu’à 35 h avec le boîtier

Au lieu d’un prix de vente conseillé à 39,99 euros, les Nothing Buds by CMF sont actuellement remisés à 29 euros chez Amazon dans tous les coloris disponibles : gris clair, gris foncé et orange.

Xiaomi Redmi Bluetooth Speaker

Si vous cherchez une petite enceinte Bluetooth résistante que vous pourrez emporter partout en vadrouille, et surtout pas trop chère, alors ce modèle Xiaomi Redmi devrait vous convenir. Chez AliExpress, on le trouve en effet à 17 euros au lieu de 25 euros en cette fin de soldes.

Xiaomi Redmi Bluetooth Speaker, c’est quoi ?

Une enceinte légère

Une certification IP67

La possibilité de fonctionner en stéréo

Auparavant proposée à 25 euros, l’enceinte Bluetooth Redmi de Xiaomi est aujourd’hui affichée à 17 euros chez AliExpress.

Xiaomi Smart Band 9 Active

En additionnant le bon rapport qualité-prix de Xiaomi aux soldes, on obtient un prix encore plus attractif. Par exemple, le récent bracelet connecté, le Smart Band 9 Active, ne coûte pas plus de 25 euros grâce à cette offre.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 9 Active

Un bracelet rectangulaire léger avec un écran de 1,47 pouce

Des capteurs pour suivre ses activités sportives et sa santé

Une autonomie confortable

Proposé au départ à 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Active est actuellement en promotion à 24,99 euros sur le site Electrodepot.

Anker MagGo Batterie Externe

Si vous utilisez intensément votre iPhone et qu’il vous arrive souvent d’être à court de batterie avant la fin de la journée, cette batterie externe par Anker, magnétique, soldé à -23 %, pourrait vous rendre service.

Les points forts de l’Anker 622 MagGo

Elle ne fait que 12,8 mm d’épaisseur pour 200 g

La charge magnétique a une puissance de 7,5 W

Magnétisée sur l’iPhone, elle tient bien en place

Le prix de base de cette batterie externe Anker 622 MagGo est de 34,99 euros, mais avec la promo du moment sur Amazon, vous pouvez la commander pour 26,99 euros.

JBL GO 4

La JBL Go 4 est une enceinte compacte nomade qui a nombreux atouts, à commencer par son design solide et étanche, sa bonne résolution sonore ou encore son intégration du fameux mode Party Boost. Une référence qui plaît encore plus avec près de 30 % de remise pendant les soldes.

Les points essentiels de la JBL Go 4

Une enceinte compacte, solide et étanche

Une résolution sonore douce et intelligible

Le mode Party Boost est là

Initialement proposée à 49,99 euros, la JBL Go 4 est désormais proposé à 36 euros sur Amazon.

ANBERNIC RG35XX (2024)

Les consoles Anbernic connaissent un beau petit succès d’estime et pour cause : elles permettent d’émuler toutes les consoles rétro, de la NES à la Dreamcast pour ce modèle RG35XX 2024 qui nous concerne ici, il passe sous les 50 euros durant les soldes.

Les avantages de l’Anbernic RG35XX

Son écran IPS couleur 480P de 3,5 pouces

Elle supporte plus de 30 émulateurs, y compris la PSP, la Dreamcast, la GBA, les jeux d’arcade, la NES, etc.

Une autonomie entre 6h et 7h pour replonger dans les années 80 et 90

Sur le site de Geekbuying, l’Anbernic RG35XX est affichée à 64,99 euros, sauf pendant ces Soldes bienvenues où vous pouvez la commander pour 49,99 euros dans sa version violette avec 32 Go de mémoire de base et livrée sans jeux.

Eufy Security Caméra C220

Cette caméra, conçue pour l’intérieur, se chargera de vous prévenir en cas de mouvement inhabituel, et le tout dans une bonne qualité grâce à sa définition 2K. Bonne nouvelle : la voilà en promotion à moins de 30 euros pendant les soldes.

Que propose la caméra Eufy Security Caméra intérieure C220

Des images filmées en 2K

Une détection et un suivi des mouvements efficace

Une vision à 360°

Vendue habituellement à 44,99 euros, la caméra Eufy Security Caméra intérieure C220 est en ce moment affichée à seulement 29,99 euros sur Amazon.

Anker Chargeur USB C 65 W

L’Anker Nano II 65W est un chargeur qui offre trois ports, deux USB-C et un USB-A classique, pour recharger tous vos appareils rapidement avec sa puissance max de 65W. Il est d’autant plus intéressant que vous le retrouvez à moitié prix sur Amazon.

Le Anker Nano II 65W, c’est quoi ?

Il est compatible avec absolument tous les appareils, peu importe la marque

Vous pouvez charger avec une puissance max de 65W

Il est plus compact que la majorité des chargeurs du marché

Le chargeur Anker Nano II 65W passe, pendant les Soldes, de 49,99 euros à 25,99 euros sur Amazon.

Pack Tapo ampoule connecté

À côté des solutions de Philips Hue, il existe des ampoules connectées vraiment abordables et plutôt efficaces. C’est le cas de Tapo qui conçoit des ampoules connectées pourvues de 16 millions de couleurs et très simples à utiliser. En ce moment, le kit de 4 ampoules est soldé à -28 %.

La Tapo L530E, c’est quoi ?

4 ampoules qui se connectent à votre Wifi

Programmables et s’illuminent parmi 16 millions de couleurs

Compatible avec les assistants vocaux

En ce moment sur Amazon, le kit de 4 ampoules connectées Tapo L530E passe de 39,99 euros à 28,99 euros.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Les Redmi Buds 6 Active ont opté pour un look transparent qui n’est pas sans rappeler celui des produits Nothing. Ces true wireless ont de sérieux arguments, comme sa bonne autonomie ou encore la présence de la réduction de bruit lors des appels. Pendant les soldes, ils sont encore plus abordables avec près de 20 euros de remise.

Qu’offrent les Xiaomi Redmi Buds 6 Active ?

Un look transparent

La réduction de bruit lors des appels

Une autonomie de 30 heures avec le boîtier

Disponible à 39,99 euros sur la boutique officielle, les Xiaomi Redmi Buds 6 Active sont aujourd’hui en promotion à 21,99 euros sur Amazon.

