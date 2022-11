La Nvidia Shield TV Pro a attendu le Cyber Monday pour baisser son prix

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des offres du Cyber Monday et si vous n'avez pas encore craqué, la Nvidia Shield TV Pro pourrait bien y arriver. Si on la trouve traditionnellement à 220 euros en ligne, elle est disponible pour quelques heures encore à 185 euros sur Rue du Commerce, soit une réduction de 15%.

Le Black Friday est terminé, mais heureusement, il est suivi par le Cyber Monday d’aujourd’hui, pour prolonger cette période de grandes offres tech. C’est au tour de la Nvidia Shield TV Pro, une très bonne box TV, d’être en promotion : elle est affichée avec 15 % de réduction.

La Nvidia Shield TV Pro, c’est quoi ?

Une box TV Android puissante

Compatible Dolby Atmos et Dolby Vision

16 Go de stockage et 3 Go de RAM

Des fonctionnalités « gaming »

En temps normal, on trouve la Nvidia Shield TV Pro à 220 euros dans le commerce. Mais à l’occasion du Cyber Monday, elle est vendue à 185 euros seulement sur Rue du Commerce.

Une box TV Android vraiment puissante

Ce qui différencie la Nvidia Shield TV Pro des autres box TV sous Android TV, c’est sa fiche technique. Elle comprend 16 Go de mémoire interne, un processeur Tegra X1 cadencé à 2 GHz et épaulé par 3 Go de RAM. On trouve également du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, un port HDMI 2.0b avec support HDCP 2.2 et CEC (pour avoir de l’ULLM et du VRR), deux ports USB et même un port Ethernet. De quoi connecter une manette de jeu en USB ou via le Bluetooth.

Pour autant, le design n’a pas évolué par rapport à la Shield TV première du nom, avec un boîtier noir pouvant être positionné à la verticale. Cependant, la télécommande avait tout de même été revisitée et on a un bouton pour accéder directement à Netflix. Elle intègre d’ailleurs un microphone pour utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa.

La Nvidia Shield TV Pro permet de profiter à fond de ses applications préférées

Cette box de Nvidia propose le Dolby Vision, le HDR10 et le Dolby Atmos, pour garantir un certain niveau de qualité sur l’image et le son. Par ailleurs, dès sa sortie en 2019, la Nvidia Shield TV Pro comprenait un système d’upscaling rendu possible grâce à une intelligence artificielle. Ce dernier permet d’avoir un aspect 4K UHD sur des contenus diffusés en Full HD ; cette box est donc un parfait complément à un TV 4K. Avec Android TV, on peut accéder à n’importe quel service de SVoD et n’importe quelle plateforme de streaming audio, mais aussi à quelques jeux vidéo via le Google Play Store.

On a de plus la possibilité d’utiliser cette version Pro comme un serveur Plex, pour accéder à ses contenus et ses fichiers directement depuis la box via un disque dur externe ou un NAS. On peut aussi streamer depuis son smartphone ou son ordinateur grâce au Chromecast intégré. L’intérêt de cette box TV est aussi d’utiliser de façon optimisée le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now.

Si cette box TV est trop chère pour vous, sachez que la Nvidia Shield TV est elle aussi en promotion aujourd’hui, puisque son prix passe de 149,99 à 114,99 euros.

